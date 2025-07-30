國美館Podcast新節目台語開講！《畫臺灣、臺灣話》陪伴孩子穿梭臺灣美術的歷史場景

國立臺灣美術館（以下簡稱國美館） Podcast 頻道「Taiwan美術時代錄」今年夏天推出全新一季節目《畫臺灣、臺灣話》，延續用聲音打開美術館的核心理念，本季節目轉化為親子共學取向的台語聲音劇場。節目以臺灣美術發展的五個時期為舞台，邀請小朋友與家長一起，用耳朵開啟不同時代的旅行，進入畫中世界，聆聽藝術的聲音。

本季節目《畫臺灣、臺灣話》故事專為家庭學習打造，描述主角「阿框伯」與「畫布貓」在各個臺灣美術時代中穿梭的精采冒險。節目以臺灣台語製播，並精心設計「台語小教室」的橋段，期待親子在生動的故事情境與對話中，自然地感受台語語言文化的魅力，從中練習語感並增進理解。同時，透過巧妙的劇情導引，讓聽眾可以瞭解不同時代背景下所形成的的藝術特質，並且逐步理解畫作的欣賞技巧與豐富的文化知識。

故事內容與國美館今年度典藏常設展「時代印記」五個主題展區呼應，共分為五個時期：「中原流風：臺灣早期書畫」、「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊：1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思：1980s～1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，觀眾在線上收聽之餘，也可以親臨展覽現場觀賞作品真跡，打開藝術感知的多元路徑。

本季節目為文化部所屬館所辦理的「國家語言推廣活動」之一，並配合「文化部培育台語家庭計畫集點」活動。節目在每集正式內容中巧妙隱藏密語，聽眾藉由線上問卷填答，即可獲得台語家庭集點的點數，並加碼本季節目的台語單字圖卡與角色DIY手指偶紙模型，作為家庭學習作為的伸互動教材，讓學習台語更加生動有趣。

《畫臺灣、臺灣話》不僅是一個Podcast節目，更是一座連結過去與現在、藝術與生活、語言與文化的橋樑，歡迎所有家庭一起加入這場充滿知識與樂趣的台語與藝術學習之旅。更多節目消息請至國美館官網或官方社群查詢。