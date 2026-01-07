琅讀金句／光是了解到事出有因，便足以帶來改變人生的契機

一直以來的生活秩序都沒問題，但某個瞬間，你突然發現──哪裡不對勁，即使說不上來具體是「哪裡怪怪的」，但毫無質疑，這個時刻就是迎向改變的起點。生命早期的經歷，其實在長大成人後仍深深影響我們。試著去探索行為背後成因，就能重新建立對自我價值的感受，進而開始能理解他人，並重塑自己的人生。

書名：《你發生過什麼事：【Amazon及紐約時報暢銷第1名！】關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》

作者：歐普拉．溫弗蕾, 布魯斯•D•培理

出版社：三采文化

出版時間：2022年3月4日



《你發生過什麼事？》一書中，媒體領袖歐普拉與精神科醫生培理透過對談的方式，深入探討創傷的機制與復原的本質。歐普拉暢談自身經歷與受訪者們的故事，培理醫生則以腦科學分析與案例分享，讓我們理解該如何透過大腦獨特的適應力，認識創傷，重建心理韌性。

理解心理壓力或早年創傷會引起大腦怎樣的反應，有助於看清過去發生的事如何塑造出我們現在的模樣與行為，為何做出我們所做的那些事。透過這層濾鏡，我們可以重新建立對自我價值的感受，最終調整對環境、情況、關係的反應。就像一把鑰匙，幫助我們重新塑造自己的人生。

這本書獻給身邊有人曾經遭遇創傷的讀者，無論那個人是你的父親、母親、伴侶、孩子。「總是討好別人」、「自毀人生」、「搗蛋鬼」、「愛計較」、「心不在焉」、「動不動就換工作」、「不善於經營關係」，如果你或所愛的人曾經被貼上以上的標籤，這本書很適合你讀；如果你只是單純想更瞭解自己和別人，這本書同樣值得你閱讀。

【編輯推薦】

當我們對於生命經驗的影響有所覺察，便有機會復原。覺察，即是停損點。如果沒有認清問題，就很難真正改變，允許時間練習，讓大腦有機會建立新的神經迴路。許多人經歷了負面經歷，難以擺脫創傷的影響，但是，只有重新定義的苦痛，才有機會掙脫過去的束縛，重新產生力量。

圖／琅琅悅讀

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