香港故宮特展「清宮四時」開幕！伴駕雍正耕田、乾隆避暑，解密紫禁城皇家的四季生活

追過無數部熱播清宮劇的你，是否也曾好奇：當鏡頭移開，大清皇帝與後宮佳麗們的一整年，究竟是怎麼度過的？香港故宮 文化 博物館攜手北京故宮博物院，特別打造全新大型專題展覽「清宮四時──宮廷 生活與文化」，香港故宮面積最大的展廳2隆重開展！

相較於先前大受歡迎的開幕展「紫禁一日」，這次展覽將時間軸從「一日」拉長為「一年」，匯集了187件來自故宮博物院的珍貴文物 。更令人期待的是，這檔重磅特展將一路展出至2028年11月3日，並每三個月輪換部分展品，讓古風與文物愛好者隨時到訪，都能獲得全新視覺驚喜。

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展廳在視覺設計上獨具巧思，特別呼應《四庫全書》經、史、子、集以四色裝潢對應四季的古典哲理，運用「葵綠、朱紅、月白、黑灰」四種色調區隔空間，讓觀眾一踏入展廳，便彷彿隨著視覺色彩的轉變，沉浸式地穿越進清代宮廷的四季更迭。

香港故宮文化博物館11月4日舉辦展覽「清宮四時──宮廷生活與文化」開幕儀式。

展場設計與主視覺均以四種色調呼應四季命題。

從天文歲時到春耕夏避：皇帝的四時生活學

展覽由序章「順天應時」揭開序幕，現場矗立著象徵清廷重視天文與運行規律的「渾天儀」（半年的限定展品）。在清代，每年十月初一，皇帝會在午門舉行隆重頒朔典禮，發布次年曆書，作為全國生活與農耕的依據。

「清宮四時──宮廷生活與文化」展內一隅。

邁入代表希望的春季展區「葵綠」空間，核心亮點正是《胤禛耕織圖》冊頁。這套珍貴作品中，當時還是雍親王的雍正帝（胤禛）與其福晉親身化身為農夫與蠶婦，並親題詩作，展示對農桑文化的重視。同場展出的粉彩折枝十二月花卉紋瓶，則重現了宮廷在農曆二月「花朝節」拜花神、祈求豐年的浪漫傳統。

展期只有半年的渾天儀。

《胤禛耕織圖》局部。

隨著氣氛轉為盛夏的「朱紅」，場景由京城延伸至熱河行宮（承德避暑山莊）。清代皇帝每逢夏日便移駕避暑山莊，在此批閱奏章、接見邊疆首領。展區中，一件高達1.2公尺高的「轉鴨荷花缸鐘」極富看點，由清宮造辦處工匠巧思結合西洋機械系統，運轉時缸中不只有盛開荷花，還會出現童子與仙猿向西王母獻桃的生動場景；而六世班禪前往避暑山莊為乾隆帝祝賀七十大壽所贈的「右旋白螺」，亦見證了清宮文化的多元融合與帝王盛事。

《銅鍍金嵌琺瑯轉鴨荷花缸鐘》。圖／取自故宮博物院官網

11月5日「從清宮藏傳佛教法器看文化交流」以展出文物：右旋海螺，這是由六世班禪敬獻乾隆帝命題講座，帶領觀眾了解清宮藏傳佛教法器。

秋獵風尚與冬日賀歲：從木蘭圍場到御筆寫「福」

金秋時節的「月白」空間，以清廷崇武傳統的「木蘭秋獮」為主題。木蘭圍場在滿語中意為「哨鹿之地」，展出的「蝠耳百鹿尊」寓意長壽福祿，而由康熙帝親手獵獲之鹿製成的「鹿角椅」，更具體呈現了滿族人的騎射精神。同場長達5公尺的「阿虎槍」，則是皇帝圍獵時虎槍營專用的隨護武器，霸氣十足。

蝠耳百鹿尊，清(1644-1911年)，銅胎畫琺瑯 ©故宮博物院

《蝠耳百鹿尊》局部。

到了銀裝素裹的冬日「黑灰」展區，展示了清宮抵禦北京嚴寒的精緻生活細節。每到寒冬，現代人開暖爐禦寒，而展區中的重點文物「四足方熏爐」則是清宮經典的取暖日用器具。這件熏爐通體飾以精美的掐絲琺瑯，分為上下兩層：上層覆有銅絲罩，下層則為炭火盆，熏爐使用炭原料更顯示皇室階級——僅限皇帝、皇太后與高階后妃使用的清宮極品「紅籮炭」，燃燒時持久無爆裂、少煙且自帶淡香，極具宮廷奢華氣息。

四足方熏爐，清（1644–1911年），掐絲琺瑯 © 故宮博物院

除了目不暇給的古物展陳，展覽也融入了豐富的當代科技。夏日展區特別打造了沉浸式裝置「從北京到承德」，由新媒體藝術 家邵志飛創作，在日夜交替的光影變幻中，重現皇帝御駕前往避暑山莊的空間轉換；冬日展區則設有「御筆迎春」互動書法站，參觀者可在螢幕上摹寫皇帝御筆「福」字與春聯，親體驗清帝在臘月寫墨寶迎祥納福的文雅樂趣。

「清宮四時」展內還有許多沉浸互動體驗區。

「清宮四時」展內還有許多沉浸互動體驗區。

更令人莞爾的是，博物館文創團隊同步推出了「宮廷御貓：四時珍寶錄」系列文創。「天子貓咪」、「妃子貓咪」與「將軍貓咪」等全新角色萌趣登場，巧妙重現雍正祭先農壇與《胤禛耕織圖》中默默耕耘的典故，用現代幽默感解構傳統宮廷生活。

同場加映推薦：「清宮製造與當代設計」特展

如果逛完「清宮四時」意猶未盡，香港故宮展廳5還有另一檔同樣展至2028年9月的精采專題展覽——「清宮製造與當代設計」。將視角聚焦於清代皇家 御用機構「造辦處」，全面解構康熙、雍正、乾隆三位帝王如何作為宮廷的「首席設計師」，引導工匠發揮極致美學。展覽匯集157件珍藏，其中更包含14件極為罕見的是中國國家一級文物，深度呈現清代宮廷頂級的器物美學與工藝 成就。

「清宮製造與當代設計」展內一隅。

穿梭造辦處的巧匠世界 帝王審美大PK

在造辦處的運作中，皇帝不僅是最高管理者，更是決定器物風格的靈魂人物。展覽中數件重磅文物，生動對比了雍正與乾隆兩位皇帝截然不同的品味追求：

乾隆帝的東洋與西洋跨界——「畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提樑壺」： 與父親的極簡不同，乾隆皇帝 熱衷於中西合璧與工藝突破。此壺原型取自西洋銀暖壺，乾隆帝傳旨特別在壺把手處添上製作難度極高的「金星玻璃」，並結合中國傳統山水花鳥畫工與銅胎畫琺瑯工藝，將西洋式樣與清宮頂級工藝融為一體。

畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提樑壺，清乾隆(1736-1795年)© 故宮博物院

帝王的「品牌標誌」——「紫檀木雙龍捧乾卦插屏」： 乾隆時期，造辦處工匠常將古玉璧巧妙嵌於木座製成插屏。這件紫檀木插屏的圓形木蓋上，精雕著雙龍拱衛著象徵帝王的「乾卦」，直白傳達「乾隆」之意，宛如乾隆皇帝為自己設計的專屬時尚Logo。

雙龍捧乾卦插屏，清乾隆七年（1736-1795年），紫檀木、玉 © 故宮博物院

帝王萬壽節的極致奢華——「海水雲龍福壽紋桃式盒」： 此盒為雍正帝萬壽節特別製作，以純金為胎底，表面巧奪天工地位嵌入多塊紅珊瑚，接縫嚴絲合縫。盒蓋雕刻蝙蝠拱衛壽字與九條騰躍於雲海間的金龍，盒身則雕琢海水托雲紋，寓意「福壽雙全、洪福齊天」，展現了造辦處對頂級珍貴材質的掌控力。

海水雲龍福壽紋桃式盒，清雍正(1723-1735年)，珊瑚、金 © 故宮博物院

傳承文化與歌功頌德的「鹿角椅」：這可不只是一張造型奇特椅子，更藏著清代皇帝的狩獵記憶！椅子的靠背邊框、扶手與椅腳，以康熙帝在塞外狩獵所得的馬鹿鹿角製成，將獵物化為宮廷家具。到了乾隆年間，皇帝還特別更換背板，刻上詩文，追憶祖父（康熙皇帝）狩獵製椅的往事。從一張椅子，看見清代皇室如何將騎射傳統、狩獵文化與家族記憶，化作獨特的宮廷工藝。

鹿角椅，清康熙（1662–1722年），鹿角、楠木、漆 © 故宫博物院

從工匠腰牌到親手「呈遞設計稿」

清代造辦處隸屬於內務府，下設數十個專業作坊，集合了全國最頂尖的能工巧匠，然而防備極為嚴密。展覽現場特別展出了罕見的「乾隆特諭禁止閒人出入造辦處」告示牌、鐵火印，以及防偽嚴格的珍貴木質「工匠腰牌」——上面詳細標註了工匠的姓名、年歲乃至面貌特徵，堪稱清代工匠的「宮作證」。

「造辦處 同治十二年製造」字腰牌，清同治十二年（1873年），木 © 故宮博物院

為了讓觀眾深刻體會宮廷工藝的製作過程，展覽特別規劃了互動多媒體裝置。觀眾可以在現場領取虛擬「造辦處宮作證」宣布「入職」，並親自參與向皇帝呈遞器物樣本的審核流程。在與「皇帝」反覆溝通、退回修改與修改再呈的互動中，體會帝王對工藝細節的挑剔，以及古人追求極致完美的匠心。展覽尾聲更重構了清代宮廷的書房美學，觀眾亦可透過屏幕親手布置屬於自己的「清宮一隅」。

「清宮製造與當代設計」展內一隅。

這個秋天，不妨規劃一趟香港故宮文化之旅，隨雍正與乾隆皇帝的步伐，沉浸在紫禁城的四時風雅與頂級宮廷美學之中。

展覽資訊： 「清宮四時──宮廷生活與文化」

時間：2026/11/04-2028/11/03

地點：香港故宮 展廳2（香港西九龍西九文化區博物館道8號）

「清宮製造與當代設計」

時間：2026/09/30-2028/09/18

地點：香港故宮 展廳5