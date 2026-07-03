琅讀金句／銅鑼灣書店林榮基：隔著鐵窗聽到的鳥鳴，與自由時聽到的完全不一樣
【琅讀金句 】
在寧波，林榮基 被帶到一間寬敞、四周鋪著軟墊的房間。房裡有扇窗，可以看見天空。他回憶道：「我這才發現，隔著鐵窗聽到的鳥鳴與自由時聽到的完全不一樣。」兩名警衛全天候看守著他，每四小時輪班一次。他留意到房間裡所有東西都被固定住了，連牙刷也不例外。
在此之前，他已被迫簽下文件，放棄會見家人及自行聘請律師的權利。他之所以簽字，是因為飲食和飲水全掌握在這些來歷不明的人手中。後來，辦案人員終於表明身分，他們來自中國 共產黨 的「中央專案審查小組」，負責調查反黨活動，這次他們要追查的是林榮基販售的禁書。他們質問林榮基為什麼向中國讀者銷售那些書籍、如何將書寄給他們，以及每年從中國的訂單中獲利多少。他們反覆強調，從香港 販售這些書是在破壞國家穩定與抹黑國家領導人。林榮基聽了錯愕不已，他實在無法理解像中國這樣龐大又強勢的黨國體制，為何會如此在意一家小小的書店 。
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一部獻給中國多元性的輓歌，也是一場關於身分、自由與認同的深刻追問。2019年，北京首都機場拘留室內，美籍華裔記者馮哲芸遭國安長時間盤查，被要求「好好講一段中國故事」，這段經歷成為她重新思索「何謂中國？何謂華人？」的起點。在習近平治理下，中國透過民族復興、政治宣傳與意識形態，塑造唯一被允許的「中國人」形象：漢族、說普通話、忠於黨、符合主流價值，任何不符合期待的身分、文化與思想，都可能遭到打壓與噤聲。馮哲芸以多年駐地採訪經驗，穿透政治標語與民族敘事，看見高壓統治如何一步步改變普通人的命運，也帶領讀者重新思考，在多元逐漸消失的時代，人們如何守護自我與尊嚴。
本書收錄二十位身處時代洪流中的真實故事，從709維權律師、曾是小粉紅的青年、疫情封城紀錄者，到香港書商、徐州八孩鐵鍊女事件、流亡海外的維吾爾人，以及藏族、蒙古族等少數民族。他們有人留下抗爭、有人被迫離散，也有人在沉默與發聲之間艱難抉擇，卻始終努力守護自己的信念與身分認同。作者同時串連709大抓捕、網路審查、清零封城、香港反送中等重大事件，被譽為理解習近平時代中國不可或缺的重要紀實作品，也讓身處民主 社會的讀者，在理解他人處境的同時，更加珍惜自由、多元與人權的可貴。
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香港銅鑼灣書店店長林榮基日前於台灣病逝，他的一生，見證了言論自由如何在威權下遭受侵蝕，也讓世人再次回望那些仍在中國與香港為自由奮鬥的人們。《唯紅花綻放》沒有停留在政治口號或國際角力，而是透過二十位普通人的生命故事，描繪習近平時代下「身分認同」如何成為最敏感的戰場。每個人都在龐大的體制下努力守護自己的信念與尊嚴，讓我們看見真正值得被記住的，不只是歷史事件，而是在壓迫之中依然選擇活成自己的每一個人。
●本文推薦書為自衛城出版之《唯紅花綻放:習近平時代的認同與歸屬》。
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