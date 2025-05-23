松菸「學生國際大使」外語導覽專業上線 世壯運首週獲多國市長盛讚

松山文創園區（簡稱：松菸）於今(114)年3月起首度展開「學生國際大使計畫」，吸引全台近百名大專院校及高中職學生參加徵選，最終有32名正式成為首批「松山文創園區學生國際大使」，為松菸的國際訪客及世壯運選手提供專業的英語導覽，同時推廣松菸的古蹟、生態和人文內容，促進國際間的城市交流。

松山文創園區「學生國際大使」正式上線，首週服務15國240位世壯運訪客

松山文創園區為本次世壯運選手主認證中心、服務中心及世壯運博覽會主要場域，不僅是世壯運選手抵達臺灣、完成報到的第一站，更是他們認識臺灣的第一印象。為了讓來自不同文化背景的遊客能夠更深入地了解臺北市對於文化創意的支持，同時認識松菸在地歷史與文化，並展現學生接軌國際的能力，松山文創園區今(114)年首度推出「學生國際大使培訓計畫」。經過三週密集培訓， 來自臺大、政大、臺師大、國北教大、臺北大學、臺北商業大學、東吳大學等博碩學士生，以及成功、松山、中崙、明倫、竹林、清水、泰北等高中學生，於雙北世界壯年運動會開幕第一週，以流利的英語為來自15國、240位訪客提供專業的英語公共服務及英文導覽服務，成功將松菸豐富的古蹟、生態和人文內涵推廣給更多國際旅客，引領訪客探索松菸的獨特魅力。

土耳其、越南學生國際大使與訪客在園區鍋爐房前合影

捷克與法國學生國際大使在園區服務

國際貴賓大讚！松菸「學生國際大使」專業接待，驚豔多國政府官員

值得一提，松菸學生國際大使們的專業與熱忱，不僅獲得一般遊客的肯定，更獲得前來參與世壯運活動的市府國際貴賓大力讚賞，包含美國、日本、澳洲、立陶宛、貝里斯、馬來西亞等國際貴賓參訪團。其中，日本靜岡縣濱松市Yutaka Yamana副市長在導覽後，得知最年輕的國際大使僅有16歲時，讚賞這些學生的表現極為出色。貝里斯貝爾墨潘市Sanie Edaniel Cal副市長更對於松山文創園區提供空間和輔導資源，扶植臺灣文創品牌的支持力道感到大為驚豔，並認為此模式值得該市學習借鏡。

日本靜岡縣濱松市副市長對學生國際大使導覽讚譽有加

學生國際大使透過培訓認識在地文化，展開跨國文化交流

透過學生國際大使的視角，國際訪客不僅能欣賞松山文創園區的歷史建築之美，更能深入了解其自松山菸廠轉型為文化創意園區的過程，以及臺北市在推動文化創意產業上的努力。這項創新的服務不僅提升了國際訪客的遊覽體驗，也為臺灣學生創造了寶貴的國際交流機會，展現了臺灣青年積極參與國際事務的活力。多位學生國際大使表示，「很感謝此計畫讓我們對松山文創園區有了全面性的認識。」其中更有學生分享「我從小就對這個園區有著一份情感，如今我的高中距離園區也只有幾步之遙。」對於國際學生來說，此計畫不僅讓學生們對松山文創園區和導覽方法有更多了解，也在文化方面有所收穫，也有學生表示，自己在擔任國際大使的經驗中，培養了新的歷史和文化知識技能，並且獲得許多人際交流的機會。還有一位期待能參與世壯運的學生認為，「能參與世壯運的其中一部分，感覺我正在有意義地投入其中。幫助遊客探索園區，了解其歷史、藝術和文化重要性，讓我與這場國際賽事建立了深刻的連結。」

坦尚尼亞與台灣學生國際大使帶領新加坡訪客認識園區

印尼學生國際大使導覽後與美國、日本、台灣遊客自拍留念

松山文創園區表示，未來將持續推動「學生國際大使計畫」，鼓勵更多青年學子參與國際文化交流，讓園區成為一個更具國際視野和文化交流能量的平臺，吸引更多國際訪客前來探索臺北市的文化創意魅力。

松山文創園區學生國際大使即日起至5月31日止，每天10:30、13:30、16:30共三場次提供定時英語導覽，1人即可成團探索臺北市的原創基地。學生國際大使還能提供西語、法語、越南語、印尼語、泰語、土耳其語、粵語導覽服務，若有需求歡迎大家踴躍預約，更多詳情見松菸官網或臉書社群查詢。

土耳其、越南學生國際大使與訪客在園區鍋爐房前合影

越南學生國際大使導覽中

學生國際大使與立陶宛維爾紐斯、貝里斯貝爾墨潘副市長參訪團於巴洛克花園合影

活動資訊 2025雙北世界壯年運動會 松菸學生國際大使

時間：即日起至5月31日止

場次：每天共三場10:30、13:30、16:30定時英語導覽

地點：松菸