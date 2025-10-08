播下一顆名為生活藝術家的種子，專訪臺南藝術節「How Young! 好樣的」策展人温慧玟

單就字面意思，「How Young！好樣的」可以被理解為對青春活力的感嘆；它也可以是提問，探討如何保持年輕或顯得更年輕。

這句標語一旦被用於藝術節，人們八成會認為它想表達的是年輕化的嘗試，反映在節目規劃，或者行銷包裝層面；但温慧玟說，「How Young！好樣的」的意涵其實有更多不同的想像空間。

一方面，是策展團隊想對這座歷史悠久、文化層次深厚，以及生活在這裡的人說句：「臺南人，好樣的！」二方面，也是對所有願意親近文化藝術的人說，「你，也好樣的！」

英文標語反而是在之後才衍生而出。「大家不都說打麻將、唱卡拉OK可以防失智，有次我問醫生，看表演看戲行不行？他說這也很好！」

「這讓我聯想到，保持年輕或青春，並不是用年齡來定義的，而是你如何過自己的生活、想成為什麼樣子。」

温慧玟自1983年任職於雲門舞集，1998參與創辦雲門舞蹈教室，迄今累積逾四十年的藝術行政、藝術教育資歷，現職為雲門教室董事長。

2025臺南藝術節策展人温慧玟。 圖片／臺南藝術節 提供

她說雲門所做的體制外教育課程其實與表演藝術很相似，都是佔用人們的休息，課餘時間，「我們必須思考，表演藝術的競爭者到底是誰？」這個問題也是在問，觀眾為什麼願意捨棄兩小時的便利性，關掉手機、關掉串流平台，走進劇場？

表演藝術憑什麼？

「所以當臺南文化局邀請我擔任藝術節策展人時，我第一個念頭就是：怎樣才能讓藝術節變得更有『感覺』？」她先是徵詢當地的友人：是否知道臺南有個藝術節？答案是一點都不叫人期待，友人更意外臺南不但有藝術節，而且今年都舉辦到第十三屆了。

藝術不該如此遙不可及，它應該是生活的一部分。培養有感覺的人、培養「生活藝術家」，無論在雲門教室，抑或者屏東的大成藝術實驗小學，都是温慧玟心中深深的想望。「用什麼方式才能塑造藝術節的親近感？『好樣的』這個詞就在思考過程中誕生了。」

臺灣製造六檔節目匯集臺灣眾多獲獎傑出新銳藝術團隊的創作，帶來戲劇、舞蹈、展覽等多元形式的演出與活動。 圖片／臺南藝術節 提供

在節目設計上，2025臺南藝術節致力平衡，讓表演藝術的深度愛好者及一般觀眾都能各取所需，尤其期盼讓一般觀眾與表演藝術建立情感連結。

「讓深度愛好者覺得『哇！看到好棒的節目』，讓一般觀眾有『哇！我下次還想再來』的心情。」温慧玟生動地描述著她的理念。她強調，好的體驗就該讓觀眾願意不斷回流，進而讓藝術在生活中佔有一席之地，而不是永遠在尋找新的觀眾。

本屆藝術節也是對2024年藝文要事的一次回顧，如榮獲首屆臺北戲劇獎最佳戲劇作品獎，同黨劇團的《父親母親》，獲最佳導演獎，四把椅子劇團藝術總監許哲彬所帶來的英國劇作家鄧肯．麥克米蘭（Duncan Macmillan）的代表作《好事清單》，以及同屆入圍導演獎角逐者洪千涵受臺南藝術節委託全新創作《我，有一個問題》。值得一提的是，在邀演時，臺北戲劇獎尚未公布入圍名單，温慧玟笑言，頒獎當下她內心直喊「Bingo！」，為策展團隊挑選節目的眼光感到驕傲。

「我們希望這些『臺灣製造』的經典作品，能夠走出臺北，讓更多其他縣市的觀眾也能感受優質創作的魅力。」

《我，有一個問題》亦反映了本次温慧玟的策展重點：教育共創。《我，有一個問題》靈感來自夏夏的童詩，以及聶魯達詩集，該演出共有十個場次，五場是對外售票的公開場次，另外五場則是特別規劃的教育公益場。策展團隊將邀請超過1000名小學生走進劇場，其中也包括偏鄉、災區學校的學生，「我們特別請這些孩子來看戲，是希望在他們生命遭遇波折時，能擁有一點不一樣的體驗。」

「我們想培養的不是藝術家，而是『生活藝術家』，讓藝術與教育手牽手。這些生活藝術家才是我們未來的觀眾。」

國際串聯節目，首次邀請來自日本、韓國、泰國與印尼的新銳創作者齊聚臺南。 圖片／臺南藝術節 提供

在「國際串聯」單元，本屆藝術節聚焦亞洲國家，由臺南藝術節 、印尼舞蹈節、布魯塞爾藝術節國際共製及聯合呈獻的《與馬利亞共舞》，為印尼現年21歲最受注目的新生代編舞家曼奇．瑞．德望塔拉的作品。精擅峇里舞蹈「坐姿舞」（Kebyar Duduk）的曼奇．瑞．德望塔拉將在舞台上與百年前此項舞蹈的創始人 Marya的文獻資料互動，探問由西方人類學家記錄的舞蹈如何建構了「地方傳統舞蹈」；風靡歐洲各大藝術節的韓國編舞家金寶藍代表作《身體演唱會：跳舞吧！歐爸》，獲譽「第一次看當代舞就上手」，結合了嘻哈街頭舞與當代舞，以演唱會為結構征服無數粉絲，首次來台演出。

印尼日本跨國共創的《附生》，關注天災過後的創傷，編舞家列嶼．維杰攜手日本舞者石田美生，透過重複動作、催眠節奏、原始人聲，再造表演語彙，發展冥想爆裂並具的臨場感。泰國作品《K歌天后》由跨性別藝術家燕麥小姐，帶來長達五小時的卡拉OK，舞台銀幕則播放記錄泰國三十年社會變遷的影像，交織個體經驗與集體歷史。以上作品皆有著強烈議題性，但均是以引人入勝的形式呈現。

曼奇．瑞．德望塔拉《與馬利亞共舞》演出劇照。 圖片／臺南藝術節提供

燕麥小姐《K歌天后》演出劇照。 攝影／Jiraphat Vinagupta，圖片由臺南藝術節提供

「有議題不代表不能親近大眾，好入口也並非無腦。對我來說，這兩者並不矛盾。」温慧玟也指出，這些在國際舞台上受到矚目的作品，往往都有著鮮明的文化特質，正呼應了「越在地，越國際」的觀點，作品正因其獨特性而真正走向世界。

除引進國外作品，藝術節也特別規劃了「城市主張」單元，委由臺南出身的藝術家返鄉策展。許哲彬與僻室 House Peace 團長吳子敬，從德國童話《布萊梅的城市樂手》獲得啟發，並結合臺南的網紅酒吧、獨立樂團等元素所發想的《城市樂手的日與夜》，將與表演者與獨立歌手合作，帶領觀眾在臺南大街小巷穿梭，將沿途的聲音即時融入表演中，使每一場演出都獨一無二。

董怡芬《媽組人生：臺南母域》、陳飛口《Yes， mom！勇氣媽媽即興劇》工作坊均關注母性議題，前者透過田野調查和訪談蒐集母性故事，未來希望有機會發展為正式演出；《來來蹈遊—舞蹈一日遊》則是舞蹈家田孝慈的作品，田孝慈與社區舞蹈社團合作，邀請居民成為一日舞者，市場街頭即是舞台。

視覺藝術家拉拉（王彥臻）的《臺南甜計劃》原命名為《臺南食物都很甜》，調整名稱後，令「甜」有了更豐沛的想像，從食物的甜到人生酸甜苦辣。該計畫將於蕭壠文化園區，該園區前身為臺南佳里糖廠倉庫群，與計畫主題產生有趣連結。視覺藝術家陳正杰梳理既往臺南藝術節的脈絡，並加入今年策展理念，將從藝術節開幕日起在182 artspace展出，希望未來聊起臺南藝術節時，不再是陌生與記憶缺席。

温慧玟表示，團隊在邀請藝術家參與「城市主張」單元，便已掌握對方專長、關注的議題，以及正在發展中的專案，是故並未設立前提，而是給予充分創作自由。將已發展成熟的作品及處於進行中（work in progress）的藝術計畫並列，亦有巧思，「藝術家從最初發想，到田野調查、與社區互動，最終塑造出獨特創作，任何作品都不是憑空從天而降，能親近『無中生有』的過程本身就非常有趣。」

「讓他們找到各自與這塊土地對話的模式，這也是『城市主張』的核心精神。」温慧玟說。

城市主張活動，集結八位臺南在地青年藝術家，透過策展人的在地視角，探索臺南的文化場域。 圖片／臺南藝術節 提供

「臺灣製造」、「跨國串聯」將經典作品帶到臺南，「城市主張」則由臺南的青壯年藝術家表達自身生命經驗與臺南的交集；温慧玟個人私心偏好的「藝文一條通」則是在她心中醞釀超過三十年的點子，該單元緣起於1990年代，溫慧玟某次赴巴黎旅遊時，正好遇上當地一年一度的夏至音樂日（6月21日）。

「一走出旅館大門，發現街上到處都是音樂！教堂裡有合唱團，麵包店門口有三重奏，巷弄裡隨處可見音樂表演。這是一個什麼樣的世界？！當時的感動和震撼一直留在我的腦海裡。」

十多年前，她曾想在華山藝術生活節重現於巴黎見到的盛況，當時的工作夥伴面有難色。藉今次策劃臺南藝術節的機會，温慧玟又很皮地向文化局提出這個構思。原先她想策劃一條兩公里長的路線，經在地人的指引後縮小規模，將地點設定在南美館，孔廟，林百貨附近的大南門城區域。自10月25日下午2點半開始，各個演出團隊將以街景與歷史建物為舞台，一路表演至晚上7點，好玩又好看。

「我們不只是要讓藝術發生在街頭巷尾，更要讓大家知道原來藝術其實垂手可得，是每天都能擁抱的東西。」

温慧玟直言，臺南藝術節雖然有十二年歷史，但在市民之間的知名度仍不算高。「但我們不能抱怨觀眾，反而該問自己：我們做的藝術創作，若如同一道道菜餚，氣味是否能引人聞香而來？」她以香味為喻，期待本屆藝術節能做到即使民眾並未買票入場，也會因為對周邊活動的好奇而駐足。

「在這個時代，我們必須得走出過去的框架，用新的方式來做藝術，才能符合新世代的需求。」首要任務還是回到讓大眾對藝術節「有感」，那就像播下一顆種子，雖然不知道未來會長成什麼樣子，但有種子就可能開枝散葉，大樹就可能長成。

也因此策展團隊也特別製作周邊「好樣的」御守，御守裡裝有不同種類種子，如代表「堅持」的苦楝樹種子、代表「跳動」的臺灣欒樹種子，以及代表「綻放」的鳳凰木種子。

「我希望這個藝術節能夠傳達出『跳動、堅持、綻放』的精神，這絕對不是一年就能做到的，但時間會站在我們這邊。」温慧玟說。

2025臺南藝術節活動逾50場次，除國內外演出外，臺南傑出團隊亦將於10/25「藝文一條通」戶外活動帶來快閃表演，一同展現城市活力。 圖片／臺南藝術節 提供

節目資訊 How Young! 好樣的 臺南藝術節 活動日期：2025年10月24日至11月30日 詳細節目資訊及購票方式請見「臺南藝術節官方網站」