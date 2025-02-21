音樂YTR海牛解鎖解說《孟德爾頌「們」的鋼琴三重奏》明天誠品表演廳登場

音樂Youtuber「海牛」許崴以深入淺出的方式介紹古典音樂，並在網路上獲得大量粉絲支持。他所經營的《音樂家的無聊人生》頻道，目前已突破50萬訂閱者。今年受到「誠品室內樂節」邀請，將推出解說型音樂會《孟德爾頌「們」的鋼琴三重奏》，並於2月22日在誠品表演廳登場。

音樂會延續去年製作《春花的葬禮》的主題概念，聚焦於孟德爾頌姊弟的音樂與人生故事。海牛研究芳妮·孟德爾頌（Fanny Mendelssohn）與費利克斯·孟德爾頌（Felix Mendelssohn）的人生際遇、音樂故事後，發現各自的音樂與生活背景有著相似的情感脈絡與矛盾，因此以兩人的故事為核心，來構思本次音樂會的內容。

海牛指出，費利克斯與芳妮的生命經歷差異大，影響兩人音樂風格，有著鮮明對比。費利克斯獲得家族的支持與資源，曲風創作光明、正向，展現順遂的音樂生涯；而芳妮作為女性，受到當時社會傳統與家庭束縛，無法如費利克斯順利發展音樂事業，儘管如此，芳妮依然堅持創作，她的音樂透露抑鬱與黑暗風格，凸顯出受限環境的掙扎與情感。

音樂Youtuber「海牛」近期推出實體演出，圖片由「音樂家的無聊人生」提供

音樂會將呈現兩首完整的曲目，分別是費利克斯的《c小調第二號鋼琴三重奏》與芳妮的《d小調鋼琴三重奏》，演出由海牛擔任鋼琴，搭配臺北市立交響樂團助理首席胡庭瑄及國家交響樂團大提琴首席上地彩門，海牛的解說將引導觀眾理解作品的特色與脈絡，從不同角度感受古典音樂的魅力，海牛期盼觀眾能在音樂會中，感受孟德爾頌姊弟所表達的情感，跟著音樂的情感共鳴，獲得慰藉與啟發。

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