國美館線上展「席德進眼中的歷史場域」 重現畫家筆下臺灣建築之美

國立臺灣美術館為推動典藏品與科技的融合，於今（24）日舉辦「再現席德進眼中的歷史場域線上展覽」成果發表會，正式發表「席德進眼中的歷史場域」線上展覽，帶領觀眾透過席德進的繪畫，走進臺灣傳統建築的文化。本次展覽以席德進的建築寫生為核心，精選215件經典之作，並以「藝文場館科藝創新計畫」的支持為基礎，運用數位科技增加藏品價值，展現席德進對古建築研究與保存的重大貢獻。

國美館長陳貺怡表示，國美館自十年前便積極探索科技與藝術的結合，並在疫情時期更加深刻體會到線上展覽的價值與必要性。線上展覽不僅能跨越時間與空間的限制，讓觀眾無需親臨現場即可欣賞精采的藝術品，更以新的展示方式為觀眾帶來了豐富的藝術體驗。本次線上展覽聚焦於席德進關於臺灣傳統建築的畫作，展覽中的作品，雖以數位方式呈現，但依然能夠帶給人強烈的情感共鳴。陳館長進一步提到，席德進的這批關於臺灣傳統建築的畫作，從構想到現場踏查寫生，無不展現其對保存臺灣文化資產的深切關懷與努力。此次展覽將透過展示技術與互動設計，為觀眾呈現作品的多重詮釋，並提供觀眾與作品之間互動的機會，進一步增進對這些作品的理解與感動。

〈臺北中華商場〉。圖片翻攝自「席德進眼中的歷史場域」線上展覽網頁。

〈從北門外望北門〉。圖片翻攝自「席德進眼中的歷史場域」線上展覽網頁。

〈臺北監察院機關〉圖片翻攝自「席德進眼中的歷史場域」線上展覽網頁。

策展人李乾朗教授在成果發表會現場更進一步分享席德進日常音樂喜好，也表示與席德進父子般兩個世代的往來和溝通，很多是在建築文化的交流上。評審委員楊永源教授表示，席德進留下非常多關於建築的作品與文獻，過去較欠缺全面且地圖式的整理研究，透過席德進的日記，以及和席德進在杭州藝專的好友翁祖亮的訪談，得以更完整的將席德進對建築文化的觀察研究進行爬梳與推廣保存。

席德進於1948年來臺，憑藉對臺灣自然風貌與人文風情的深刻體察，融合傳統文化元素與當地特色，形成了他獨特的藝術風格。1966年他自歐洲遊學創作返臺後，更是以極大的熱情投身於鄉間巷弄的觀察與紀錄，創作出大量描繪臺灣傳統建築的作品。這些作品不僅忠實呈現了臺灣的歷史場域，更反映出席德進對鄉土文化的深厚情感與古老建築物的保存理念。

〈新北市九份山城〉。圖片翻攝自「席德進眼中的歷史場域」線上展覽網頁。

〈臺南鹽水八角樓〉。圖片／國立臺灣美術館提供

〈小廟〉。圖片翻攝自「席德進眼中的歷史場域」線上展覽網頁。

此次典藏精品展規劃「藝術風格演變」、「建築繪畫詮釋」以及「傳統保存觀點」三大主題，透過精選數位典藏作品的多媒體呈現，讓大眾從更寬廣、豐富的角度認識席德進與其作品特色。展覽特別邀請和席德進具有亦師亦友關係的李乾朗教授作為策展人，解析席德進創作過程與理念，並挑選30幅代表性畫作，運用AI視覺演算進行全新的詮釋。觀眾將能近距離欣賞畫作中古建築的細節、筆觸與色彩變化，並體驗席德進筆下歷史場域的生命力與文化厚度。

本次展覽運用數位科技重新展現對席德進作品風貌的記憶，打破時間與空間的限制，讓觀眾穿梭於藝術與歷史的交匯點。展覽不僅是數位轉譯應用，更是挑戰傳統展覽模式，體現了藝術與科技共融的發展。

「席德進眼中的歷史場域」線上展覽即日起正式上線，邀請您親身感受席德進眼中充滿生命力的作品歷史場域，共同見證臺灣傳統建築之美與文化價值的永恆意義。更多展覽資訊，請參訪活動網站。