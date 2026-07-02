超時空對話！南科考古館《斷與續》開展 鳥居龍藏珍貴手稿原件首度來臺

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 《斷與續：鳥居龍藏與當代臺灣原住民 族的對話》特展，近日舉行開幕儀式。特展以日本 重要學者鳥居龍藏在1896年至1911年間，5次來臺進行人類學田野調查所留下之紀錄為視角，引領大眾重新探索百年前臺灣原住民族的生活樣貌與文化內涵。開幕儀式特別邀請屏東縣 獅子鄉排灣族 人帶來傳統歌謠吟唱與鼻笛演出，為特展揭開動人序幕。

文化部 常務次長徐宜君、國立臺灣史前文化博物館館長蔡政良、日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館館長戶川美史、日本東京大學總合研究博物館教授海部陽介、屏東縣獅子鄉公所鄉長朱宏恩、屏東縣春日鄉公所鄉長沈秋花等貴賓出席與會，共同見證這場跨國的文化盛事。

鳥居龍藏當年踏查的足跡遍及臺灣本島與蘭嶼，攜帶沉重的玻璃乾版相機，記錄大量臺灣原住民族的珍貴影像、標本與文字。近年來，日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館在整理其手稿時，確認共有24冊與臺灣調查相關的田野筆記。為了深入理解這些史料，臺日研究團隊及原住民源出社群三方攜手展開歷史 性解讀。解讀成果不僅揭開了百年前的歷史面紗，更賦予了當代原住民族與手稿記錄對話的深刻意義。

乾版相機及玻璃乾版。圖／南科考古館

獅子鄉南排灣舊社傳統石板家屋(龜甲屋)模型。圖／南科考古館

霧台鄉魯凱族紋手器具。圖／南科考古館

鳥居龍藏於原住民舊社採集之石器標本。圖／南科考古館

文化部次長徐宜君表示，由衷感謝臺日博物館研究團隊透過工作坊，成功凝聚在地耆老與源出社群力量，深刻實踐了與當代原住民族的深度對話。歷史資料的解讀不應是單向傳遞，而是透過當代原住民族、臺日博物館共同合作參與，才能賦予歷史全新的生命。期許史前館能持續深耕，扮演跨國研究與在地社群連結的關鍵平台，讓原住民族豐沛的文化量能在展覽中充分的體現。

鳥居龍藏紀念博物館長戶川美史指出，解讀鳥居龍藏130年前的田野筆記歷經考驗，感謝史前館與原住民族源出社群共同合作，得以展開一場跨越時空的熱烈對話。文化雖隨時代流轉而改變，但根基裡始終存在著永續傳承、不可動搖的精神。鳥居龍藏特展預計於明（2027）年巡迴至日本展出，屆時將引領日本民眾親身感受這場跨國界的交流，見證臺灣原住民族文化蓬勃的生命力。

東京大學總合研究博物館教授海部陽介表示，鳥居龍藏來到臺灣，支撐他持續研究的是對人類的強烈好奇。他深入不同人群、理解他者，進而更加理解自己。這樣的態度與價值觀，對當代依然意義深遠。特展雖以臺灣原住民族為核心主角，但更期待引領大眾在認識原住民族文化的同時，深刻體會鳥居龍藏看待世界的獨特視角，以及他如何與不同文化的人交流從中獲得啟發。

屏東縣獅子鄉公所鄉長朱宏恩表示，過去的歷史文獻與在地族人存在著時間與空間上的距離，近年在史前館推動下，透過跨國合作的手稿解讀，讓這些歷史不再只是靜態的保存，而能夠重新被理解、被討論、被看見，也被重新地書寫，是實踐原住民主體性的重要里程碑。

屏東縣春日鄉力里社區發展協會總幹事陳文龍指出，感念日本學者鳥居龍藏深入力里舊社等地，在人類學草創期，用生命為臺灣原住民史留下珍貴紀錄，他期盼春日鄉未來能有更多深度跨界合作的機會，逐步迎回這些珍貴史料回到部落展出，活化在地的文化傳承。

史前館長蔡政良表示，求學時期曾閱讀楊南郡老師譯著的《探險台灣：鳥居龍藏的台灣人類學之旅》，得以看見鳥居龍藏筆下的宏大世界，體悟部落文化傳承跨時代的影響力。特展透過日方將手稿數位化，不僅實踐了歷史文物的妥善保存，更催生出一段跨國合作的奇幻旅程，成功開創文史研究的未來可能性。期許未來雙方能深化互信，建立更長遠、深厚的學術連結。

南科考古館指出，本次特展共規劃5大主題，分別為「緣起」、「認識的開啟」、「紀錄的詮釋」、「生活的常與變」及「再續」。展覽核心呈現了臺日研究團隊與原住民源出社群長期合作的解讀結晶，包含深入原住民部落舊社的實地踏查影像、當代原住民族使用的族語文字系統，以及經重新考證的珍貴老照片。特展試圖讓歷史資料回應當代觀點，為大眾開啟跨越時代與跨文化的全新視野。

鳥居龍藏特展廳一隅。圖／南科考古館

鳥居龍藏特展廳一隅。圖／南科考古館

特展展出亮點，包含自日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館特別空運3本鳥居龍藏的手稿原件來臺展出，日本東京大學總合研究博物館則提供鳥居龍藏當年於原住民舊社採集的石器標本，石器上以墨書書寫採集地點。此外，特展也結合原住民源出社群與部落的文化能量，展出力里部落當代創作的傳統服飾、蘭嶼當地協會與族人結合傳統圖騰創作的物件與文創品，以及獅子鄉文物陳列館珍藏的龜甲屋家屋模型，深刻呈現臺灣原住民族文化的傳承與創新。

圖／南科考古館

排灣族力里部落傳統服飾。圖／南科考古館

南科考古館指出，特展創新結合AI 技術，以不同的風格重現鳥居龍藏當年的攝影作品。研究團隊更與排灣族力里部落合作，以空拍技術完整記錄力里舊社現況，並打造為XR互動展項，讓大眾能身歷其境，造訪百年前鳥居龍藏曾駐足的田野現場。

貴賓合影，文化部常務次長徐宜君（右4）、國立臺灣史前文化博物館長蔡政良（中間）、日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館長戶川美史（左4）、日本東京大學總合研究博物館教授海部陽介（左3）、屏東縣春日鄉公所鄉長沈秋花（右2）、屏東縣獅子鄉公所鄉長朱宏恩（右3）、屏東縣春日鄉力里社區理事長湯志偉（右1）、中華民國博物館學會常務理事王長華（左1）。圖／南科考古館

配合特展，南科考古館規劃相關活動，7月11日推出「我的史前觀察簿」手帳DIY活動（報名：https://reurl.cc/L2Gbzy），8月25日及26日辦理「斷與續：鳥居龍藏與當代臺灣原住民族的對話—第19屆台日原住民族研究論壇」（報名： https://reurl.cc/M2q73v）、10月17日及18日規劃「史前紋身術」彩繪手紋活動，詳細資訊請關注南科考古館官網（https://www.nmp.gov.tw/）、FB（https://www.facebook.com/NMPArchaeology）及IG（https://www.instagram.com/nankemuseum/）。

南科考古館《斷與續：鳥居龍藏與當代臺灣原住民族的對話》特展開展，將展至明年3月。圖／南科考古館