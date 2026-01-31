臺北夜間文化新「亮」點！《松菸夜光花園》戶外光影展璀璨登場

臺北市夜間文化新地標誕生！繼2025年度入園人次創新高，松山文創園區今(30)晚再宣布，年度指標盛事—全新戶外光影展《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》正式啟動！臺北市長蔣萬安特別親臨現場，偕臺北市文化局長蔡詩萍、松山文創園區總監趙釧玲、策展執行團隊FREES及多位貴賓點亮手燈，共同啟動為期五個月的夜間沉浸式光影盛宴。《松菸夜光花園》以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有八十七年歷史的松菸賦予嶄新活力，歡迎臺北市民與遊客走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

松山文創園區積極響應臺北夜經濟 打造臺北夜間文化新地標

蔣萬安市長於啟動儀式致詞表示，臺北文化體育園區已成為臺北市核心的人潮匯聚點，不僅歸功自於臺北大巨蛋的精采賽事與演唱會，松山文創園區長期深耕自辦活動與引進多元展覽，亦是推升人潮的重要動能。蔣市長進一步指出，隨著遠東Garden City商場棟、洲際酒店於今年陸續落成，再結合《松菸夜光花園》光影展的展演能量，能將臺北文化體育園區串聯成一個融合文化藝術、觀光旅宿、餐飲零售、影視娛樂的全天候生活圈，象徵臺北夜間文化與夜經濟邁入新的階段。

臺北市長蔣萬安偕臺北市文化局長蔡詩萍、臺北市議員秦慧珠、松山文創園區總監趙釧玲、策展執行團隊FREES及多位貴賓點亮手燈，共同啟動夜間沉浸式光影盛宴。

回顧2025年松山文創園區首度創下千萬入園人次的紀錄，趙釧玲總監指出：「這代表松菸已成為市民與遊客生活中不可或缺的文化場域」，園區近年積極響應「臺北夜經濟」政策，透過「夏日松一下」夜間試營運、串聯潮臺北等活動，有效帶動園區夜間人流成長兩倍，趙總監觀察，現今遊客造訪園區已非單純看展，更是追求「質感的夜間生活」，因此園區正採取「日夜雙軸並進」的策略，日間透過自辦活動與展覽吸引人流，夜間則以光環境優化、生態池畔餐廳延長營業時間等措施，提供遊客更好的夜間體驗，今年更精心規劃戶外光影展，期許將松菸打造為臺北夜間文化新地標，為臺北文化體育園區注入更多活力與樣貌。

啟動儀式特別邀請樂團「康士坦的變化球」現場演出，為松菸打造戶外光影沉浸式音樂劇場。

《松菸夜光花園》攜手日本NAKED, INC.團隊、康士坦的變化球 共創戶外沉浸式光影盛宴

松山文創園區盛大推出《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》戶外光影展，展演融合松菸既有的古蹟底蘊與自然生態，提供民眾沉浸式夜間體驗。首先以松菸大道入口小圓環的《浮光綻放》燈飾為序章，作品以「呼吸」作為視覺語言，探討藝術光影與古蹟自然場域間的動態平衡，透過環狀分布、高低錯落的直立燈柱，模擬植物從大地破土而出的生命姿態。踏入巴洛克花園，圍繞在噴水池底座及映照在樹木花圃的光圈與光影緩緩流動，彷彿化身為「會呼吸的花園」；平台上矗立的《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，觀眾對著蒲公英輕吹許願，便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區，讓來自松菸的心願四處綻放美麗的花朵，與世界緊緊串聯。

《松菸夜光花園》1月31日起至6月30日將於巴洛克花園上演精彩光影盛宴，晚間6點至10點進行循環展演，邀請民眾蒞臨體驗！

《松菸夜光花園》融合松菸既有的古蹟底蘊與自然生態，提供民眾沉浸式夜間體驗。

巴洛克花園平台上《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品，輕吹蒲公英便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區。

東向製菸工廠建築立面則上演著《夜光劇場》，將近6分鐘的《FUSIO》由松鴨桑與阿貓引路，穿梭於場域之間，以光影流動逐一呈現松菸的歷史、鐵道的記憶，並疊加當代創作者能量與大巨蛋帶來的流行文化。配樂由知名樂團「甜約翰」、「I Mean Us」的主唱兼鍵盤手MANDARK親自操刀，透過細膩多變的空靈旋律穿針引線，帶領觀眾在光影流轉間穿越時空，探索松菸古蹟長時間乘載的文化痕跡。此外，更特別邀請康士坦的變化球打造戶外光影沉浸式音樂劇場，作品《眠月線》以其同名歌曲所描繪的內在旅程為起點，將音樂中關於意識流動、時間感與存在狀態的想像，轉譯為松菸專屬的光影體驗，在壯闊且富情感的音樂層次與建築投影的交織下，觀眾感受到的不只是視聽饗宴，更是心靈上的深度觸動。

《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》由松山文創園區主辦、FREES策展執行，1月31日起至6月30日將於巴洛克花園上演精彩光影盛宴，晚間18:00至22:00進行約30分鐘一次的循環展演，邀請民眾蒞臨體驗光影流動、展開松菸時光之旅，共同點亮松菸最璀璨的夜色！

展覽資訊： 松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN

展演時間｜115/01/31(六)至115/06/30(二)

每晚18:00-22:00展演，約30分鐘輪播一次（02/16 除夕休園一日）

地點｜松山文創園區 巴洛克花園

活動官網｜https://reurl.cc/5bWOmV