收納女王近藤麻理惠放棄整理？她學會不追求完美 找尋自己的理想生活

文／方智出版社編輯部

以《怦然心動的人生整理魔法》系列著作以及Netflix人氣話題節目爆紅的收納女王近藤麻理惠，近期因華盛頓郵報的報導，在宣傳新書過程中提到：「有點放棄整理」，獲得眾多網友轉發評論為年度最療癒新聞。

「自從2021年生下第三個孩子之後，永遠井井有條的麻理惠似乎有些疲憊了。和我們大多數人一樣，她很難兼顧一切，不過別怕，她仍在實踐『怦然心動』。」

麻理惠的怦然心動整理法，其實與一般大眾所認知的「斷捨離」有所區別，怦然心動的整理守則是：只留下令你心動的物品，丟掉不心動的東西。

▲圖說：2011年出版的近藤麻理惠《怦然心動的人生整理魔法》引發全世界的整理熱潮。後續她更被《TIME時代雜誌》評選為年度最具影響力百大人物。（圖／方智出版提供）

「當『如何選擇要丟的東西』變成主題時，其實就大幅偏離整理的焦點了。如果整理時只考慮『丟東西』，就會變得不開心。因為整理時，該選擇的是『要留下的東西』，不應該去選擇『要丟掉的東西』。

關於選擇物品的基準，我做出了這樣的結論：『碰觸時是否怦然心動？』

把東西一個一個拿在手裡，留下令你心動的東西，丟掉不心動的東西。這就是判斷時最簡單又正確的方法。

請想像一下只被心動的東西所圍繞的生活，這才是你想擁有的理想人生，不是嗎？

只留下令你怦然心動的東西。剩下的，全部毅然決然地丟掉。」（出自《怦然心動的人生整理魔法》）

所以雖然收納女王的小放棄讓全球網友為之療癒，但麻理惠也表示，在人生的這個階段，目前時間安排的方式是正確的，被網友廣傳的受訪段落，完整的語意其實仍包含著麻理惠對未來的期許跟方向：

「到目前為止，我是一名專業整理師，所以盡最大努力讓家裡時刻保持整潔，但我有點放棄這件事了——以一種對我好的方式。現在我意識到，對我來說，重要的是享受在家陪伴孩子的時光。」

許多長期追蹤、關心麻理惠的台灣知名KOL也在社群分享了他們對此事的看法：

「她真正想表達的是——過去的她，因為熱愛整理，所以會花很多時間享受把空間整理好、收納好的時光，但有了孩子以後，重心已在家庭，對現在的她來說，放棄維持「絕對整齊」是個好選擇，因為陪伴家人比任何事都更怦然心動」──整理師 Blair

「近藤麻理惠的新書書名已經說明了一切，整理最終目標不是減少，而是理想生活。所以你的理想生活是什麼，先問自己再整理，東西多寡無妨，只要自己能負擔，而這些物品確實能建構出你的理想生活，那就是最棒的整理！」──衣櫥醫生賴庭荷

上述更加深入結合近藤麻理惠生活哲理的分享，亦引起網友的諸多討論以及好評。

麻理惠的最新作品《學會整理，就會喜歡自己》（Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life）繁體中文版在2023年1月已經正式上市，這本新書有別以往著作，它不是一本教你收納整理的書，而是教你如何讓家成為真正的避風港，活出你想要的人生。

書中麻理惠也提到，身為整理專家，她有時會給自己施加壓力，期望房子應該永遠井井有條。然而，在這種時候，她學會了先停下來，提醒自己不要追求完美。

方智出版宣傳短片

華盛頓郵報報導也詳細提到：「在她的最新著作《學會整理，就會喜歡自己》中，麻理惠談到了『暮らし』這個日文概念，這個詞的意思是『生活方式』。她詳細闡述了為日常事物帶來平靜和快樂的簡單方法——可以是每晚清空錢包，也可以是在早餐時刻播放古典鋼琴曲，或者是根據媽媽的食譜做一道黑醋燉雞翅（書裡有這道菜的食譜）。」

書名：《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》 作者：近藤麻理惠 出版社：方智出版社 出版時間：2023年1月1日

理想的生活方式是指我們做了什麼，而不是我們住在哪裡。麻理惠透過此書想向每位讀者傳達：「整理的最終目標，是為了怦然心動地過每一天，擁有怦然心動的人生。」

麻理惠在受訪的最後也強調：「隨著孩子們長大，她的生活方式將再次變化。『我會持續向自己的內在探索，確保我過的是屬於我的理想生活。』」

與讀者們一起在人生前進的近藤麻理惠，今後，也會持續實踐怦然心動。

●本文推薦書為方智出版之新書《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》。