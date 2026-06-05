琅讀金句／黃仁勳：你要為了尋找食物而奔跑，或是不被獵食而奔跑

《黃仁勳：從臺南囝仔到AI教父》以全球AI產業領袖黃仁勳的人生歷程為主軸，描繪他從台南出生、赴美求學，到創立輝達（NVIDIA）並成為引領人工智慧浪潮關鍵人物的成長故事。以生命成長的不同階段切入，帶領讀者認識黃仁勳如何在文化差異、學習挑戰與創業風險中不斷突破自我，逐步累積成功的能力與視野，透過黃仁勳勇於創新、堅持理想的精神，啟發讀者思考自己的興趣、潛能與未來方向。

除了精彩的人物故事，本書也帶領讀者了解AI科技的發展趨勢，以及科技如何改變世界。透過生動易讀的敘事方式，讓年輕讀者在閱讀中學習人物傳記與故事寫作技巧，同時培養閱讀力、思考力、溝通力與創新能力。幫助讀者拓展世界觀、認識東西文化交流，從傑出人物的生命故事中找到屬於自己的成長力量。

書名：《黃仁勳：從臺南囝仔到AI教父》 作者：張林芳、胡芳芳 出版社：大好文化 出版時間：2025年9月12日

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每逢電腦展登場，黃仁勳總會掀起一股旋風，也讓人再次看見AI正在以驚人的速度改變世界。然而，比起聚焦他的成功與光環，更值得閱讀的是他一路走來的成長歷程與思維方式。身處AI時代的我們，都該記住黃仁勳曾說過的話：「你要為了尋找食物而奔跑，或為了避免成為食物而奔跑。」面對快速變動的未來，唯有保持學習的熱情、持續精進自己，才能在時代浪潮中找到屬於自己的位置。

（圖／琅琅悅讀）

●本文摘選自大好文化出版之《黃仁勳：從臺南囝仔到AI教父》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！