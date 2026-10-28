琅讀金句／當你以為自己一無所有時，才發現最珍貴的擁有，是你自己。

蟬聯韓國 作家票選年度小說 No.1，諾貝爾獎得主韓江 、演員IU，熱烈推崇！

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韓語裡的「安妞」既是「很高興見到你」，也是「再見」；既能開啟，也能結束一段關係，更是金愛爛用以感受七則人生故事的語言之鑰。

「一直以來，我都在不知道何謂失去的情況下寫著失去，也在不知道何謂缺席的情況下寫著缺席。往後，想必我也依然會在不知道何謂人生的情況下寫著人生，並且在不知道何謂死亡的情況下寫著死亡，但或許我會逐漸學習到，有時候，唯有透過無知的鏡頭去看，才能明白一些事。因為人生向來是以『遲來的領悟』的姿態到來。」──作者 金愛爛

書名：《你好，再見》 作者：金愛爛 出版社：新經典文化 出版時間：2026年06月24日

本書收錄作家金愛爛的七篇短篇小說，描寫現代社會中，每個人與生活裡陌生的他者所產生的各種關係，深入當代人心中細小到外人難以察覺，卻其實至關重要的情感與處境。

因疫情失去演出機會的女演員，突然受邀到「社會菁英」家裡作客。她帶著演員觀察人群的心情赴約，卻在觥籌交錯間，因為一句話而讓滿室賓客陷入了沉默（〈Home Party〉）；失去工作、不敢告訴家人的女子，謊稱被裁員，在異國散心途中遇上只看小費多寡做事的女傭，意外地感受到「謝謝」這個簡單的詞能帶來多麼截然不同的力量（〈林間小屋〉）；因故必須搬離租屋處的閱讀老師，得知她一直以為家境清寒的學生，下個月要搬進新大樓，她在嫉妒、羞愧與想要祝福之間無法自處（〈好鄰居〉）；中年失婚的奇泰，某天重新打開多年未用的IG帳號，發現前妻與一名餐廳主廚走得很近，在好奇心與妒忌的驅使下，他做出了連自己都厭惡之事（〈異物感〉）；照顧年邁家人而失去一切的熟齡單身女子，靠著線上英文課重新與世界接觸，卻也因此對鏡頭另一邊的對象動了凡心（〈你好，再見〉）；丈夫日夜工作、過勞去世的太太，獨自守著那間被騙光了積蓄、靠法拍硬買下來的公寓，聽著天花板日日夜夜的漏水聲，她心中默默升起不好的念頭……（〈就像雨滴〉）

寫作二十餘年，作家金愛爛以更加細膩而精準的筆鋒，寫出這個時代下最真實深刻的故事。

【編輯推薦】

我們總希望自己是善良的，卻也難免嫉妒、比較，在不願承認的情緒裡看見自己的脆弱。韓國作家金愛爛的《你好，再見》，以七則貼近生活的短篇故事，寫出人與人之間那些難以言說的疏離、欲望與善意。沒有刻意煽情的情節，卻能從日常對話與細微的心理轉折中，照見我們不願面對的自己。或許，閱讀這本書的意義，不是成為更完美的人，而是學會誠實面對內心，也對他人的難處多一分理解。因為人生有些領悟總是來得太晚，但只要願意看見，就還有重新理解彼此的可能。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自新經典文化 出版之《你好，再見》。