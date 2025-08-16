二次元動畫料理真實上桌！台灣原創《勇者動畫系列2》魔族派對駁二開趴

由大貓工作室與羊王創映製作的台灣原創動畫《勇者動畫系列2》即將於小公視YouTube頻道上線，高雄駁二動漫倉庫趁勢推出限定活動「魔族派對－火山爆米香試吃會」，將於8月30日登場！不僅於in89駁二電影院馬拉松放映最新一季勇者動畫，更首度將劇中的魔族料理真實還原，打造全台唯一吃得到動畫美食的沉浸式觀影體驗，動畫導演楊子霆和動漫料理還原創作者RICO將現身派對，揭開異世界料理的製作秘辛，帶著觀眾一同探索動畫幕後的奇幻世界！

駁二「漫畫便當店」動漫還原料理秀，展出動漫作品豐富的美術設定。

駁二「漫畫便當店」動漫還原料理秀，快閃活動只有8/30一天！

高雄市政府文化局長王文翠表示，駁二近期推出的《漫畫便當店》以全新展覽形式具現台灣原創角色 IP，讓各位動漫迷可以依照喜好內用展覽外帶週邊，在展場中也可看見人氣動畫《勇者動畫系列2》的相關創作，並邀請二次元料理具現化創作者 RICO化身主廚，烹調動漫世界中的魔族美食－魔蟲拉麵與火山爆米香，讓逛展民眾一窺異世界料理的創作過程。

駁二「漫畫便當店」邀創作者RICO化身主廚，還原勇者動畫中的魔族料理。

為滿足觀眾對魔族料理的想像，駁二特別規劃於8月30日下午兩點至四點，在in89駁二電影院舉辦一場「魔族派對－火山爆米香試吃會」，凡購買300元「魔族派對套票」，即可大銀幕欣賞《勇者動畫系列2》第1至3集的特映，並現場品嘗動畫中登場的「火山爆米香」，讓爆裂的視覺與濃郁口味在口中交織，彷彿親臨異世界。映後還有大貓工作室導演楊子霆與RICO現身分享創作靈感，從食材選用、擺盤造型到口味設計，一窺二次元料理實體化的幕後挑戰。

駁二漫畫便當店還原動漫料理，「魔族派對」火山爆米香試吃會邀請民眾報名嘗鮮！

凡參加試吃會的觀眾，還可獲得由RICO獨家設計的「火山爆米香食譜明信片」以及《勇者動畫系列2》駁二限定資料夾作為紀念。試吃會結束後，更可前往《漫畫便當店》探索動漫還原料理秀的豐富細節，並選擇霹靂英雄素還真等人氣角色語音導覽，享受跨界互動的導覽新體驗。

此外，《漫畫便當店》也將同步推出與《勇者動畫系列2》聯名的紅玉滿雞蛋糕，將動畫角色化身造型雞蛋糕，帶來視覺與味覺的雙重享受，現場更販售《勇者動畫系列2》全新周邊商品，以及漫畫家黃色書刊的最新作品《勇者系列6》，滿足粉絲外帶收藏慾。當日完成指定任務，還可集點「魔族派對集點卡」，集滿 3點可免費兌換《漫畫便當店》限定的台味拍貼，數量有限，送完為止。更多活動資訊與報名詳情請上駁二官網查詢https://pier2.org/shop/p/706/。

台灣原創「勇者動畫系列2」即將上線，駁二推限定活動「魔族派對」即日起開放報名！

駁二近期推出「漫畫便當店」以全新展覽形式具現台灣原創角色IP

漫畫便當店同步推出動畫聯名的角色造型雞蛋糕，歡迎民眾嘗鮮！

快閃活動： 《勇者動畫系列2》魔族派對-火山爆米花試吃會時間：2025/8/30（六）14:00–16:00（現場劃位入座: 13:35-13:55）

地點：in89駁二電影院