臺文館三度邀張子霖當「說故事領航員」免費說繪本《三隻小豬真實故事》顛覆大眾童話認知

當大野狼變成「假新聞」的苦主，原來的《三隻小豬》故事會發生什麼變化呢？美國在台協會高雄分處 (American Institute in Taiwan, AIT Kaohsiung) 處長張子霖（Neil H. Gibson）今（16）日第三度受邀到國立臺灣文學館，擔任「故事聯合國」活動說故事嘉賓，呼應年度主題「反著來，顛倒所有事物—故事裡的顛倒世界」，處長特別挑選經典顛覆之作《三隻小豬的真實故事！》，帶領小朋友撕下刻板標籤，從不同的角度看世界，並與臺文館陳瑩芳館長一起陪伴大家，動手拼貼出「臺南的夏天」及製作專屬「萬花筒」，相互分享、觀看，透過視覺、聽覺、觸覺等五感體驗，發現意想不到的全新變化與驚喜！

陳瑩芳館長開場致詞，並邀請小朋友聽完故事後，參觀臺文館現正舉辦的文化部「518國際博物館日」展會活動。圖／臺文館提供

臺文館長陳瑩芳表示，繪本及圖像故事一直是臺灣文學發展中不可或缺的重要面向，而「故事聯合國」正是臺文館向下扎根、拓展孩子世界文學視野的重點活動，也是臺文館與各國駐台代表處重要的文化交流平台。館長特別感謝「最接地氣的外交官」張子霖處長連續三年的親自登場說故事，從第一年的奧林匹克運動、第二年火星探險，以至今年的大野狼真情告白，已累積多位小鐵粉年年「追星」，而今日臺文館活動現場滿座的小朋友們，充滿期待的眼神閃閃發光，這也是臺美文化交流深耕與永續的具體實踐。

張子霖處長蒞臨臺文館「故事聯合國」活動現場，大家熱烈歡迎！圖／臺文館提供

張子霖處長至臺文館分享《三隻小豬的真實故事！》，小朋友聽到最後終於恍然大悟，體驗顛覆既有敘事的反諷幽默。圖／臺文館提供

張子霖處長以帶動唱跳美國熱門兒童舞蹈歌曲熱鬧開場，向小朋友介紹美國生活文化。在說故事過程中，張處長透過語調轉換與生動肢體演繹美國作家Jon Scieszka的 The True Story of the Three Little Pigs！（三隻小豬的真實故事！）。故事以大野狼的視角重新詮釋故事，堅稱自己是被冤枉的，讓小朋友體驗顛覆既有敘事的反諷幽默。張處長甚至模擬打噴嚏的情節，不時穿插肢體動作，讓故事情境躍然眼前。小朋友們不僅聽得入迷，也踴躍舉手以英語回應提問，在互動中自然培養語感與表達能力。

今年適逢美國建國250周年，AIT/K於4月28日至5月24日期間，於臺文館一樓文學沙龍推出「美國250巡迴展：從1776 到明天—致敬過去，啟迪未來！」特展。張處長說完故事後，隨即加碼向大家介紹美國文化與美國250巡迴展精彩的展覽內容。隨後，張子霖處長、陳瑩芳館長則與小朋友一同製作「臺南的夏天」拼貼及「鏡面萬花筒」，將創意與想像力轉化為獨一無二的作品。過程中，張子霖處長也親切參與其中，與小朋友一同動手完成作品、交流互動，現場氣氛溫馨熱絡。小朋友們完成作品後，也開心地與處長合影留念，為這場跨文化的閱讀體驗留下美好回憶。

美國250巡迴展展場。圖／臺文館提供

位於臺文館B1文學樂園的「American Shelf 美國小天地」，由AIT/K連續13年資助設立的美國資料專區，展示包含美語繪本故事書、青少年文學讀物及桌遊，推動美國文化並促進臺美交流。雙方並合作推出「美語說故事」及後來轉型的「故事聯合國」美國場次，由Fulbright Taiwan學術交流基金會安排ETA美籍教師到臺文館說故事，以全美語互動激發孩子們學習外語的興趣，自2013年迄今舉辦79場，吸引逾三千二百人次的參與者。

想聽更多來自世界各地、充滿驚喜的故事嗎？「故事聯合國」每場次的活動前10日開放線上免費報名。「邀請大小朋友一起走進繽紛多元的故事世界，活動詳情請見：https://reurl.cc/epnEYK。

今(15)日張子霖處長(前排中)三度蒞臨臺文館「故事聯合國」為小朋友說故事，並與陳瑩芳館長(前排左1)及現場觀眾合照。圖／臺文館提供