「2025臺北美術獎」徵件來了！即日起至6/20線上報名開跑

國內具前瞻性、指標性的視覺藝術競賽獎項「臺北美術獎」5月1日起開放報名，主辦單位臺北市立美術館（北美館）透過獎項徵件活動，希冀激發更多元的思考與創意能量，每年吸引眾多參賽者角逐，見證臺灣當代藝術的發展脈動。

「2025臺北美術獎」統一由線上受理徵件，凡具備中華民國國籍、持中華民國居留證之個人，或以團體參賽者，其成員二分之㇐（含）以上具中華民國國籍皆可參賽；作品不限媒材、尺寸，於2023年之後完成的單件或系列創作，即符合徵件規定，報名時間自2025年5月1日8時至6月20日下午5時止。

本屆徵件採3階段進行評審作業，進入決審之參賽者將於北美館展間實踐創作提案，最終將選出臺北美術獎「首獎」1名、「優選獎」至多5名及「入選」數名。「首獎」將獲頒獎金新臺幣55萬元暨獎座、獎狀、專輯，並得由北美館邀請舉辦個展；「優選獎」可獲得獎金新臺幣12萬元與獎狀、專輯，展出日期為2025年11月29日至2026年3月1日（暫定）。

「2025臺北美術獎」徵件簡章與詳細資訊請至北美館官網、報名網站查詢。