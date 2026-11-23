國立臺灣美術館 （國美館）現正隆重推出法國重要當代藝術家 安妮特・梅薩潔（Annette Messager）首次在臺大型個展「心計／心悸」，已於11月21日在國美館盛大開幕，由國美館長陳貺怡主持。展覽精選38組件作品，涵蓋複合媒材、動力裝置、聲音等多元形式，其中包含1件專為本次展覽全新創作的作品，邀請觀眾走進藝術家獨特的創作世界，感受其充滿幽默、想像力與批判性的藝術語言。

國美館「心計／心悸」特展主視覺。 圖／國家臺灣美術館

國美館長陳貺怡表示，國美館非常榮幸推出梅薩潔首次在臺大型個展，展名「心計／心悸」經過與藝術家多次討論，巧妙運用其喜愛的文字遊戲與諧音手法，呈現心思機巧與感情悸動的交織。陳貺怡提到，「梅薩潔的藝術生涯始於1970年代，當時女性 藝術家面臨許多限制與挑戰，但她始終運用各種策略，努力突破困境，並堅持自己的藝術信念。她的創作不按牌理出牌，以自由的方式探索藝術創作的樂趣與多樣性，逐漸發展出獨樹一格的藝術風格，也挑戰了長期由男性主導的藝術世界及其固有的價值。她擅長如魔法般將日常物件轉化為充滿想像力與象徵意涵的作品，展現獨特的藝術語言，也期待觀眾透過此次展覽，感受其豐富多元的創作魅力。」

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國立臺灣美術館 長陳貺怡致詞。 圖／國家臺灣美術館

法國在台協會代表莫耿(Morgan FRAISSE-LÁSZLÓ)表示，梅薩潔是法國當代藝術 的重要代表人物，其作品將熟悉的日常物件轉化為充滿奇異想像的藝術世界，融合幽默與幽暗的特質，不斷挑戰觀眾的既定認知，展現難以被單一定義的創作力量。此次展覽不僅讓臺灣觀眾有機會深入欣賞梅薩潔的藝術創作，也彰顯國美館積極引介國際重要藝術家的努力，「非常高興這次展覽能夠在臺中舉辦。對法國在台協會而言，這不僅是一場重要的藝術展覽，也象徵著我們與國立臺灣美術館之間的文化合作又向前邁進了一步。」

藝術家安妮特．梅薩潔（Annette Messager）致詞。 圖／國家臺灣美術館

藝術家安妮特．梅薩潔（Annette Messager）表示，感謝各位嘉賓蒞臨開幕式，關於作品的介紹與分享，留待進入展場後，透過實際觀賞作品，與大家進一步交流及對話，讓觀眾在欣賞展覽的過程中，親自感受作品所傳達的意涵。

國美館「心計／心悸」展覽一隅。 圖／國家臺灣美術館

「心計／心悸」不僅是安妮特・梅薩潔首次在臺舉辦的個展，也是國美館繼2021年湯瑪斯・魯夫（Thomas Ruff）個展之後，再度推出具國際影響力的歐洲當代藝術家大型個展。梅薩潔為歐洲當代藝術的重要代表人物，2005年代表法國參加第51屆威尼斯雙年展，並以大型裝置作品〈賭場〉（Casino）榮獲金獅獎。此外，她亦曾獲頒高松宮殿下紀念世界文化獎及法國國家榮譽軍團司令勳位，藝術成就與國際影響力備受肯定。

梅薩潔的藝術生涯始於1970年代，當時女性藝術家仍面臨諸多限制與挑戰，但她始終以自由而開放的態度探索創作的各種可能，不受單一媒材或既定形式所拘束。她運用日常物件、織品、攝影、文字及動力裝置等多元媒材，拆解、重組與轉化後，逐步發展出獨樹一格的視覺藝術語彙。日常生活與個人經驗是她創作的豐富泉源與起點。梅薩潔總是能將其轉化為一道道獨特且發人省思的批判性提問，直面人性的慾望與脆弱，探問身體、性別、記憶、慾望與生命、孕育等議題。在看似親切、幽默甚至童趣的視覺語言背後，往往隱藏著曖昧、不安與矛盾，使原本熟悉的事物顯現出陌生而出人意表的面貌，引領觀眾進入現實與想像相互交錯的世界。

「心計／心悸：安妮特．梅薩潔」展場實景。 圖／國家臺灣美術館

〈誘惑〉，2017，鐵絲、網子、布料、絨毛玩具，205 x 190 x 20 公分。Danièle Marcovici收藏。

攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

本展匯集梅薩潔自1980年代以來不同創作時期的重要作品，其中也包括向希臘國家當代藝術博物館借展的經典裝置作品〈依賴–獨立〉（1995–1996）。作品運用大量紅色棉線、繩索、照片、衣物與玩偶等物件自空中垂降，構築成一巨大的心形空間，將記憶與複雜情感轉化為可被觀看、行走與感知的空間經驗。〈沉睡之心II〉（2019）以羽絨被構築出柔軟且近似身體的形體，探討親密、慾望與孤獨；〈骷髏手指I〉（2025–2026）則延續藝術家近年對生命無常與身體脆弱性的思考，呈現其對生命議題的持續關注與深化思索。

〈依賴–獨立〉，1995-1996，裝置、複合媒材，尺寸依場地而定，D. 達斯卡洛普洛斯捐贈，希臘國家當代藝術博物館(雅典)收藏。

攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

〈依賴–獨立〉，1995-1996，裝置、複合媒材，尺寸依場地而定，D. 達斯卡洛普洛斯捐贈，希臘國家當代藝術博物館(雅典)收藏。

攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

〈小老鼠的漫步〉，2026，裝置、布料組件、老鼠偶、八根金屬護柱、網、馬達、滑輪、細繩，尺寸依場地而定。攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

此外，藝術家更為本次展覽提出全新創作〈小老鼠的漫步〉（2026），其中被大型漁網所包覆的軟性織品雕塑所呈現的戰利品意象，卻與一旁被繫於矮柱上的鼠偶，只能透過動力機械裝置的運作，受限地沿著固定路徑不斷地繞行，有著明顯且強烈的對比。看似詼諧逗趣的場景，卻也在不斷往復的動態中，營造出自由與束縛之間的曖昧關係，為觀眾留下多重想像與詮釋的空間。

《奇美拉》，1982-1984，壓克力顏料、墨水、黑白明膠銀鹽相紙、固定於網眼布、附釘眼，尺寸依場地而定。攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

〈子宮壁紙〉，2017，紙本UV印刷，尺寸依場地而定。攝影：泰墨創藝影像有限公司 圖／國家臺灣美術館

「心計／心悸」自2026年11月21日起於國立臺灣美術館101展覽室展出，展期至2027年3月7日。觀眾將有機會近距離感受這位重要的當代藝術家的創作魅力，歡迎帶著好奇且不安的心緒，一同漫遊在藝術家特意營造的獨特且詭妙之梅薩潔藝術宇宙之中。更多展覽資訊 可至國美館官網和臉書社群查詢。

國美館「心計／心悸」展覽一隅。 圖／國家臺灣美術館

展覽資訊 「心計／心悸：安妮特．梅薩潔」

展覽日期：2026年11月21日至2027年3月7日

展覽地點：國立臺灣美術館 101展覽室(臺中市西區五權西路一段二號)

主辦單位：國立臺灣美術館