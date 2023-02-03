2023台北國際書展／VR「心」體驗 黃心健元宇宙帶你探索新世界

2023台北國際書展進入第三天，今(2/2)於黃沙龍舉辦「我，『X人稱』：黃心健的元宇宙新浪潮』講座，由數位藝術家黃心健主講，新任文化部長史哲及大塊文化董事長郝明義都親自到場聆聽。黃心健擅長以VR（虛擬實境）為創作的展現形式，也曾榮獲多項國際大獎，他強調，科技藝術如行為藝術一樣，都是把原本沒有美之意義的載具乘載新的訊息，跟生活是緊密連結的。

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黃心健現場秀出幾個他的作品說明創作的理念，首先映入讀者眼簾的是第74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎《沙中房間》，這是一個只有黑跟白的世界，是讓觀賞者體會死亡的過程和死後的記憶，因為人死亡時會慢慢失去感觀，第一個失去的感官就是視覺，用VR模擬這個過程以體驗無法辨識顏色的景象。

黃心健說明《輪迴》這部作品時，講述自己的真實經驗，他在童年時右眼曾喪失視力，直到14歲移植斯里蘭卡死者的遺贈器官才重見光明，他說：「我有一半的世界是透過往生者的眼睛看的。」

而這正是《輪迴》所引申的心理學中具象認知概念，不同的生物透過不同的身體所看到的生與死會有很大差異，而看到最後才會發現，原來這部作品是讓觀眾用鯨魚的視角體驗一個由聲納建構的3D立體世界。

黃心健強調，未來的VR上，除了不同生物，我們可以用不同性別、文化背景來看著世界、看著自己，這會對自我認知有很大改變。他認為以前的科技是操控人類的物質世界，VR則是人類探索自己的精神世界，希望VR可以使用在正確的路徑上，所以之於大企業對VR的應用，他相信藝術家的介入可以讓這項科技更好。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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