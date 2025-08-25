蘇東坡助陣故宮100+院慶！攜手中華郵政推出限定文藝郵票、郵摺與專書

國立故宮博物院百年院慶，請出蘇東坡來助陣！除特別與中華郵政攜手合作，推出「北宋蘇軾〈書前赤壁賦〉卷」系列郵票，繼去年9/25、11/20陸續發行上、中兩輯後，今（8/22）日發行下輯，並同步推出完整版大型郵摺。此外，故宮將於10月院慶大展「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」與「甲子萬年」特展，精選展出〈書前赤壁賦〉、〈書黃州寒食詩〉等經典名蹟，讓觀眾一次飽覽東坡的文學與藝術風采，更特別精選院藏25件蘇軾法書，依年代輯成《意造－院藏蘇軾墨蹟選》專書，並收納全套完整版〈書前赤壁賦〉郵票，喜愛書法的東坡迷與集郵愛好者，千萬別錯過！

國寶〈宋 蘇軾 書前赤壁賦〉 國寶〈北宋 蘇東坡書黃州寒食詩〉

故宮表示，院藏蘇軾書法作品數量為全球之冠，其中〈書前赤壁賦〉更是現存蘇軾〈赤壁賦〉文學名作中唯一的親筆墨寶，與〈寒食帖〉並列代表名蹟。2025年故宮百年院慶，特別出版《意造—院藏蘇軾墨蹟選》專書，由故宮書畫文獻處何炎泉處長偕陳建志、方令光助理研究員詳細介紹每件作品，同時邀請研究蘇軾的專家李常生教授撰寫年譜，並收錄三篇專論，深入探討其書藝風潮、書寫文化與後世影響，展現全方面的研究視野。為響應中華郵政發行郵票及郵摺，專書更隨書附贈〈書前赤壁賦〉完整版郵票，增添收藏價值。東坡迷不妨透過集郵、閱讀與觀展，深入瞭解蘇軾的書藝人生。

郵票素有「國家的名片」之稱。中華郵政長年與故宮合作，推出多款精美文物郵票，深受集郵愛好者與大眾喜愛，並隨信件遞送遠播全球，宣揚中華文化之美。此次故宮與中華郵政攜手，分別發行《意造—院藏蘇軾墨蹟選》專書、〈赤壁賦〉郵票與郵摺，為雙方合作開啟全新篇章，希望吸引更多的文物愛好者、集郵者與東坡迷，走入東坡的藝術世界。

故宮出版《意造－院藏蘇軾墨蹟選》專書，並收納全套完整版〈書前赤壁賦〉郵票，值得珍藏。

故宮發行的《意造－院藏蘇軾墨蹟選》專書（含郵摺），預計10/1正式上架。為回饋讀者，8/23至9/30開放早鳥預購，優惠價1280元（原價1600元），詳情請洽故宮南北院區附設博物館商店及故宮精品網路商城。

圖／取自「中華郵政 郵你真好」臉書貼文 故宮百年院慶出版《意造－院藏蘇軾墨蹟選》專書，滿足東坡迷！ 故宮《院藏蘇軾墨蹟選》專書內頁；圖為〈書前赤壁賦〉文物介紹。