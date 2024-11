收納女王近藤麻理惠放棄整理？她學會不追求完美 找尋自己的理想生活

文/方智出版社編輯部

以《怦然心動的人生整理魔法》系列著作以及Netflix人氣話題節目爆紅的收納女王近藤麻理惠,近期因華盛頓郵報的報導,在宣傳新書過程中提到:「有點放棄整理」,獲得眾多網友轉發評論為年度最療癒新聞。

「自從2021年生下第三個孩子之後,永遠井井有條的麻理惠似乎有些疲憊了。和我們大多數人一樣,她很難兼顧一切,不過別怕,她仍在實踐『怦然心動』。」

麻理惠的怦然心動整理法,其實與一般大眾所認知的「斷捨離」有所區別,怦然心動的整理守則是:只留下令你心動的物品,丟掉不心動的東西。

▲圖說:2011年出版的近藤麻理惠《怦然心動的人生整理魔法》引發全世界的整理熱潮。後續她更被《TIME時代雜誌》評選為年度最具影響力百大人物。(圖/方智出版提供)

「當『如何選擇要丟的東西』變成主題時,其實就大幅偏離整理的焦點了。如果整理時只考慮『丟東西』,就會變得不開心。因為整理時,該選擇的是『要留下的東西』,不應該去選擇『要丟掉的東西』。

關於選擇物品的基準,我做出了這樣的結論:『碰觸時是否怦然心動?』

把東西一個一個拿在手裡,留下令你心動的東西,丟掉不心動的東西。這就是判斷時最簡單又正確的方法。

請想像一下只被心動的東西所圍繞的生活,這才是你想擁有的理想人生,不是嗎?

只留下令你怦然心動的東西。剩下的,全部毅然決然地丟掉。」(出自《怦然心動的人生整理魔法》)

所以雖然收納女王的小放棄讓全球網友為之療癒,但麻理惠也表示,在人生的這個階段,目前時間安排的方式是正確的,被網友廣傳的受訪段落,完整的語意其實仍包含著麻理惠對未來的期許跟方向:

「到目前為止,我是一名專業整理師,所以盡最大努力讓家裡時刻保持整潔,但我有點放棄這件事了——以一種對我好的方式。現在我意識到,對我來說,重要的是享受在家陪伴孩子的時光。」

許多長期追蹤、關心麻理惠的台灣知名KOL也在社群分享了他們對此事的看法:

「她真正想表達的是——過去的她,因為熱愛整理,所以會花很多時間享受把空間整理好、收納好的時光,但有了孩子以後,重心已在家庭,對現在的她來說,放棄維持「絕對整齊」是個好選擇,因為陪伴家人比任何事都更怦然心動」──整理師 Blair

「近藤麻理惠的新書書名已經說明了一切,整理最終目標不是減少,而是理想生活。所以你的理想生活是什麼,先問自己再整理,東西多寡無妨,只要自己能負擔,而這些物品確實能建構出你的理想生活,那就是最棒的整理!」──衣櫥醫生賴庭荷

上述更加深入結合近藤麻理惠生活哲理的分享,亦引起網友的諸多討論以及好評。

麻理惠的最新作品《學會整理,就會喜歡自己》(Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life)繁體中文版在2023年1月已經正式上市,這本新書有別以往著作,它不是一本教你收納整理的書,而是教你如何讓家成為真正的避風港,活出你想要的人生。

書中麻理惠也提到,身為整理專家,她有時會給自己施加壓力,期望房子應該永遠井井有條。然而,在這種時候,她學會了先停下來,提醒自己不要追求完美。

方智出版宣傳短片

華盛頓郵報報導也詳細提到:「在她的最新著作《學會整理,就會喜歡自己》中,麻理惠談到了『暮らし』這個日文概念,這個詞的意思是『生活方式』。她詳細闡述了為日常事物帶來平靜和快樂的簡單方法——可以是每晚清空錢包,也可以是在早餐時刻播放古典鋼琴曲,或者是根據媽媽的食譜做一道黑醋燉雞翅(書裡有這道菜的食譜)。」

書名:《學會整理,就會喜歡自己:麻理惠的怦然心動居家生活》 作者:近藤麻理惠 出版社:方智出版社 出版時間:2023年1月1日

理想的生活方式是指我們做了什麼,而不是我們住在哪裡。麻理惠透過此書想向每位讀者傳達:「整理的最終目標,是為了怦然心動地過每一天,擁有怦然心動的人生。」

麻理惠在受訪的最後也強調:「隨著孩子們長大,她的生活方式將再次變化。『我會持續向自己的內在探索,確保我過的是屬於我的理想生活。』」

與讀者們一起在人生前進的近藤麻理惠,今後,也會持續實踐怦然心動。

