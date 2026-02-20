初二開館！中台世界博物館春節5天免票，10拍照秘境、蔬食市集等你來體驗

隨著 2026 馬年春節將至，民眾對於走春行程的期待，已從過去的熱鬧踩點轉向追求深度的文化體驗。為了回應這股「慢旅」需求，位於南投埔里的中台世界博物館，今年春節打破傳統，不僅祭出「連五天免門票」優惠，更首度「解鎖館內十大美拍點」並於新春兩天引進「戶外蔬食市集」，打造一場結合藝術、美食與心靈療癒的走春新提案。

中台世界博物館2026馬年新春_主視覺。圖／中台世界博物館

初二起連五天免票 邀民眾共筆玩體驗

中台世界博物館將於 2月18日（初二）至 2月22日（初六）全館免費參觀。其中，歷年最受民眾喜愛、已成為新春必辦傳統的「舞筆迎新」萬眾集字活動，將於2月19日（初三）盛大登場。延續往年萬眾共寫《心經》的感動，今年配合馬年新氣象，特別改以〈妙法蓮華經觀世音菩薩普門品〉207 字為主題，邀請民眾一人一字接力書寫，共同完成這部象徵慈悲與智慧的經典；現場同步推出「滾滾好運」版畫體驗，讓遊客親手製作專屬的茶包好禮。

今年首度推出「滾筒印章茶包 DIY」，結合馬年意象與魚池鄉在地茶香，讓民眾把新春祝福「袋」回家。圖／中台世界博物館

大年初三「舞筆迎新」活動盛大登場。圖／中台世界博物館

尋找觀音集章祈福 兌換限量小禮

除了萬眾書寫，館方今年更特別規劃「觀音妙智慧」闖關集章活動。民眾可領取新春限定的「集章卡」，依循線索穿梭於本館與木雕分館的展廳間，尋找不同法相的觀音菩薩。集滿印記不僅能兌換限量小禮，這張充滿祝福的集章卡本身更值得留作新春紀念。同時，木雕分館圓形大廳亦推出「新春祈福牆」，邀請民眾寫下新年願望，為來年許下美好的開始。

邀請民眾一人一字接力書寫《普門品》，共同匯聚成壯觀的祈福記憶牆。圖／中台世界博物館

解鎖秘境 x 蔬食市集 年節邊玩邊吃超愜意

為了回應觀眾「想把博物館之美帶回家」的心聲，館方今年首度打破慣例，策劃「解鎖！十大絕美視角」活動。精選包含全新完工之松茶寮、三昧草堂、木雕分館等十處極具氛圍的場景，鼓勵民眾透過鏡頭捕捉光影之美。凡完成指定拍照任務，即可兌換限量的「可愛善財童子紙模型」或「噗哩聯名環保提袋」。

館方首度「解鎖」館內十大美拍點，包含充滿古風意境的「松茶寮」，邀請民眾透過鏡頭捕捉博物館的靜謐之美。圖／中台世界博物館

此外，今年春節體驗更從館內延伸至戶外。2月19日（初三）與2月21日（初五） 兩天，雙闕門旁停車場將變身為「新春蔬食市集」，集結「桑尼義式冰淇淋」、「小恐龍點心屋」、「蔬伯特」等 9 間人氣蔬食餐車。民眾在館內寫完字、拍完美照後，還能走到戶外享用美味的蔬食點心，享受一場視覺與味覺雙重滿足的慢活假期。

中台世界博物館精選出 10 個絕美打卡點！其中包含 6 個首次開放拍攝的「秘境」與4 個經典必拍場景。圖／中台世界博物館

中台世界博物館精選出 10 個絕美打卡點！其中包含 6 個首次開放拍攝的「秘境」與4 個經典必拍場景。圖／中台世界博物館

中台世界博物館精選出 10 個絕美打卡點！其中包含 6 個首次開放拍攝的「秘境」與4 個經典必拍場景。圖／中台世界博物館

中台世界博物館精選出 10 個絕美打卡點！其中包含 6 個首次開放拍攝的「秘境」與4 個經典必拍場景。圖／中台世界博物館

初三與初五兩天，戶外廣場將變身為「新春蔬食市集」，引進桑尼義式冰淇淋、小恐龍點心屋等在地人氣餐車，打造全方位的走春體驗。圖／中台世界博物館

展覽資訊： 2026 新春優惠｜全館免費入館

時間： 02/18（三）初二 至 02/22（日）初六

範圍： 本館、木雕分館 戶外新春蔬食市集

時間： 02/19（初三）、02/21（初五） 10:00–17:00

地點： 中台世界博物館 雙闕門停車場

精選攤位： 桑尼冰淇淋、小恐龍點心屋、蔬伯特炒麵麵包、朱仔潤餅等…人氣蔬食餐車。 初三限定手作

時間： 02/19（初三）

舞筆迎新： 萬人集字共創〈妙法蓮華經觀世音菩薩普門品〉祈福牆。

滾滾好運： 滾筒印章 DIY，製作專屬茶包（限量 500 份）。 兩館連線活動

時間： 02/18（初二）至03/01

觀音妙智慧： 索取集章卡，探索兩館展廳蒐集印記（兌換限量小禮）。

新春祈福牆： 於木雕分館寫下心願，祈願馬年平安順遂。