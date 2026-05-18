北美館2026 X-site計畫《鏡・亭・山：相看兩不厭》 重塑人與空間關係 輕巧掀開全新場域扉頁

臺北市立美術館（北美館）主辦第13屆「X-site計畫」15日起正式開展，本屆計畫延續對公共空間的實驗性探索，聚焦「空間」與「感知經驗」的再思考。首獎團隊「做白工作室」的《鏡・亭・山：相看兩不厭》以開放結構和多重閱讀的空間語彙，回應北美館廣場的物理條件及使用狀態，重新開啟人與場域之間的關係，打造一處可停留、可感知、亦可參與的公共場域。

「做白工作室」團隊合影，團隊成員(左至右下)：溫子慶、梁立白、陳冠文、鄭詠心、蔡君陽。 圖像由臺北市立美術館提供

「做白工作室」為「創造有意義的空白」跨領域設計團隊，透過對基地脈絡的細膩閱讀與材料語彙的深入研究，將《鏡・亭・山》視為一種介入環境，重構關係的行動實踐。以通行為主的廣場入口，藉由地表輕巧「掀起」意象結構，重新配置場域中的所有水平和垂直、上方與下方之間關係；作品未錨定於既有地坪，利用鋼板與懸索結構，創造一片完全穿透、不靠柱和牆支撐的自由場域，充分展現結構上的關係。

《鏡・亭・山》具有三種不同層面的解讀意涵，「鏡」不但反射空間下的動態互動，更在特定角度中映照出周遭自然、北美館原有建築等環境現況；而「亭」不僅涵蓋傳統遮蔽或停留的建築功能，更是在被「拉起」的結構狀態下所形成的新空間；「山」則連結無限可能的想像與未知，雙向掀起的屋頂與地板共同構成新的停留空間，是休憩點，也可以穿梭於其中。各個層面都將「經過」本身成為一種參與，場域不再作為被動容器，而是持續生成關係的動態結構。

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》外觀圖。圖像由臺北市立美術館提供

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》外觀圖。圖像由臺北市立美術館提供

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》細節圖。圖像由臺北市立美術館提供

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》細節圖。圖像由臺北市立美術館提供

此次《鏡・亭・山》更有由環境發想延伸的「可觸碰發聲互動裝置」與「蛇紋磚板片」。團隊將抵抗風浮力的鋼纜，進一步結合為互動裝置，猶如樂器中被繃緊的琴弦，當「弦」被觸碰時，便會發出自基地蒐集而來的日常聲響，包含展間中的低聲交談、觀者行走於建築內的腳步聲，揭露潛藏在美術館之中、平時不易被察覺的細微聲音；而對於「蛇紋磚板片」，團隊表示：「塞尚（Paul Cézanne）晚年二十年間反覆描繪聖維克多山，不只是繪畫練習，更是一種追索真理的實踐。此次作品屋頂上的蛇紋磚板片，便是以此為靈感，並將自第一屆X-site舉辦以來（2014–2025）的廣場衛星空拍圖作為像素，重新組構成蛇紋石地磚圖案。」北美館廣場的蛇紋石地磚，不僅是場域的重要視覺特徵，也承載著觀眾造訪美術館的共同記憶。作品透過環境、歷史脈絡與自身感知的轉化，重新梳理歷屆X-site計畫與基地之間的關係，並將廣場真實的歷史紋理與場域記憶，轉化為另一層次的觀看與感知經驗。

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》細節圖。圖像由臺北市立美術館提供

「做白工作室」，《鏡・亭・山：相看兩不厭》細節圖。圖像由臺北市立美術館提供

北美館自2014年啟動X-site計畫，至今已逾十年，以未知數X作為動態辯證的象徵，也是一場隨時代不斷演繹的行動，持續回應公共空間的多重可能。2026年由「做白工作室」提出的《鏡・亭・山：相看兩不厭》亦延續此精神，將於5月16日至7月26日於北美館戶外廣場展出。期間亦規劃團隊座談及多項公眾活動，涵蓋現場演出、參與行動、聲音、文學與工作坊等面向，邀請觀眾重新與環境共譜，在人與環境、內與外之間，保留那片「有意義的空白」。相關展覽及活動資訊請關注北美館官方網站或社群平台（Facebook /Instagram）。

「做白工作室」團隊合影，團隊成員(上排左至右)：陳冠文、鄭詠心、蔡君陽，(下排左至右)：梁立白、溫子慶。 圖像由臺北市立美術館提供。

2026 X-site計畫首獎團隊簡介： 做白工作室 （Shape Blank Atelier）

一個以「創造有意義的空白」為核心哲學的跨領域設計團隊。

「做」，是介入環境、建構關係的積極行動；「白」，則代表能讓感官穿梭、讓思緒沉澱、讓活動發生的場域。

在資訊爆炸、空間飽和的當代，做白工作室不追求填滿，而是致力於「創造意義」。透過對基地脈絡的細膩閱讀與對材料語彙的深入研究，梳理複雜，移除冗餘，從而創造出既謙遜又有力量的空間。我們相信，設計的至高境界並非強加，而是創造一個舞台，將主角的位置交還給使用者、環境、以及他們在此共同譜寫的故事。

我們的實踐聚焦於公共空間、藝術裝置與文化地景，致力於人與環境、內部與外部、短暫與永恆之間，那片「有意義的空白」。 團隊成員

溫子慶、蔡君陽、梁立白、鄭詠心、陳冠文

2026 X-site計畫《鏡・亭・山：相看兩不厭》主視覺。圖像由臺北市立美術館提供

2026年第13屆X-site計畫 《鏡・亭・山：相看兩不厭》（The Jade: Plaza Calls to Plaza）

日期：2026/05/16（六）- 2026/07/26（日）

地點：臺北市立美術館戶外廣場

更多資訊：詳見北美館官網