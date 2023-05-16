台北電影獎揭曉入圍名單　「疫起」13項提名暫居第一

2023年弟25屆台北電影節今（15）日公布台北電影獎以及會外賽台灣電影行銷獎入圍名單，以百萬首獎為號召的「台北電影獎」，並特別邀請2019年首屆非常新人宋柏緯、程予希擔任揭曉嘉賓。

本屆共有292部作品報名，包含劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。入圍名單中，《疫起》以13項入圍成為大贏家，《查無此心》12項與《哈勇家》11項緊接在後，最終得獎名單將由曾麗芬（監製）及謝欣穎（演員）兩位決選評審加上13位複選評審共同決定，並於7月8日台北電影節頒獎典禮宣布得獎結果。

2023台北電影節將於6月22日至7月8日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站（https://www.taipeiff.taipei）。

入圍名單：

【最佳劇情長片】

一家子兒咕咕叫

哈勇家

查無此心

疫起

黑的教育

【最佳紀錄片】

九槍

山椒魚來了

做自己的條件

從那天起 我們開始哭泣

鑽石水族世界

【最佳短片】

大日子

屍舞

紅的夢

送行

推特事

【最佳動畫片】

byebye.

路上

熱帶複眼

魍神之夜

鷺鷥河

第25屆台北電影節，最佳導演獎入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳導演】

蔡崇隆 九槍

姚宏易 我心我行

陳潔瑤 哈勇家

曾英庭 查無此心

林君陽 疫起

【最佳編劇】

陳潔瑤、謝惠菁 哈勇家

楊貽茜、林品君、許世輝、曾英庭 查無此心

劉存菡 疫起

柯景騰(九把刀) 黑的教育

吳瑾蓉、程偉豪 關於我和鬼變成家人的那件事

第25屆台北電影節，最佳男主角入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳男主角】

游安順 一家子兒咕咕叫

王柏傑 疫起

蔡凡熙 黑的教育

張孝全 罪後真相

林柏宏 關於我和鬼變成家人的那件事

第25屆台北電影節，最佳女主角入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳女主角】

潘麗麗 大日子

王渝萱 小藍

陸小芬 本日公休

張鈞甯 查無此心

孫可芳 聖筊

第25屆台北電影節，最佳男配角入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳男配角】

傅孟柏 本日公休

林孟君 哈勇家

陳為民 查無此心

薛仕凌 疫起

朱軒洋 黑的教育

第25屆台北電影節，最佳女配角入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳女配角】

楊麗音 一家子兒咕咕叫

林詹珍妹 哈勇家

黃瀞怡(小薰) 哈勇家

方郁婷 罪後真相

宸頤 默殺

第25屆台北電影節，最佳新演員獎入圍名單。圖／台北電影節提供

【最佳新演員】

胡智強 一家子兒咕咕叫

葉曉霏 青春並不溫柔

洪金輝 哈勇家

王柏人 紅的夢

李想 推特事

【最佳攝影】

姚宏易 我心我行

陳麒文 青春並不溫柔

劉至桓、劉宸瑋 查無此心

包軒鳴 疫起

王均銘 罪後真相

【最佳剪輯】

陳建志 哈勇家

廖慶松、李俊宏 查無此心

解孟儒 疫起

解孟儒、李蕙 黑的教育

蔡宜芬 鑽石水族世界

【最佳配樂】

許志遠 一家子兒咕咕叫

保卜・巴督路 哈勇家

楊琬茜 查無此心

盧律銘 疫起

王建威 黑的教育

【最佳美術設計】

張軼峰 一家子兒咕咕叫

翁定洋 我心我行

姚國禎 哈勇家

葉子瑋 查無此心

黃美清、涂碩峯 疫起

【最佳造型設計】

陳怡如 一家子兒咕咕叫

高仙齡 哈勇家

施筱柔、張甫丞 查無此心

施筱柔 疫起

王佳惠、羅宛怡 默殺

【最佳聲音設計】

杜篤之、江宜真、陳煜杰 一家子兒咕咕叫

高偉晏、蔡篤易、鄭元凱 查無此心

簡豐書、湯湘竹、孫思媛 疫起

高偉晏、湯湘竹、吳建緯、鄭元凱 黑的教育

杜篤之 默殺

【最佳視覺效果】

Jonah WEST、王柏欣 查無此心

嚴振欽、罡風創意映像有限公司 疫起

嚴振欽、罡風創意映像有限公司 黑的教育

林哲民 默殺

程偉豪、劉惟熠 關於我和鬼變成家人的那件事

【傑出技術】

陳宗錦、陳茂榮(火效特效師) 光榮之路

姚宏易、許芳宜(動作指導) 我心我行

Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩(特效化妝造型) 疫起

張徐展、劉靜怡、陳亮潔(表演/動作設計) 熱帶複眼





台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」

★最佳電影行銷獎

《少年吔，安啦！》

《本日公休》

《流麻溝十五號》

《悲情城市》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

★最佳預告片獎

《少年吔，安啦！》—林雍益

《本日公休》—林雍益

《哈勇家》—孫悅慈、趙憶庭

《悲情城市》—林雍益

《關於我和鬼變成家人的那件事》—吳梵霖

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第25屆台北電影節，最佳海報獎入圍名單。圖／台北電影節提供

★最佳海報獎

《小藍》—陳世川

《少年吔，安啦！》—陳世川

《本日公休》—方序中

《哈勇家》—陳世川

《悲情城市》—陳世川