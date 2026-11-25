【琅讀金句 】 思考死亡 終究是一件很勵志的事，能讓我們認真地對待自己的生命 ，明白哪些事情才是最重要。

我們每天都在活著，卻只能死一次。這不是一本談論死亡的書，而是教你如何無懼死亡，真正開始活著。

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你無法再活一次，卻可以立即行動，別等到死亡來臨，才後悔沒好好活過一次！

書名：《只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾》

作者：喬迪．威爾曼

出版社：遠流出版

出版日期：2025年8月28日



人生 倒數4000週──你，還剩下多少個星期一？

從統計來看，人的一生大約會經歷4000個星期一。

如果你已經度過一半，代表只剩下2000個星期一。

你準備怎麼過剩下的日子？是認真生活？還是繼續拖延？

讓自己在生命盡頭，不留一絲遺憾。

死亡，是人生中唯一確定會發生的事，卻也是我們最不願面對的話題。

但正因為人生有限，我們才該問自己：你還有多少個星期一可以醒來？你還能陪父母吃幾頓飯？和孩子共享多少時光？你還能站上幾次舞台？還有幾次機會踏上想去的遠方？

我們總以為還有時間，其實，每一天都在倒數。

與其逃避死亡，不如直視它，讓它成為推動我們真實生活的力量。

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人生沒有彩排，而且我們『只死一次』！生命的總長度只有短短 4000 週，你還要把真正渴望的生活留到『以後再說』嗎？結合正向心理學的科學行動指南，幫你戒掉拖延與內耗，把對未來的焦慮化為當下改變的勇氣——與其看著時間流逝，不如現在就起身行動，活出不留遺憾的人生！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自遠流出版 之《只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾》。