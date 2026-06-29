文具控小心荷包！2026台北世貿文具展X設計創意展 7/3雙展齊發，台灣味文具、人氣IP週邊必收

暑假正式引爆，能完美躲避豔陽與颱風暴雨的室內展覽，無疑是今夏出遊的絕對首選！2026「台北設計 玩創意展」與「台灣國際創意文具 展」將於7月3日在台北世貿盛大登場。如果你以為這只是小朋友挑玩具、學生補橡皮擦的「開學前哨站」，那可就太小看這場夏日慶典了！

2026「台北設計玩創意展」與「台灣國際創意文具展」將於7月3日在台北世貿盛大登場。圖／上聯國際展覽提供

今年雙展迎來全面進化，不僅打破傳統框架，更精準直擊現代人的心靈剛需，搖身一變成為專屬Z世代 與上班族 的「精神避難所」與「舒壓天堂」。

國民回憶殺華麗轉型！本土文具大廠策略突圍 玩轉台灣味變文具

台灣在地深耕超過70年的四大國民文具大廠，今年也將在展會中展現強大的創新轉型實力。「利百代」打破傳統框架，化身國際通路整合者！除了展出自家的創新設計，更攜手日本ZEBRA、MAX、德國SCHNEIDER、及韓國MONAMI等國際頂尖品牌，打造一場「文具世界巡禮」；現場更推出超吸睛的互動體驗區「鼠勾以！轉運體驗館」，邀請民眾挑戰「倉鼠跑步機」兼做公益，用幽默療癒的互動，展現品牌邁向新世代的創意活力。而近年將辦公工具推向設計精品的「SDI手牌」，將帶來融合極致工藝與省力美學的明星商品。

利百代特別規劃互動體驗區「鼠勾以！轉運體驗館」，邀請親子做公益、共同加入「倉鼠跑 步機」的行列，感受品牌的創意與活力。圖／利百代提供

色彩美學大師「雄獅文具」持續引領潮流，把文具變成台灣味伴手禮，推出「文具店買不到的文具」，結合「頂級水果禮盒」、「隨手繪咖哩」與「啤酒良伴」，將餐桌上的幽默感變成創作工具，更有以天然米糠製成的「米蠟筆」，讓孩子能隨心所欲、安心塗鴉。而深受文青喜愛的「SKB文明鋼筆」，也將復古書寫與現代時尚完美結合，成功將老字號品牌優雅轉型，散發出低調的高級感。四大台灣品牌齊聚，不只喚醒民眾的國民回憶，更要用高顏值、趣味互動與精準工藝，刷新大眾對台灣文具的既定印象！

雄獅推出「文具店買不到的文具」系列，結合滿滿台灣味，更推出天然米糠製成的米蠟 筆，兼具設計、實用與安全的文創 新品，成為今夏最值得收藏的生活選物。圖／雄獅文具提供

拒絕職場負能量！辦公桌的微型解壓革命 療癒系商品化身當代人「精神避難所」

面對多元的職場環境，當代上班族重視內在平衡，轉而在專屬的小小辦公桌上尋求心靈寄託。「一襄橘子」把童年遊戲機縮小，推出超萌「按按吊飾」，除了能隨手舒壓亂按，更適合上班偷偷按，開啟計時模式挑戰高分，一秒切換緊繃情緒。引領擴香新潮流的「Mr.手作｜多肉韻石」，則首創「擴香石多肉盆栽」，將植物、舒壓香氛、與手作完美結合，在辦公桌的一角打造專屬的森林呼吸區，用嗅覺與視覺雙重放鬆疲憊大腦。這些充滿巧思的「療癒小物」不再只是工具，而是上班族在繁忙日常中的「精神避難所」。一坐進辦公桌，就能進入自己創造的紓壓世界，一秒切換心情、瞬間充飽電！為自己的辦公空間布置療癒小天地，替忙碌的日常留下一點喘息的空間。

「原創IP」引爆變現狂潮 反差萌、治癒系角色軟化心靈與荷包

隨著AI生成圖像大爆發，實體創作者的「人格魅力與原創故事」反而更顯珍貴。擁有超高人氣的「只是一顆麻糬」，以療癒中帶點幽默、可愛中藏著厭世感的佛系角色魅力，精準擊中現代人的生活痛點，還有更多未公開的新計畫將與粉絲們分享。而以肥美身軀、安逸氛圍著稱的橘貓「椪之助的日常」，則用溫暖的橘色調與日常陪伴，成為展場中最吸睛的治癒代名詞；頂著捲捲瀏海與溫柔微笑的「茶包先生」，更以「人生就像茶包，泡一泡才知味道」的幽默生活哲學，讓人不禁會心一笑，也邀請大家親自參與互動活動，帶走一點「剛剛好的可愛」把日常變成收藏。許多參展品牌透過獨特的IP故事賦予產品靈魂。這不僅是創作者大型的粉絲見面會，更是設計師與市場接軌、將創意轉化為價值的最佳商務平台。

圖／小黃間製物所 IG：@yallowyallow

「手作溫度」融化數位冷漠！職人級體驗、人氣DIY 開啟夏日暖心慢活風潮

現場匯聚多款人氣手作課程與職人工作坊，伴隨「諾亞選礦」首創的船長桶，一起敲開沉睡龍蛋，親手揭開未知的感動，來一場最純粹的尋寶之旅。日本最著名的榻榻米文化跨海來台，「高田織物榻榻米邊條零錢包」限量手作體驗課程，只要100元就能製作專屬小物，即便是縫紉機初學者也能輕鬆完成，讓更多人認識日本榻榻米邊條工藝之美。在敲敲打打與專注創作的過程中，讓民眾都能親身體會「慢活」的魅力，帶走一份獨一無二的專屬紀念，感受手作帶來的純粹感動。

百年傳承混搭北國浪漫！ 文具翻玩跨國美學 國際設計空降引爆收藏慾

國際文具品牌今年陣容堅強，全球歷史最悠久的「德國輝柏」迎來「265周年創作花園」，現場不僅能打卡互動拿好禮，更打造「連接彩色筆自由選飲料吧」，體驗彩色筆裝到滿的選色樂趣，消費滿額還送限定盲包吊飾。「英國if文創」將最高品質的英倫靈魂注入日常文具，更推出年度回饋，全館限時88折搶商機；用一顆小小橡皮擦寫下百年傳奇的「MILAN」西班牙品牌，則主打「橡皮擦+削鉛筆機」二合一，加上童趣滿分的外觀彩繪，深受學齡前兒童喜愛；同樣來自歐洲的「瑞士國鐵」，結合極簡的火車鐘設計與極簡美學，讓你一秒置身瑞士。而亞洲代表「Oyako Shop」，一次集結六大北海道創作者與品牌，將極具療癒感的限量手作印章與紙製品等手帳素材空降來台，全館85折再送限量經典紙膠帶。除了滿足文具控的收藏慾，更要讓你感受跨越國界的創意激盪，讓文具不僅是書寫工具，更是生活風格的延伸。

圖／英國if文創 臺灣官網

Oyako Shop的可愛印章。圖／Oyako Shop官網

文創、文具控今年必逛展覽，7/3起台北世貿強勢登場！「文創走向國際，童心走進生活」，不只是孩童開學前的前哨戰，更要治癒壓力山大的上班族們，這場兼具實用與顏值的夏日盛典，絕對不容錯過！更多展覽資訊 可至官網查詢。

展覽資訊 2026台北設計玩創意展 X 台灣國際創意文具展

展覽日期：7/3 (五) – 7/6 (一) 10:00-18:00

展覽地點：台北世貿 | 台北市信義區信義路五段5號

2026「台北設計玩創意展」與「台灣國際創意文具展」將於7月3日在台北世貿盛大登場。圖／上聯國際展覽提供

2026「台北設計玩創意展」與「台灣國際創意文具展」將於7月3日在台北世貿盛大登場。圖／上聯國際展覽提供