彰化百寶圖鑑抽卡破10萬張！2025台灣設計展結合小吃、地標等百種特色變手遊 加碼換在地好康

2025 台灣設計展 10月10四至10月26日 在彰化熱鬧登場，特別推出以彰化為主題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」（http://atw.today/84jyee），讓玩家以抽卡方式蒐集 100 張專屬於彰化的特色卡牌。從旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地內梗，通通收錄其中，不只能變身彰化行家，還能把卡牌當梗圖分享。上線迄今，共已抽出超過 10 萬張卡 ( 抽了 41,371 包 )！

彰化百寶圖鑑，100 種彰化特色卡牌等你搜集！

抽卡也能長知識，100 張卡牌蒐集彰化大小事

「彰化百寶圖鑑」卡牌共分為 10 大類型，搭配精簡有趣的文案，帶領玩家認識彰化的冷知識與歷史故事。像是肉圓、鹿港老街、八卦山大佛等觀光必訪地點，或是只有彰化人才懂的「內梗」，都化身為一張張具有收藏價值的卡牌。此外，遊戲更邀請名人現身，包括宏碁創辦人施振榮、台通主持人李毅誠、小高潮色計事務所「色長」、小說家吳思宏等，讓玩家蒐卡同時也能收錄「彰化之光」。更有設計精美的稀有閃卡等你入手！

從旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地梗，100 張專屬於彰化的特色卡牌

日抽 5 包、17 種成就等你解鎖

玩家每天登入就能抽 2 包（共 10 張）卡牌，完成每日任務（如答題、IG 按讚、官網踩點）還能再獲得 3 包額外抽卡機會，一天最多可拿到 25 張。隨著卡牌組合不同，還能觸發多達 17 種成就，並在圖鑑頁逐步填滿收藏。抽到的卡牌都能單張下載，方便分享到社群，成為聊天新話題。另也有貼心的「製作桌面捷徑」教學，彷彿遊戲 app，讓人一玩再玩、十分上癮！

限定稀有閃卡，不但抽到時可欣賞動畫，更有實體閃卡可收藏！

線上玩還能換實體優惠，卡牌直接換在地好康

除了線上蒐集的樂趣，遊戲也與彰化在地 14 間店家合作，推出「店家卡」機制，只要抽中指定卡牌，在設計展展覽期間，憑卡就能到店家兌換優惠或小禮物，讓卡牌從線上延伸到線下，帶來更多驚喜。

限定活動一次看

● 台灣設計展期間限定：10 月 10 日至 26 日，於展覽時間內到彰化縣立美術館大會服務台打卡並完成指定分享，即可獲得「實體閃卡分享包」（2 入），每日限量。

● 滿卡挑戰：即日起至 2025 年 10 月 26 日 23:59 止，集滿 100 張卡牌及可於活動網頁填寫資料，完成後就有機會抽中「實體閃卡全套組」（10 入）乙份。

今年台灣設計展主題 ((( 彰化行 )))，「彰化百寶圖鑑」將在地文化特色化為遊戲，引領大家從外行變內行，打造一場集體彰化文化探索。你抽到的第一張卡會是哪張？趕快上線抽抽看！更多台灣設計展消息，請關注官網，或者臉書平台查詢。

彰化百寶圖鑑_實體閃卡全套組（10張)。

展覽資訊： 2025台灣設計展 2025 台灣設計展在彰化一一((( 彰化行 )))

TAIWAN DESIGN EXPO'25 IN CHANGHUA 時間：2025/10/10(五) - 10/26(日)，週日〜週四 10:00-18:00 / 週五〜週六 10:00-20:00 地點：3 大展區

・彰化 | 彰化縣立圖書館、彰化藝術館、彰化縣立美術館、彰化市武德殿、中興莊眷村文化園區、高賓閣

・鹿港 | 鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂、鹿港公會堂

・彰南 | 田尾公路花園、彰化國際展覽中心

了解更多：官網，或者臉書平台查詢。