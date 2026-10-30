2026臺灣作家節解密大師養成：11月起劉梓潔、張亦絢等8位作家的電影、書單不藏私大公開

作家如何成為今天的作家？一本年少時讀過的書、一部印象深刻的電影 ，甚至留在書頁上的筆記，都可能影響日後的寫作。國立臺灣文學 館主辦「2026臺灣作家節」，邀請詩人鴻鴻擔任策展人，以「Both Directions at Once：歷史正發生．臺灣近未來」為年度主題，並推出「作家的行動書櫃」與「作家的電影筆記」兩項特別企劃，從閱讀與影像切入，邀請讀者認識文學作品背後的養成歷程。

臺文館表示，讀者通常透過出版作品認識一位作家，卻較少有機會了解其寫作觀點如何形成，以及哪些書籍、電影與生活經驗曾帶來啟發。兩項企劃因此邀請作家親自挑選影響自己的書籍與電影，分享從閱讀、觀影到文學創作的歷程，讓臺灣作家節不只是作品發表與交流的平台，也成為讀者理解創作思考的機會。

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走進作家的書房 4座「行動書櫃」呈現閱讀歷程

「作家的行動書櫃」邀請張亦絢、李佳穎、柳廣成、鄭順聰4位不同世代與創作領域的作家，依據個人經歷及寫作關懷，各自挑選約30本具有重要意義的書籍，於獨立書店 設置專屬書櫃。民眾可現場翻閱、選購，也能透過推薦文字、關鍵字與延伸書單，了解這些選書與作家生命、作品之間的關係。

企劃並安排4位作家走訪合作書店，與讀者面對面交流。張亦絢將於「現流冊店」回顧不同人生階段的重要閱讀，分享書籍如何影響其世界觀；鄭順聰則在「郭怡美書店」從地方、語言、記憶與日常生活出發，談閱讀與土地的關係。漫畫家柳廣成將於「基地書店」分享書籍與個人經歷如何啟發漫畫創作；李佳穎則在「浮光書店」回望陪伴成長與思考的作品，談書籍如何留下青春歲月、人際相遇及生命中的提問。

除4間合作書店外，臺文館臺灣文學糧倉即日起亦推出「小角落」特展，結合選書、手稿、閱讀痕跡及生活物件，讓觀眾透過觀看、聆聽與翻閱，認識文學與日常生活之間的關係。

「作家的行動書櫃」邀請張亦絢策畫專屬書櫃，即日起至11月22日於現流冊店展出。（國立臺灣文學館 提供）

「作家的行動書櫃」邀請李佳穎策畫專屬書櫃，即日起至11月22日於浮光書店展出。（SiasiaLee攝影，國立臺灣文學館提供）

「作家的行動書櫃」邀請柳廣成策畫專屬書櫃，即日起至11月22日於基地書店展出。（國立臺灣文學館提供）

「作家的行動書櫃」邀請鄭順聰策畫專屬書櫃，即日起至11月22日於郭怡美書店展出。（張晉瑞攝影，國立臺灣文學館提供）

作家帶你看電影 4部作品連結文學與影像

「作家的電影筆記」則邀請郝譽翔、阮慶岳、劉梓潔、陳慧，各自挑選一部對寫作具有重要啟發的電影，透過放映與映後座談，分享影像如何影響敘事方式、人物塑造及文學想像。

郝譽翔選擇吳米森執導的《松鼠自殺事件》（2006），該片改編自她的得獎劇本，將與觀眾回顧作品的靈感來源，以及文字轉化為影像的過程。近年移居臺灣的香港作家陳慧，則受到楊德昌電影《恐怖份子》（1986）啟發，延伸片中人物創作小說《小暴力》，並將分享電影如何成為另一部文學作品的起點。

阮慶岳選擇維斯康堤執導的《魂斷威尼斯》（1971），從托瑪斯・曼的原著小說與電影改編，探討空間、人物與影像如何呈現文學中的情感及時代意涵。劉梓潔則推薦奇士勞斯基的《機遇之歌》（1987），透過片中因不同選擇而展開的人生，討論敘事結構、偶然與命運如何啟發寫作。

「作家的電影筆記」邀請觀眾與作家郝譽翔一同觀賞《松鼠自殺事件》，並於映後舉行座談。（國立臺灣文學館提供）

「作家的電影筆記」邀請觀眾與作家阮慶岳一同觀賞《魂斷威尼斯》，並於映後舉行座談。

「作家的電影筆記」邀請觀眾與作家劉梓潔一同觀賞《機遇之歌》，並於映後舉行座談。（王竹君攝影，國立臺灣文學館提供）

「作家的電影筆記」邀請觀眾與作家陳慧一同觀賞《恐怖份子》，並於映後舉行座談。（國立臺灣文學館提供）

本屆臺灣作家節邀請「光點華山電影館」擔任文化夥伴，4場臺北電影放映及映後座談均於影廳舉行。此外，阮慶岳與劉梓潔的場次也將移師臺南，於臺文館演講廳放映《魂斷威尼斯》及《機遇之歌》，讓南北觀眾都有機會參與。

臺文館表示，「作家的行動書櫃」與「作家的電影筆記」將關注焦點從完成的作品延伸至創作者的養成過程。透過書籍、電影、筆記與生活物件，讀者不僅能認識作家的寫作，也能重新思考自身的閱讀與觀影經驗，以及文學如何從日常生活中逐漸形成。

2026臺灣作家節部分跨域展演、國際對談及電影放映採售票制，其餘活動免費參與。詳細場次、報名及購票資訊，請參考「臺灣作家節」官網、Accupass「臺灣作家節」專頁，以及「臺灣文學基地．文學糧倉」官網與粉絲專頁。售票活動名額有限，歡迎有興趣的民眾提早規劃參與。

展覽資訊 2026臺灣作家節「作家的行動書櫃」小角落特展

展期時間｜即日起至11/22止

參與作家｜張亦絢、李佳穎、柳廣成、鄭順聰

展覽位置｜文學糧倉文學沙盒、現流冊店、郭怡美書店、基地書店、浮光書店

四場講座｜ ●張亦絢11/11（三）19:00-20:30 現流冊店（臺北市大同區朝陽里重慶北路二段70巷15號1樓） ●鄭順聰11/12（四）19:00-20:30 郭怡美書店（臺北市大同區大有里迪化街一段129號） ●柳廣成11/18（三）19:00-20:30 基地書店（臺北市大同區建明里華陰街38號1樓） ●李佳穎11/19（四）19:00-20:30 浮光書店（臺北市大同區光能里赤峰街47巷16號2樓） 【2026臺灣作家節「作家的電影筆記」】 光點華山電影館（臺北市中正區梅花里八德路一段1號） 11/10（二）19:30-22:10 郝譽翔 ×《松鼠自殺事件》

11/11（三）19:30-22:20 阮慶岳 ×《魂斷威尼斯》

11/17（二）19:30-22:10 劉梓潔 ×《機遇之歌》

11/18（三）19:30-22:00 陳慧 ×《恐怖份子》 臺灣文學館 演講廳（臺南市中西區中正路1號） 11/21（六）09:30-12:30 阮慶岳 ×《魂斷威尼斯》

11/21（六）13:30-16:30 劉梓潔 ×《機遇之歌》