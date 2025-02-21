2/21世界母語日國資圖推出「原創之星100」書展 數位繪本拓展台灣學生閱讀視野

臺灣最具代表性的原創學生繪本即將亮相！國立公共資訊圖書館（國資圖）正式公佈「原創之星100」評選結果，從「圓夢繪本資料庫」(網址https://storybook.nlpi.edu.tw)收錄約1,500本作品中，嚴選100本極具創意與文化價值的原創繪本，呈現臺灣學生創作者的非凡想像與敘事魅力。本次線上數位繪本特展邀請全國圖書館、學校等單位搭配世界母語日進行推廣，邀請各界一同見證臺灣原創學生繪本的精彩風貌。

世界母語日亮點：多語繪本 傳承文化記憶

適逢2月21日世界母語日，線上展特別搭配「圓夢繪本資料庫」在語言多樣性上的特色。資料庫內許多作品不僅富含原創故事與地方特色，更搭載國家語言多語版本，包括臺灣原住民族語言、臺灣客語及臺灣台語等配音與字幕，讓繪本成為傳承母語與文化的重要橋梁。這項特色不僅讓孩子從小建立語言認同，也讓家庭透過共讀深化文化連結，體驗多語共融的閱讀樂趣。主動提供閱讀以外的多元應用服務，加上每年超過百萬人次的點閱量，曾獲得第42屆金鼎獎肯定。

重量級評審坐鎮 精選最具創意與文化價值的作品

本次評選匯聚童書及視覺藝術領域的權威專家，包括童書推廣人張淑瓊（曾任義大利波隆納書展臺灣館策展人）、視覺藝術家唐唐（金蝶獎插畫類榮譽獎得主）、台灣兒童閱讀學會創會理事長徐永康（曾任金鼎獎評審），以及臺北市數位實驗高中研發處主任汪憶（數位繪本專家）等人，為本屆「原創之星100」嚴格把關，確保入選作品兼具藝術性、故事性與文化深度。

（左上）《一桌百味》、《茶香》；（右下）《小旅途》、《鱷魚琳琳上學囉》

原創之星的精選繪本在主題與創作風格上展現了多元的風貌，如《一桌百味》以台灣辦桌文化背景，從共桌吃飯，隱喻家庭和諧氛圍與個人一生成長的變化，每道菜色名稱別有用心，隱含著對人生的期許和祝福。《茶香》讓讀者了解一壺茶的背後故事，描述了從茶葉採摘到製作的每一步驟，細膩地呈現了茶文化的傳承。《小旅途》將青少年心中的擔憂透過旅程故事呈現，以動物們同行反應陪伴的需要。用色鮮活，場景豐富多樣，是用心的作品。《鱷魚琳琳上學囉》中鱷魚琳琳很開心上學去卻遇到人際關係的問題，透過老師的一番努力琳琳成功融入學校的環境，展現內心對朋友的期望。

「圓夢繪本資料庫」：培養數位創作者的搖籃

「圓夢繪本資料庫」自2011年成立以來，已累積收錄約1,500種繪本，並協助逾千名學子完成繪本創作夢想。資料庫以「典藏、圓夢」為目標，透過數位與實體策展結合，讓素人創作者與專業繪本藝術家皆能有機會展現作品，並藉由數位資源推動母語教育及跨文化理解。並與玉山基金會連八年合作繪本創作工作坊，以培育種子教師推動繪本教育，讓更多中學生以繪本創作呈現自主學習的成果。

「原創之星100」特展即將登場

國資圖官網已經公布原創之星100精選繪本書單，同時為了將這些優良繪本推薦給全國喜歡閱讀的朋友，邀請全國學校、圖書館等社教單位一起進行數位繪本的線上聯展，國資圖並預告正籌備規劃「原創之星100」特展，將於4月19日於國資圖正式登場，帶領讀者走入原創繪本的多元世界，敬請期待！

百本清單書目一次看： （編號／書名／主題／作者） 1.《礦村行》／人權教育／李芷葳 2.《小麥狂想曲》／生涯發展教育／蔡欣恬 3.《家中神隱怪客》／生活／陳韻如 4.《西北雨派對》／環境教育／簡怡佩 5.《我好醜，但我喜歡自己》／綜合活動／王映璇,王婷儀 6.《Penguin BiBi's Dream to Fly》／英文／賴幸均,林曉伶,楊惠愉 7.《一桌百味》／社會／許恩綺、楊晨嘉、符皓涵、廖庭葳、簡秋樺 8.《回家》／家政教育／李明璇,鄭惠紋 9.《A Wonderful Memory》／英文／何致柔,何沁俞 10.《變通》／生涯發展教育／王俊傑,楊朋浤 11.《再見伊甸》／環境教育／王姵淳,王羿淩,陳亭妤,楊蕙綺 12.《摩爾‧摩瑞‧魔藥》／綜合活動／黃百安 13.《因為你是你》／藝術與人文／張嘉恩 14.《有你們真好》／綜合活動／林倖如、張芳瑜 15.《追求夢想》／生涯發展教育／楊美恩 16.《為什麼你都不笑》／綜合活動／張簵,陳葦靜 17.《我沒有 但是》／生涯發展教育／郭品婕 18.《阿曼》／生活／魏伶芸 19.《Invisible Love》／英文／林宸羽,簡沁君,劉禎貞 20.《黑朋友》／藝術與人文／康智鈞,翁欣瑜 21.《安安與山上的蝴蝶》／家政教育／鄭普心 22.《有人告訴我》／綜合活動／陳雅蓉 23.《Toward Freedom》／英文／陳楷蕾 24.《丹蛋丹蛋》／綜合活動／江旻柔,王宣宜 25.《小安妮的音樂旅程》／生涯發展教育／詹貽安 26.《那其它的呢？》／藝術與人文／廖典萱,王瑋琪 27.《希望之星》／綜合活動／王莓均 28.《瑞比特的寶物》／生活／戴婧卉 29.《小哈利與多尼的約定》／生活／楊雨昕 30.《我們的冬天》／自然與生活科技／李祐欣,李京樺 31.《小時候的那個自己》／環境教育／謝承恩 32.《爸爸我好想你》／家政教育／陳雅蓉,張喬茵 33.《光米》／綜合活動／吳羽柔 34.《A Bottle of Soy Sauce》／英文／陳丹庭,葉蕓僖,蔡佩蓁,文思思 35.《最棒的聖誕禮物》／綜合活動／梁浥芠 36.《旅行》／生涯發展教育／林苡庭 37.《我有兩個爸爸》／多元文化教育／吳佳臻,葉紜汎,盧侑莙 38.《鱷魚琳琳上學囉！》／生活／吳佳憲,蘇品瑄 39.《比利的大袋子》／綜合活動／黃詩鈞,陳稜崎 40.《Love Can Make Things Better》／英文／周信夫 41.《日常》／生活／陳宇珊 42.《與吐司爺爺的約定》／藝術與人文／黃翎婷,吳印芃 43.《The Black》／英文／吳乾佑,鄭名傑 44.《小黑》／人權教育／林瑞庭,白凱名 45.《小旅途》／環境教育／金亭佑,賴曉琦,廖筱安,黃鈺晴 46.《擁抱黑暗》／生活／彭信祈 47.《國中生活'S日子》／生涯發展教育／郭郁茹 48.《夢境歷險》／藝術與人文／張斐淇 49.《橡皮擦的心聲》／家政教育／黃蜜霜 50.《動物小學放學記》／綜合活動／莊惟捷、江瑜薰 51.《I'M A CAT》／英文／林郁芯、謝昀家、林昭儀 52.《天空破洞了》／環境教育／郭芷含 53.《還是家好》／生活／林謙宇 54.《A Hole on Josh's Clothes》／英文／江典蓉,吳瑀柔,林存箴,張禹芹 55.《團圓之夜》／家政教育／吳沛柔 56.《美好旅程》／生活／江苡溱 57.《水晶球的奇幻之旅》／生涯發展教育／王湘頤 58.《尋找星星的旅程》／生涯發展教育／曾雨群 59.《被遺忘的感覺》／生活／李旻諭 60.《Never Give up》／英文／何家欣,吳芃萱,吳其臻 61.《小圓的願望》／綜合活動／林倖如,解巧薇 62.《跟著小蛙去攝影》／社會／葉金鳳,沈正一,張寧 63.《The Black Cat》／英文／陳畇臻、邵靖淳、許芷歆 64.《摘太陽的國王》／綜合活動／黃凱,黃道楷 65.《One Day》／英文／郭宇倩,林宥樺 66.《彩色羽毛》／生涯發展教育／姚祉妘 67.《茶香》／綜合活動／林彥宏、沈湘芸 68.《The Unexpected Guest》／英文／謝懷菊、游雅竹、羅珮甄 69.《小白花去哪兒？》／生活／陳羽靖,黃于庭 70.《The Little Dessert Master》／英文／莊家涵 71.《禪害》／人權教育／張嘉芳,黃文慈,高嘉瞳 72.《我最特別》／綜合活動／陳昱縈 73.《The Black Fairy in the Forest》／英文／吳亦貞、許家樂、吳佳璇 74.《一起去太空吧！》／自然與生活科技／李佳蓉,邱亦淳 75.《菲麗塔和奇朵拉》／生涯發展教育／周佩儒 76.《話夢‧夢畫》／藝術與人文／廖千淳 77.《未送出的棒棒糖》／生涯發展教育／盧大任 78.《花花熊》／綜合活動／許哲綸,賴俐安 79.《Love is Around》／英文／鍾昀曈,陳慶嘉,田欣平 80.《希望的海螺》／環境教育／顧婕,張宇彤 81.《傑克的耶誕之旅》／綜合活動／吳思葶 82.《科克的時光之旅》／環境教育／廖唯翔,楊昕燁 83.《教室裡的大老鼠》／綜合活動／邱建倫 84.《地球的眼光》／環境教育／巫明叡 85.《初心》／社會／陳昱君,楊曼昕 86.《Windy's Bakery》／英文／吳誼恩 87.《Hey! Want a Ride?》／英文／吳昕儒 88.《Douhua Granny》／英文／謝昕雅,洪藝書 89.《吃肥皂的貓》／家政教育／李岳諴,黃貫恩 90.《怪獸小城》／綜合活動／施羽姿,魏宜君 91.《一個更好的方式》／生活／蔡岳承 92.《家園保衛戰》／人權教育／林文茵,凃倩紜 93.《未來世界3023》／綜合活動／林于雰、劉昱秀 94.《Green》／英文／宋語倢 95.《Flying Like A Kite》／英文／林毓庭,楊茜雯 96.《Over the Mountain》／英文／劉佳瑀,游騰緒,吳家樑,邱成有 97.《Dive into You》／英文／顏子甯 98.《Anna’s Starry Night》／英文／江欣桂,葉欣亞,謝佳祐,林格賦,鄭鼎耀 99.《你有去過回憶森林嗎？》／生活／吳妮諺 100.《大樹的願望》／社會／陳融