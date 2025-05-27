雜誌公會「媒體數位編輯即戰力」打造比AI更厲害的編輯技能

面對AI與數位浪潮衝擊，媒體編輯角色正歷經劇烈轉型。台北雜誌公會未來媒體學院於7月10日（星期四）、7月24日（星期四）舉辦「媒體數位編輯即戰力」課程，結合AI應用 、數位新聞編寫技巧與數據分析等8大關鍵技能，協助編輯從「會寫」邁向「會擴散」，打造兼具深度與影響力的數位內容。

8大編輯核心技巧 報名限額50人

在AI內容快速生成、演算法主導的時代，媒體編輯如何掌握議題熱點、運用數據精準觸及受眾，甚至結合AI工具優化內容產製流程，已成為新時代編輯的核心競爭力。為協助媒體人才數位轉型，台北雜誌公會未來媒體學院將於7/10(四)、7/24(四)舉辦為期兩日的實體課程「媒體數位編輯即戰力」，限額50位即日起開放報名。

本課程為台灣目前唯一針對媒體編輯所設計的專業實務課程，課程涵蓋八大關鍵能力，包括「AI協作 內容產製效率倍增術」、「打造高影響力的議題策略」、「新媒體平台內容編輯心法」、「爆款標題實戰技巧 」、「AI 搜尋的 SEO內容優化策略」、「社群流量多平台佈局戰略」、「資訊圖表與數位敘事」以及「GA數據分析 洞察用戶行為」等，全面對接編輯實務需求，強化策略思維與數位技能，協助編輯快速建立完整的數位內容實力。

師資陣容堅強

課程由台灣具代表性的高流量媒體資深編輯主管與行銷實戰高手親自授課，包括《商業周刊編輯處用戶成長中心總監 林易萱》、《換日線Crossing副主編孫雅為》、《數位時代網站主編林美欣》、《TVBS 聯利媒體新聞部網路新聞中心SEO召集人 陳祖晴》、《關鍵評論網資訊圖表組主編 梁敏萱》、《聯合線上內容部社群組主任 王箮君、以及《AI工作應用高手 李幕約》、《騰學科技 TenMax 呂彥霖 數據專案經理》，深入拆解從內容製作到擴散推廣的每一環節，讓學員能即學即用。

黃金講師陣容！台灣一線數位媒體資深編輯與數位行銷專家親授，不藏私分享實戰心法！

即日起至6月20日(五)止 本課程特別提供早鳥優惠價，二人以上團體報名可再享九折優惠，名額有限，額滿為止！歡迎媒體數位編輯或媒體傳播相關科系的在校師生報名!詳情見 線上報名網址 查詢。