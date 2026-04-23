琅讀金句／改變，是為了成為自己更喜歡的樣子。唯有如此，你才會覺得生命的主控權掌握在自己手裡

書名：《日日放鬆：100種安頓身心的入口》 作者：胡展誥 出版社：遠流出版 出版日期：2025年12月1日

此刻，就是你放鬆的開始

隨興翻頁，隨機來點安頓情緒、找回平靜的小練習。

這是一本無論從前面、從中間，或是從後面都可以開看的書。隨心之所至，翻開任一頁，讀一讀上面的文字，或許，你就找到了解開那個心結的關鍵。

如果，你無法停止忙碌與焦慮，依然感覺與「放鬆」有點距離，

請此刻翻開這本書，從一句話或一點小事，開始！

【編輯推薦】

這是一本為了讓你開始練習而設計的「放鬆之書」。透過每次的隨機翻頁，你可以在閱讀一篇文字後，獲得一個思維上的提醒，又或者是一個放鬆身體或心靈的小練習。花的時間不多，卻能隨時隨地進入短暫的身心休息片刻。最適合總是說自己很忙碌、抽不出時間來放鬆的任何一個你。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自遠流出版之《日日放鬆：100種安頓身心的入口》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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