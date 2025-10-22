琅讀金句／接受不能改變的事實，專注於可以改變的事情，這是每個人都能夠朝著自己想要的方向前進的最佳方式

文／琅琅悅讀編輯室

想得多不可怕，可怕的是不知道自己為什麼會一直想。透過自我理解與思維整理，我們可以學會與內在對話、放過自己，重新出發。如果你正在面對人生十字路口、總是糾結於各種選擇——有時候，只要放下那句「我還不夠好」，生活就會悄悄變得不一樣了。

書名：《不要再怪自己想太多：精神科醫師寫給總是不安的你》 作者：金惠男 出版社：大田出版 出版時間：2025年10月1日

精神科醫師金惠男三十年以上的臨床經驗，深知現代人心理困擾的核心。她指出，許多人表面上是因為外在壓力感到痛苦，但其實更深層的根源尚未痊癒的創傷，以及我們自己與自己對話方式的混亂。

她以溫柔而理性的語言，解析我們在生活中常見的心理模式——例如反覆猶豫、對未來的不安、無法拒絕他人、總覺得自己做得不夠好等等。本書以具體的心理建議，包含情緒調整、做決策的方法、自我防禦機制的認識、人際關係中的界線設定，甚至面對疾病與失去時的心態調整。

【編輯推薦】

若在處理瑣事時煩惱和憂慮過多，作者建議，可以開始練習觀察──「每次抓住你不放，讓你動彈不得」的，到底是什麼。因為，只有找到導致負面思考的原因，加以解決，才能避免陷入思維陷阱，從而創造出無悔人生。練習從「為什麼」跳出，開始問自己「好了，那接下來我可以怎麼做？」才能找到前進的動力和新方向。

