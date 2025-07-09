清大台文所「第22屆全國台灣文學研究生學術研討會」論文徵件開跑！7/31報名截止

由國立臺灣文學館主辦，國立清華大學台灣文學研究所執行「第22屆全國台灣文學研究生學術研討會」將於11月21、22兩日舉辦，現在公開向全國徵稿。

本次徵選論文題目「文學作為抵抗：文本想像與記憶建構中的台灣」，其主題九大類包含但不限於「臺灣文學中的殖民與後殖民抵抗」、「白色恐怖與戒嚴時期的文學書寫」、「原住民文學作為文化保存與抵抗」、「臺灣文學中的女性書寫與性別抵抗」、「語言政治與語言抵抗」、「環境文學與生態批評作為抵抗」、「數位文學與新型態的文學抵抗」、「翻譯作為抵抗與文化保存」、「離散文學與跨國的抵抗形式」，論文摘要（500字內）繳交截稿日期為2025年7月31日，本屆論文將於8月20日錄取通知，最終將擇優選出三篇論文發學金，歡迎踴躍投稿。詳細研討會相關訊息及徵文注意事項，可至官網網站 查詢。

「第22屆全國台灣文學研究生學術研討會」 摘要截稿日期：2025年7月31日 錄取通知日期：2025年8月20日 全文繳交日期：2025年11月1日 研討會日期：2025年11月21-22日