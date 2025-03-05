廣藝X盜火劇團點燃女力拳擊魂！《One Two Punch痛感一擊》早鳥票開搶

台灣女生，拳力驚人！2024巴黎奧運，女子拳擊賽場上，台灣女將林郁婷在57公斤級決賽中以5比0完封波蘭對手，霸氣摘金；吳詩儀也在60公斤級勇奪銅牌。這兩位女拳王的亮眼表現，不僅展現台灣女性的健康與拼勁，更點燃全國的歡呼與驕傲！

然而，拳擊這項運動，背後是汗水、毅力與無盡的挑戰。由盜火劇團打造的音樂劇《One Two Punch痛感一擊》，正是這樣一部熱血沸騰的作品，生動刻畫女性拳擊手的夢想、掙扎與感情世界。當衝擊搖滾的狂野音浪席捲而來，夢想與宿命的激烈交鋒、重生的燃燒戰鬥即將炸裂舞台！這部作品不僅榮獲廣藝第五屆【表演藝術金創獎 】銀獎肯定，更將於5月24日至6月1日在水源劇場掀起熱浪。即日起至3月24日，早鳥購票享8折優惠，搶票倒數計時中，快來點燃你的拳擊魂，一起感受這場震撼心靈的狂熱盛宴！

廣藝x盜火《One Two Punch痛感一擊》即將於5月於水源劇場熱血開打。

《One Two Punch痛感一擊》以「拳擊×搖滾樂」為核心靈魂，將賽場上的激情與音樂的爆發力完美交融。故事聚焦拳擊手臻亞，一場意外拳賽奪走師妹性命，她從此背負沉重內疚與戰友的憤恨，黯然離開熟悉的拳館，墜入黑暗的地下拳場。在殘酷現實與內心拉鋸中，她能否揮出救贖之拳，找回真正的自己？這不只是一場拳賽，更是一段直擊靈魂的浴火重生之旅。

「就算被擊倒，你永遠還有十秒鐘——」

這句振奮人心的宣言，貫穿全劇。盜火劇團團長劉天涯與藝術總監何應權聯手編劇與作詞，駐團導演陳昶旭傾力打造，並特邀獨立樂團「情境遊戲」主唱江泰德擔綱音樂總監。卡司陣容星光熠熠，集結知名音樂劇演員管罄、顏辰歡、許照慈、吳知豫、鍾政均、黃浩詠、謝孟庭、楊宣哲、王意萱及劉桓等人，以雙週雙卡司的創新模式，讓故事與音樂在不同演員的詮釋下，迸發雙倍震撼，展現多層次的情感張力，開啟作品無限可能。

廣藝攜手盜火劇團獻上的《One Two Punch痛感一擊》搖滾音樂劇，將於5月24日至6月1日在水源劇場火熱開演。體驗熱血與淚水交織的感動。早鳥搶票倒數中，快來見證台灣女拳手的無畏精神，在舞台上綻放最耀眼的光芒！

展演資訊： 《One Two Punch痛感一擊》搖滾音樂劇 廣藝攜手盜火劇團

時間：5月24日至6月1日，即日起至3月24日早鳥票開搶

地點：水源劇場

取自FB盜火劇團 Voleur du Feu Theatre