2028兒美館率先開跑、2029迎康丁斯基原作！桃美館攜手龐畢度中心，七年國際合作正式啟航

2029康丁斯基大展首度登台

從抽象藝術 出發，串聯書寫、感知與兒童教育

桃園市立美術館 （以下簡稱桃美館）與法國 龐畢度中心 （Centre Pompidou）經過將近一年的密切洽談，於7月16日正式簽署合作意向書（MoU），宣布展開為期七年的合作夥伴關係。

桃園市立美術館館長林詠能（左）與龐畢度中心Laurent Le Bon 主席（右）簽署MoU。 圖／桃園市立美術館

此次合作由桃美館館長林詠能與龐畢度中心主席 Laurent Le Bon 共同簽署。此次合作為桃美館國際發展的重要里程碑，未來七年間，雙方將共同推動國際展覽、兒童藝術教育與研究人才交流，促進亞洲與歐洲當代藝術社群之間的對話。

瓦西里・康丁斯基大展首度登台：從抽象藝術重新思考觀看與感知

作為本次合作的重要序幕，桃美館總館將於2029年推出「現代抽象藝術先驅」瓦西里・康丁斯基大型展覽。這不僅是康丁斯基經典原作首度於台灣的大型展出，更希望透過其對色彩、線條與精神性的探索，重新開啟觀眾對於「觀看」與「感知」的思考。

康丁斯基（1866–1944）的藝術實踐，長期被視為二十世紀初非具象藝術發展的重要開端。儘管今日普遍認為抽象藝術的形成源自多重脈絡，康丁斯基對藝術「自主性」（autonomous）概念的關鍵貢獻——使藝術擺脫對外在世界的指涉——仍可從他的理論著作，以及他作為藝術創新者、出版者與教育者等重要角色中體現。

此次合作中，桃美館亦將從自身館群的研究脈絡與策展觀點出發，串聯橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館 ，以「抽象與感知」為核心命題，回應抽象藝術與書寫、身體、兒童感知經驗之間的關係。

透過跨館舍展覽與教育計畫，桃美館希望進一步開展抽象藝術在亞洲文化脈絡中的當代對話，並呈現藝術如何成為不同世代理解世界的方法。

從抽象、感知與身體經驗展開的兒童教育實踐

作為此次七年合作計畫的首波項目，桃園市兒童美術館將於2028年率先與龐畢度中心合作推出兒童藝術教育展，作為雙方跨館舍合作的起點。展覽將結合龐畢度中心長期累積的兒童藝術教育經驗，以及桃美館對感知、遊戲與兒童參與的策展研究，透過工作坊、互動裝置與跨域學習機制，引導兒童從身體、感官與遊戲經驗中理解藝術，讓抽象不僅是藝術史中的形式語言，也成為感知世界與培養創造力的媒介。

龐畢度中心兒童藝術教育工作坊。 圖／龐畢度中心

龐畢度中心兒童藝術教育工作坊。 圖／龐畢度中心

研究與人才交流，深化專業培力

透過培訓機制，桃美館將與龐畢度中心共同深化策展實務與教育推廣策略發展，為總館累積大型展覽策劃與執行的能量。同時，拓展兒童與青少年參與藝術的途徑，打造更具吸引力與包容性的觀眾體驗。

觀照全球網絡中的自身位置 面向世界的對話

此次與龐畢度中心將展開為期七年的合作關係，桃園市長張善政表示，「桃美館作為城市文化的重要平台，此次合作不僅展現桃園拓展國際文化視野的企圖，也期待透過長期交流，提升城市文化能量與國際能見度，期許桃美館不只是引介國際藝術，更進一步從亞洲的文化經驗與館群研究脈絡出發，重新思考臺灣的城市美術館如何在全球現當代藝術網絡中建立自身的位置。」Laurent Le Bon 主席則分享，「此次合作對龐畢度『星叢計畫』（Constellation program）具有重要意義。該計畫旨在巴黎館舍整修期間，透過館藏資源的分享，將龐畢度中心開放的烏托邦精神延伸至世界各地。未來數年，這項合作將成為重要契機，讓龐畢度中心得以深入了解桃園文化，並與新的觀眾及年輕世代建立連結。」

桃園市立美術館近年持續與國際上多間美術館建立合作關係，包含舊金山亞洲藝術博物館、韓國國立現代美術館以及新加坡國家美術館等國際館舍，並逐步從展覽交流延伸至研究、教育與館群策展之間的長期對話。未來，桃美館也將持續透過館群結構與國際館舍合作，持續拓展臺灣與國際現當代藝術之間的交流視野。

龐畢度中心建築外觀，由建築師倫佐．皮亞諾與理察．羅傑斯設計。 圖／龐畢度中心、攝影_Sergio Grazia，2024

夜間的龐畢度中心。 圖／龐畢度中心

關於龐畢度中心

龐畢度中心自1977年成立以來，始終致力於打造充滿生命力、積極回應社會的文化場域，是一座深植於社會，並向世界開放的跨領域文化機構。2025年，龐畢度中心啟動全面轉型計畫，於整修期間，乃至2030年重新開館之前，仍保持活躍與動能。透過「星叢計畫」，龐畢度中心將其精神延伸至法國及海外，包括龐畢度中心梅茲分館（Centre Pompidou-Metz）、大皇宮（Grand Palais），以及即將於法國馬西開幕的法蘭西龐畢度中心（Centre Pompidou Francilien）。

過去十五年間，龐畢度中心透過巡迴展覽、館藏交流及長期合作計畫，持續深化其國際影響力。此策略旨在推廣其館藏、分享專業知識，並促進不同藝術場域之間的交流對話，同時扮演推動法國文化外交的重要角色。龐畢度中心在全球的佈局，是此項策略中的關鍵一環。繼馬拉加（Málaga，2015）及上海（2019），2026年龐畢度將於首爾及布魯塞爾開設兩個新的國際據點，標誌著其國際發展歷程中的重要一步。因應不同夥伴，龐畢度中心持續開展多元合作模式，體現其在全球藝術交流與博物館實踐分享中的重要角色。

精華 FAQ Q1：桃美館與龐畢度中心這次合作的核心內容是什麼？ 雙方簽署為期7年的合作意向書，將共同推動國際展覽、兒童藝術教育、研究交流與人才培訓，並以桃園館群為基礎深化亞洲與歐洲藝術對話。

Q2：2028年與2029年分別會推出哪些重要展覽？ 2028年桃園市兒童美術館將率先推出兒童藝術教育展；2029年桃美館總館則將舉辦康丁斯基大型展覽，這是其經典原作首度在台灣大型展出。

Q3：這項合作為何對桃美館與台灣藝術界具有意義？ 合作不僅提升桃美館國際能見度，也把抽象藝術、書寫、身體感知與兒童教育連結起來，讓台灣能以自身文化脈絡參與全球現當代藝術網絡。