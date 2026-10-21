琅讀金句／集體的政治抉擇或許會偏離，但你堅守的個人價值從未貶值

在政黨 撕裂、對立加劇的時代，我們是否還有好好說話的可能？

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脫下黨派球衣，凝聚共識；用細膩與好奇，擁抱矛盾。讓對話不再只有火氣與硝煙，而是成為推動進步的基石！

書名：《我不同意你（但我願意聽）：看清事實，找回雅量，政治極化時代最需要的一本書》 作者：莎拉．史都華．荷蘭, 貝絲．席爾弗斯 出版社：奇光出版 出版時間：2026年10月1日

為什麼我們越關心社會，卻越常跟最親近的家人朋友吵架？

為什麼我們高喊捍衛民主 ，卻習慣將立場不同的人妖魔化？

為什麼科技讓我們看見了全世界，我們卻還是困在自己的同溫層？

因為，我們都把政治 當成了一場非贏即輸的「零和遊戲」……

許多人都經歷過這樣的時刻：在家庭聚餐或社群網絡上，因為一個時事話題，原本親密的關係瞬間降至冰點。

在這嚴重兩極化、充滿怨懟與嘲諷的時代，我們習慣穿上「黨派的球衣」盲目效忠，急於用政治部落主義來代替對議題的真實理解。

我們眼光總是專注在選戰的輸贏，以至於看不見對立陣營的人性與尊嚴。

本書是專為一般大眾寫的實用對話指南。被譽為「美國政治治療師」的跨黨派播客《褲裝政治》主持人莎拉與貝絲，將在本書中抽絲剝繭，帶你審視自身的信念與價值觀。你將看見健康對話的誕生，也將知道如何在充滿爭議的棘手議題上放下防備，帶著寬容與風度、細膩與好奇，找回在衝突中建立真實連結的能力。

脫下黨派球衣，我們才會發現：原來我們始終站在一起！

【編輯推薦】

立場不同，真的只能刀劍相向？被譽為「美國政治治療師」、主持熱門播客《褲裝政治》（Pantsuit Politics）的莎拉與貝絲，在《我不同意你（但我願意聽）》中，為這個充滿怒火與對立的世界開出了一劑清涼處方。身為立場迥異的兩位作者，她們不教你如何「說服」對方改宗，也不提倡委屈求全的虛偽和平，而是帶領我們脫下立場的甲冑，學會帶著好奇與雅量，去聽見對立背後真實的人性與恐懼。

這不是一本高高在上的道德宣導書，而是一份實用的「情緒與對話修復指南」。當我們不再急著把不同意見的人妖魔化，才能從同溫層的窒息感中解脫，重新找回在對立中建立連結的能力。在這個最需要傾聽的時代，這本書能讓我們在保持立場的同時，依然擁有擁抱彼此的溫柔與勇氣。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自奇光出版 之《我不同意你（但我願意聽）：看清事實，找回雅量，政治極化時代最需要的一本書》。