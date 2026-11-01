逛完雙年展別錯過！南美館典藏特展「搜查記：警察異能館」帶你穿梭百年歷史搜查線

隨著首屆臺南藝術雙年展 於10月31日盛大登場，走訪臺南市美術館時，也別忘了一同探訪一路展至明年初的典藏主題特展「搜查記：警察 異能館」，體驗一場跨越百年的歷史 搜查之旅。

展覽入口搶眼的主視覺。圖／南美館提供

臺南市美術館1館前身為日治時期的「原臺南警察署」。南美館近年持續梳理館舍記憶，從建築修復、設計師梅澤捨次郎的生命軌跡，到本次展覽進一步將目光投向曾在此工作的靈魂人物——「警察」。本展核心即在探討：「警察」究竟是如何被大眾觀看、理解與想像？這股形象又是如何透過不同時代的視覺文化被一步步塑造與轉化？

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在台灣人的日常語境中，警察常被尊稱為「人民保母」，這個詞彙源於警察包辦大大小小事務、維護秩序與保護人民生命的無私奉獻；然而隨著時代演進，許多警察也期待被更客觀、專業地稱為「警察」或「波麗士」（Police）。從日治時期將警察繪製為無所不能、多手護佑的〈南無警察大菩薩〉海報，到近代社會對「保母」的角色期待與翻轉，「警察」的視覺符號始終交織著權力治理、神化期待與專業職責的多重拉扯。

南美館近年持續透過展覽梳理館舍歷史，從建築、建築師到建築的使用者，一步步回望這座建築跨越不同時代的生命軌跡。圖／南美館提供

為深化這場歷史追查，策展團隊特別成立「TAM+偵探事務所—怪奇事件調查委員會」，邀請12位專家學者從歷史、大眾文化與文物 保存等面向展開辯證。展場入口更特別將〈清代木雕十八臂準提菩薩坐像〉、〈南無警察大菩薩〉海報與黃金樹攝影作品〈準提菩薩〉交錯並置，透過穿透性的展場設計營造撼動認知的「錯訊」（glitch）效果，引導觀眾從信仰、權力與記憶的重疊中，打開理解警察形象的多重視角。

入口特別集結〈清代木雕十八臂準提菩薩坐像〉、〈南無警察大菩薩〉海報，以及黃金樹的攝影〈準提菩薩〉三件作品，透過視覺穿透的展場設計，在同一視線中交錯呈現，也傳達出展覽其中一重要概念「錯訊」。圖／南美館提供

展覽從1925年「臺北州警察衛生展覽會」中展出的海報〈南無警察大菩薩〉為起點，看見不同時代對警察、權力與社會的多重想像。圖／南美館提供

展出作品除了有南美館典藏品，也有許多借展作品，以及藝術家為本次展覽的全新創作。圖／南美館提供

展出作品除了有南美館典藏品，也有許多借展作品，以及藝術家為本次展覽的全新創作。圖／南美館提供

「搜查記：警察異能館」將持續展出至2027年1月10日，歡迎大家在感受雙年展的當代藝術魅力之餘，不妨也安排時間走進南美館1館，化身偵探順著歷史留下的視覺線索，重新解構並體會「警察」在台灣社會中的多重面貌。

展覽一隅。圖／南美館提供

本次展覽主視覺。圖／南美館提供