台灣首站！日本「Hello Kitty展」回顧50年可愛歷史 10/30早鳥開搶
萬眾期待的超人氣【Hello Kitty展 — 當我改變時，Kitty也跟著蛻變 —】正式公布登台時間與地點！風靡日本的 話題特展，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，即將於11月12日至2026年1月11日在新光三越台北信義新天地A11館6樓盛大登場。展覽集結初代複製玩偶、歷代周邊，以及讓粉絲心動不已的全新展區，帶來滿滿的療癒能量。此次也是展覽首度移師海外，以台北為第一站，早鳥預售票將於10月30日搶先開賣，採線上預約制，Kitty粉絲可提前規劃看展行程，把握與可愛偶像面對面相遇的珍貴機會！
七大展區 近距離回顧Kitty 50年歷史
Hello Kitty是日本三麗鷗於1974年所推出的角色。左耳配戴著紅色蝴蝶結的設計巧思讓大家能將情感帶入，誕生至今已半個世紀，可愛迷人的百變造型及獨特魅力深受全世界粉絲的喜愛。本次特展共有7大展區，「Hello! You-Hello Kitty將來到你的世界」展區以「來到你身邊的Kitty」作為發想，除了打造出沉穩的迎賓場景外，更特別展出珍貴的初代Kitty複製絨毛玩偶，難得的近距離欣賞機會千萬別錯過！踏入「Hello! Memories-因為是從周邊商品誕生的角色，所以與粉絲之間的距離更加親近-」展區，一探從商品設計中誕生的角色-Hello Kitty，還能見到日本展中看不到的珍貴展品展示，喜愛Kitty的你或許也能在其中找到屬於自己的美好回憶。
互動體驗與台北場原創影像 驚喜登場！
台灣首次登場！「Hello! Style」在此展區中，使用大型螢幕與投影互動技術的內容〈Touch Hello Kitty〉，參觀者可以與畫面中的Kitty互動的同時，可以體驗到Kitty隨著各種設計而變化的獨特魅力。走進展區「Hello! Evolution-不畏改變，獨一無二的設計魅力-」可觀賞到由影像導演•牧野惇先生特別為本次展覽製作的原創影像作品，一窺Kitty誕生至今50年來迷人多變的風情樣貌。誠摯邀請喜愛Kitty的你請務必前來觀賞！
10月30日預售票開賣
【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】展覽期間採線上預約制，預售單人票每張360元，10月30日起於博客來售票網、MyAnime Square線上商城、Klook、FamiTicket全網售票網(全家)開賣，11月6日11月11日期間開放新光三越A11的6樓信義劇場購買實體票券，開展後全票單張是420元，更多活動資訊請密切關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。
預售票券資訊
展覽資訊：
Hello Kitty展 — 當我改變時，Kitty也跟著蛻變 —
日期：2025.11.12(三)-2026.01.11(日)
時間：平日11:00~21:30 例假日前一天營業至22:00
地點：新光三越信義新天地A11 6樓（*以新光三越信義新天地A11營業時間為準）
主辦：曼迪傳播
