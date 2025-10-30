國美館U-108 SPACE「天空寫下的故事」結合科技與藝術 超微觀視角沉浸之旅

國立臺灣美術館（國美館）U-108 SPACE即日起至12月14日，推出公開徵件展演創作計畫「天空寫下的故事（Stories Written by the Sky）」，於U-108 SPACE沉浸式場域當中，展開一場融合藝術、科技與哲思的實驗性展演。展覽開幕式，由國美館副館長汪佳政主持，邀請觀眾透過互動體驗進入一段由種子視角出發的非線性敘事旅程。

「天空寫下的故事」由來自臺灣和國際的製作團隊共同創作，藝術家徐叡平（徐徐工作室負責人）擔任創意總監，跨領域藝術家Nancy Valladares擔任藝術總監，FabCafe Taipei創意工程師葉博允負責互動設計整合，數位藝術家黃偉軒則設計了360度沉浸式影像投影，並由作曲家Haamid Rahim負責聲音設計與原聲帶創作，打造出這場結合沉浸式影音和互動體驗的作品。

「天空寫下的故事」展覽開幕式，國立臺灣美術館副館長汪佳政(中)與創作團隊徐叡平(右二)、葉博允(右一)、黃偉軒(左一)、Haamid Rahim(左二)合影，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

國美館副館長汪佳政表示，國美館自2021年U-108 SPACE啟用以來，致力於創建一個科技與藝術相結合的實驗平台，每年都會展示多樣化的作品，並為藝術家們提供更自由創作的空間，今年受邀的藝術家徐叡平團隊是去年國美館選拔的團隊之一。汪佳政進一步介紹本次作品的構想是來自挪威的「末日種子庫」，這是一項全球農業的「諾亞方舟」計畫。「雖然『天空寫下的故事』名稱帶有詩意與浪漫，但實際上，這是一件結合科技藝術與哲學思考的作品，值得觀眾深入觀賞和思考。」

藝術家徐叡平表示，「天空寫下的故事」源自對「氣候焦慮」這一概念的關注，這個詞語反映了面對全球氣候變遷帶來的不確定性，人們的焦慮與不安。「創作是一個可以承載不確定性的容器，讓我們一起面對，而非輕易陷入絕望或天真的樂觀。」徐叡平強調，在日常生活中，人們習慣將時間視為線性發展，但在許多其他的世界觀和科學模型中，時間也可以是圓形或螺旋的。「這些理解讓我感受到希望，讓我們跳脫以末日為終點的線性思考。所以這個作品從一個末日後發芽的種子的視角開始講起。那這個種子它見證過島嶼的熱，也經歷過北極的寒冷。它穿越很漫長的時間，在末日之後又落土發芽，在發芽的瞬間它釋放出很多記憶，觀眾將透過參與的方式，用他們的身體、節奏與想像去拼湊這個種子的記憶。」

「天空寫下的故事」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「天空寫下的故事」開幕式現場觀眾與作品互動，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦 「天空寫下的故事」開幕式現場觀眾透過和磁磚記憶拼圖互動觸發作品，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

本次展覽的靈感源自2024年製作團隊受邀赴挪威斯瓦爾巴駐地研究，探索該地深埋於岩層130公尺的「末日種子庫」。這個地方以零下18度低溫保存全球數百萬種植物種子樣本，成為人類面對氣候災難威脅時的生物多樣性備份。臺灣也在此儲存超過四萬個樣本，其中包含紅藜（Chenopodium formosanum）──這個曾被送上太空的原生作物。紅藜如同一種安靜的見證者，見證人類的科技進步、人類的野心，也見證人類逐漸的消逝。

本作以紅藜為敘事主角，展開一場關於記憶、循環與再生的思辨。作品的故事設定在末日後，紅藜麥種子又再度被埋到土裡。在萌芽的瞬間種子所有潛在的記憶都以碎片的形式被釋放出來。觀眾可透過和現場的磁磚記憶拼圖互動，觸發影像與聲音的變化，在一次次的選擇與重組中生成獨特的敘事路徑與記憶。每次體驗都不盡相同，觀眾也成為作品的一部分，共同思考氣候變遷、物種保存與人類未來的連結。

「天空寫下的故事」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「天空寫下的故事」即日起於國立臺灣美術館U-108 SPACE展出，誠摯邀請觀眾於展期間蒞臨參觀，藉由作品的互動體驗，在不同的影像及聲音所構成的多元敘事結構中，感受和創作團隊共同寫下的詩意故事。相關展覽資訊請參見國美館官網及官方社群平台（Facebook、Instagram）。

展覽資訊： 「天空寫下的故事」

時間：即日起至12月14日

地點：國立臺灣美術館U-108 SPACE