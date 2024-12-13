到蘭嶼當五天的島民吧！新北文藝中心水彩展一睹島嶼之美

中華亞太水彩藝術協會攜手多位藝術家，以台灣離島蘭嶼為創作靈感，推出一場充滿情感與藝術深度的水彩展覽「寓情蘭嶼——到蘭嶼當五天的島民吧」。展覽即日起至12月22日於新北市藝文中心第一展覽室舉行，誠邀大眾走進蘭嶼，透過水彩畫的細膩筆觸，探索島嶼的自然美景、文化韻味與人文故事。

蘭嶼之旅，情感化為藝術

2023年4月，中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正與活動執行長江翊民帶領藝術家走訪蘭嶼，以親身體驗探索當地文化、自然風光與居民故事。經過一年的沉澱與創作，41幅充滿情感的水彩作品應運而生，凝聚了藝術家們對蘭嶼的深刻情感。本次展覽由羅宇成理事與江翊民聯合策展，並獲得新北市文化局支持，終促成這場藝術盛事。展覽開幕式更特別邀請韓國MIJELLO水彩創辦人徐旻珍（서민진）社長親臨，彰顯國際藝術界對台灣水彩藝術的重視與支持。

「寓情蘭嶼——到蘭嶼當五天的島民吧」水彩展。圖/中華亞太水彩藝術協會

蘭嶼藝術，出版專書與精彩活動

本次展覽特別出版專書《到蘭嶼當五天的島民吧》，記錄每位藝術家在蘭嶼的五感體驗與創作歷程。書中分為四個章節，包括「靈感之源—藝術家在島上的自白」、「創作足跡—藝術家的蘭嶼探索」、「畫出內心的真實—技巧與心靈的交織」與「我們在島上的樣子－蘭嶼實記」，呈現從感官體驗到藝術創作的完整旅程。

12月15日展覽現場將舉行特別活動「一草一世界」水性媒材創作實驗分享座談，由藝術家江翊民主持，劉佳琪示範。活動中，將解析水性媒材的特性與創作應用，並結合自身作品實例，展現如何將媒材特性與藝術理念交相融合，為觀眾開啟更多創作靈感的可能性。

郭宗正《夕照蘭嶼 》。圖/中華亞太水彩藝術協會

江翊民《曾經最美的時刻》。圖/中華亞太水彩藝術協會

羅宇成《屬於蘭嶼的故事I》。圖/中華亞太水彩藝術協會

劉佳琪《悲傷.無以名狀》。圖/中華亞太水彩藝術協會

馮金葉《蘭嶼遊-綺想 》。圖/中華亞太水彩藝術協會

吳浚弘《流動節奏與詩歌》。圖/中華亞太水彩藝術協會

孫健袁《蘭嶼天池》。圖/中華亞太水彩藝術協會

林毓修《藍雨》。圖/中華亞太水彩藝術協會

「寓情蘭嶼——到蘭嶼當五天的島民吧」水彩展。圖/中華亞太水彩藝術協會

「寓情蘭嶼——到蘭嶼當五天的島民吧」水彩展。圖/中華亞太水彩藝術協會