故宮「龍」展狂吸14萬法國人參觀！預告屏美館x法國凱布朗利博物館合作國際展，最快年底開展

國立故宮博物院去年（2025）於法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦的「龍」展於3月1日圓滿閉幕，館長艾曼紐爾·卡薩（Emmanuel Kasarhérou）率鍾志佳副處長亦親自護送國寶文物回台，昨（3/16）日更與故宮蕭宗煌院長、黃永泰副院長、余佩瑾副院長、王耀鋒主任秘書，以及屏東縣政府文化處吳明榮處長、順益臺灣原住民博物館林威城副館長、時裝設計師洪麗芬女士等共同召開媒體見面會，除報告「龍」展成果，亦驚喜預告未來與台灣東部等文化館所的合作計畫。

故宮蕭宗煌院長、凱布朗利博物館卡薩館長及與會貴賓合照。圖／國立故宮博物院提供

故宮百年「龍」展魅力延燒到法國

去年(2025)是故宮的百年院慶，我們除了在國內推出一整年精彩的展覽外，亦在歐洲捷克布拉格國家博物館及法國巴黎凱布朗利博物館各推出一檔國際展覽，配合外交部與文化部的「2025歐洲台灣文化年」計畫，讓台灣文化底蘊在歐洲大放光彩。法國凱布朗利博物館「龍」展自2025年11月開幕迄今年3月1日閉幕，在開幕夜即大排長龍，展期間共吸引14萬人次，除展出多件故宮國寶級文物外，亦有法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽奴奇亞洲博物館等共襄盛舉，展現故宮與法國文化界深厚的交流基礎。

法國凱布朗利博物館已於3月1日圓美落幕的「龍」展，當時展出的空間設計與文物。圖／國立故宮博物院

蕭院長表示，凱布朗利博物館由法國前總統席哈克任內規劃成立，於2006年開館營運，今年2026年剛好是20週年院慶。該館成立之目的在建構一座全世界各民族多元文化藝術平等對話的平台，過去曾經在台灣辦理多項展覽，如2019年高雄市立美術館的「刺青—身之印」特展、國立故宮博物院南部院區的「法國凱布朗利博物館面具精品展」、2022年臺南市美術館的「亞洲的地獄與幽魂」。卡薩館長曾任新喀里多尼亞國立博物館館長、新喀里多尼亞棲包屋文化中心執行長，於2020年接任凱布朗利博物館館長，如今凱布朗利博物館已經成為台法文化交流最重要的伙伴。

法國凱布朗利卡薩館長與故宮蕭宗煌院長於故宮相見歡。圖／國立故宮博物院提供

除了故宮外，凱布朗利博物館將與台灣館所合作開展

「龍」展是繼2019年凱布朗利博物館在故宮南院舉辦「法國凱布朗利面具精品展」之後我方的回饋展，而雖然故宮與凱布朗利博物館已完成雙方互換交流展的約定，但台法雙方文化交流仍將生生不息持續進行，故宮也希望發揮「世界的故宮」影響力，帶動台灣整體博物館界的國際館際交流。這次館長來台除將再訪南院，也將造訪屏東縣立美術館、台東的國立臺灣史前文化博物館，以及擁有豐富海洋原住民族文化的蘭嶼，我們祝福館長這次來台能收穫豐碩的成果，也期待很快再見到凱布朗利博物館與台灣文化界的精彩合作。

故宮蕭宗煌院長致詞。圖／國立故宮博物院

故宮合作引進東方龍意象文物展 人流遠超預期

法國凱布朗利博物館艾曼紐爾·卡薩（Emmanuel Kasarhérou）館長致詞表示，本身為南島語系後代的他，與台灣淵源超過25年。凱布朗利博物館早自2006年開幕即與台灣展開交流，除了在法國舉辦台灣文化相關展覽外，亦收藏不少台灣相關作品。台灣對凱布朗利博物館意義重大，應該是全世界唯一一個在開館前就與館方展開合作接觸的國家。卡薩館長也特別感謝故宮團隊對「龍」展策展過程中的大力協助，促成了5年來同一展廳內最受歡迎的一檔展覽，短短三個月的展期，其參觀人數超過了其他展期約4、5個月的展覽，最後一個月觀眾進場都須排隊2、3個小時。龍在西方文化中多為負面形象，本次故宮「龍」展向歐洲人展示截然不同的東方龍意象，深具文化交流意義。

卡薩館長表示，他與蕭院長有同樣的願景，希望能繼續延續凱布朗利博物館與故宮的合作關係，將展覽再帶來故宮北院或南院。而凱布朗利博物館除了今年底將於屏東辦理雕像展覽，也正與國家攝影文化中心洽談展覽合作中，而本次來台的一系列參訪，也是希望未來能促成將台灣原住民文化搬到巴黎。期待透過凱布朗利博物館這個平台，讓台法交流持續向未來邁進。

法國凱布朗利博館卡薩館長致詞。圖／國立故宮博物院提供

預告：屏美館x凱布朗利博物館「雕像特展」最快2026年底迎客

屏東縣政府文化處長吳明榮致詞表示，感謝法國凱布朗利博物館館長將該館精彩的100餘件典藏品帶到即將於3月28日開館的屏東縣立美術館，並策劃「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」（暫名），於今年底或明年初在屏東與台灣民眾見面。屏東位於台灣最南端，擁有多元族群與豐富文化底蘊。無論是原住民族文化、客家文化、閩南文化、眷村文化，或近年蓬勃發展的當代藝術與創作能量，都展現出兼容並蓄、開放多元的文化特質。希望以「從屏東看世界，讓世界看屏東」作為重要的文化發展策略，透過國際級展覽的引進與跨國合作，持續拓展屏東的文化視野與國際連結，讓地方與世界在交流中相互映照、彼此成就。

屏東縣文化處吳明榮處長致詞。圖／國立故宮博物院提供

故宮表示，「龍」展於2025年11月18日至2026年3月1日於法國凱布朗利博物館舉行，透過故宮典藏書畫與器物中不斷出現的「龍」形象，以及深受歡迎的「走入畫中」數位展件等，展現傳說中的神獸對東亞文化圈數千年來深遠的影響，及其如何深入台灣民俗生活，故宮文物皆已平安返臺，為台法文化交流寫下又一段精采篇章。

凱布朗利博物館卡薩館長在故宮余佩瑾副院長陪同下參觀順益台灣原住民博物館。圖／國立故宮博物院提供

凱布朗利博物館卡薩館長與順益台灣原住民博物館游浩乙館長相見歡。圖／國立故宮博物院提供

故宮蕭宗煌院長陪同凱布朗利博物館卡薩館長參觀鄰近故宮的順益台灣原住民博物館。圖／國立故宮博物院提供

故宮余佩瑾副院長陪同凱布朗利博物館卡薩館長參觀故宮瓷器展間。圖／國立故宮博物院提供

法國凱布朗利博物館卡薩館長(中)在故宮蕭宗煌院長(左四)、余佩瑾副院長(右二)、順益台灣原住民博物館館長游浩乙(右四)及故宮策展團隊陪同下一同參觀順益台灣原住民博物館。圖／國立故宮博物院提供