2025臺南藝術節「藝文一條通」 體驗美食與不一樣的城市藝文風景

2025臺南藝術節以「城市街頭就是展演舞台」為概念，首創推出「藝文一條通」特別企劃，於今（25）日在臺南城市的各個角落熱鬧登場。九組臺南傑出演藝團隊，包括藝姿舞集、鐵支路邊創作體、韋瓦第室內樂團、伍拾製作、暴羅WALK、雞屎藤舞蹈劇場、臺灣藝術家交響樂團、阿伯樂戲工場、阿雞GLOJ、DJ ZeroW小衛、曾伯豪等，分別在大南門城、孔廟、臺南市美術館一館、鷲嶺食肆、B.B. Art等五處城市文化地標與據點接力演出，同時搭配看表演集章換好禮活動，吸引眾多市民朋友，大手牽小手隨著演出在城市巷弄中移動，感受不同於傳統在室內較為靜態的觀看經驗。

圖片由臺南市政府文化局提供

臺南市政府文化局表示，藝文一條通不僅將演出搬上街頭，為了打造融合臺南獨特歷史風景與現代創意的街頭藝術展演饗宴，演出內容涵蓋漫才、戲劇、古典樂、傳統藝陣、現代舞蹈等等。活動更針對不同演出規劃不同藝術類型的互動環節，邀請在場的大、小朋友與演出團隊共同創作，或體驗穿戴歌仔戲道具、體驗原住民樂舞和製作紙偶等內容。活動於下午3時準時開始，但許多市民朋友早早就已聚集在大南門城與B.B. Art等演出場地，準備跟著演出團隊體驗隨著藝術展演在城市街頭舞台流動的滋味。

圖片由臺南市政府文化局提供

圖片由臺南市政府文化局提供

當天早早就帶小孩到大南門城參加「藝文一條通」活動的林小姐說，每場演出一結束，小孩一直拉著我要趕快到下一場的場地，這跟他們過去在演藝廳內看表演經常會看到打瞌睡的經驗完全不同。而且還不忘提醒我要記得集點兌換「藝文一條通」的限量禮物與府城味道特製點心。

另外在南門公園同步推出的「好好看聚會所」，集結多元藝文體驗與互動展演。包含家齊高中嘻研社、洄瀾舞集、布可劇團、布紙是偶小劇場、南飛．嚼事一人一故事劇團、米雪文化、藝文沙龍偶戲志工及鄉城歌仔戲團等團隊，共同展現藝術跨越年齡與族群的能量。現場許多親子遊客，在臺南高商莫嘉賓老師的帶領下體驗粉筆彩繪創作，新藝獎得主小聲回收舉辦聲音互動工作坊，並邀請多所臺南地方文化館共襄盛舉，出動行動展示攤車一同逛大街。

圖片由臺南市政府文化局提供

圖片由臺南市政府文化局提供

圖片由臺南市政府文化局提供

文化局表示，「藝文一條通」活動，透過表演藝術帶領民眾重新領略不一樣的城市風景，民眾沿途可隨時加入、觀賞演出，在日常生活中透過非典型的藝術參與形式，與文化不期而遇，真正體現出「藝術即生活」的精神，也襯托出台南作為一座擁有深厚文化內涵的城市性格。