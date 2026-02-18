文資局園區迎接110歲！大年初二起四大走春活動陪你過年

由百年酒廠蛻變而成的文化部文化資產園區已悄然邁入110歲，百年酒香餘韻醞釀成臺中的文化資產重鎮，特別於馬年盛大推出「2026馬年農曆春節系列活動」，大年初二到初六（2月18日至22日），集結傳統工藝、文化創意、多元展演與市集等眾多「好市（Horse）」，歡迎民眾春節走春「策馬入園」，沉浸老文化的優雅韻味，感受新創意的火花綻放。

迎接農曆新年，親手製作的春聯，絕對是最棒的開運小物。初二到初五（2月18日至21日），文資大道上的「馬年拓印添年味×手作春聯接好運」活動，準備了多款富含寓意的春聯拓印，由南投縣文化資產學會理事長梁志忠現場帶領民眾刷墨、覆紙、拓印，體驗製作一張自己專屬的年畫春聯，「馬年就讓好運一路奔回家，整年馬力全開」。

過年走「好市」、得「好事」，「哺哺新春市集」、「懷舊創意市集×古蚤年貨大街」，初三到初六（2月19日至22日），熱鬧非凡驚喜連連，集結超過120家老物與復古文化特色攤商，匯聚150個品牌攤位，從黑膠唱片、老相機、古著、老玩具，到傳統應景年貨應有盡有，園區內「1916工坊」業者更將帶來許多獨家創作展售，值得細細尋寶，幸福加「馬」。

文化資產局表示，文化資產猶如沉浸在甕底的陳年「好酒」，需要與時代共鳴醞釀，方能傳香百世成「好久」。百年酒廠前身為創立於1916年的大正製酒株式會社，曾是臺灣規模最大的酒廠，現轉型成為全臺唯一以文化資產為主題的園區，工業遺產歷史建築俐落有致的線條，老酒槽靜靜佇立，是民眾拍照打卡的取景聖地，更是一座會呼吸的文化空間。

春節期間多場特展持續展出，「上元潮－臺灣非物質文化遺產潛力名錄上元節民俗特展」集結全臺上元節（又稱元宵節）特色民俗活動，透過科技互動轉譯傳統民俗文化，請來AI大神鬧上元、還有摸春牛開運、擲炮納福、猜燈謎競賽、天燈祈福等「試手氣、接地氣」的趣味互動遊戲，帶領觀眾重新認識屬於臺灣的上元節文化記憶，體驗傳統與創新交織的「當代上元」。

「烽火船說－水下文化資產特展」以戰爭與沉船為視角，重現臺灣與世界海域交會的歷史記憶，透過豐富史料、出水文物與多媒體體驗，以寓教於樂的方式，讓觀眾了解戰爭沉船出水遺物背後的故事，親近臺灣水下文化資產的價值與魅力。「修護的零度：傳統建築木質彩繪・減碳修護特展」，透過展示受到劣化的老物件、難得一見的修護實驗室、重現大人廟修護現場與多項互動裝置體驗，帶領觀眾走入修護師的工作現場，呈現文化保存與永續發展並進的新可能。

春節走春，歡迎大家到文化部文化資產園區體驗年節氛圍，透過科技互動認識文化資產的內涵，感受傳統文化與創新的激盪，奔出馬年新氣象，度過一個與眾不同的農曆新年。更多資訊可至文資局官網或臉書查詢。

小朋友參觀「烽火船說－水下文化資產特展」體驗多媒體互動遊戲。

新春期間參觀「上元潮──臺灣非物質文化遺產潛力名錄上元節民俗特展」，感受祈福、賞燈、迎好運的傳統年節氛圍。

親手拓印春聯，把好運帶回家。

【創意市集】 盛典宇宙2026新年篇－古蚤年貨大街

時間：2月19日至22日11:00-17:00（初三至初六）

地點：中央廣場、文資大道 哺哺新春市集

時間：2月19日至22日11:00-17:00（初三至初六）

地點：復興路前方廣場 春節版印年畫

時間：2月18日至21日10:00-17:00（初二至初五）

地點：文資大道 【展覽/表演】 上元潮－臺灣非物質文化遺產潛力名錄「上元節民俗特展」

時間：即日起至5月3日09:00-17:00（除夕及初一休館）

地點：雅堂館ABCD棟 修護的零度－傳統建築木質彩繪．減碳修護特展

時間：即日起至4月12日09:00-17:00（週一休館、除夕及初一休館）

地點：B03藝文展覽館CD館 烽火船說－水下文化資產特展

時間：即日起至2027年12月19日09:00-17:00（週一休館、除夕及初一休館）

地點：R08水下文資展示館 禮藝輝揚－施自和家族藝術展

時間：即日起至3月1日09:00-17:00（週一休館、除夕及初一休館）

地點：B03藝文展覽館A館 塗褲媽的溫柔版圖－蔭謢外庄的平安旅途展

時間：即日起至5月31日10:00-18:30（週一、二休館、除夕及初一休館）

地點：S01第五酒廠 麗裔服裝工藝藝術傳承教室－東方服飾美學的創新與傳承師生聯展

時間：即日起至2月26日10:00-18:00（週一休館、除夕及初一休館）

地點：R12 1916工坊1樓A區展覽區 街頭藝人表演

時間：2月19日至22日11:00-17:00（初三至初六）

地點：中央廣場、文資大道、R04願景館1樓舞台 【手作/活動】 「上元潮」特展系列活動【上元好味-湯圓DIY】

時間：2月20日11:00-12:00、13:00-14:00、15:00-16:00

地點：思源樓1樓多功能空間 「上元潮」特展系列活動【上元好暝-彩繪燈籠】

時間：2月21日11:00-12:00、13:00-14:00、15:00-16:00

地點：思源樓1樓多功能空間 冠鈞漆藝暖心開春書法義賣活動

時間：2月18日至22日10:00-12:00、13:00-16:00

地點：R12 1916工坊1樓A區展覽區