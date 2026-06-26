你的期待，是不是成了孩子最沉重的負擔？一堂我們都該聽的「偏鄉教育課」

在談論教育 時，我們其實總是在談論著未來。身為家長或教育者，都希望能給下一代最好的資源，幫助他們有足夠的能量面對變動劇烈、充滿挑戰的下一個世代。然而，這鍋為孩子精心熬煮的「教育雞湯」，是不是有時候不小心放錯了調味料，反而讓孩子失去了胃口與學習的熱情？

南投縣信義鄉人和國小的呂家賢老師，在多數人眼中的偏鄉服務了十多年。他的一系列故事，不僅紀錄了部落孩子們的成長點滴，更像是一面清澈的鏡子，映照出整個台灣教育體制與家庭教育的盲點。現在，就讓我們轉換視角，一起到教育的第一現場看看！（文末限免資訊別錯過！）

偏鄉真正的挑戰，可能跟你想得不一樣：「錢太多」

說到偏鄉的困境，很多人第一直覺會聯想到「缺乏資源」。但呂老師卻發現了一個顛覆大家想像的問題——「錢太多」。因為社會充滿愛心，各種補助與資源不斷湧入，反而讓偏鄉孩子們漸漸習慣了不勞而獲。當大眾把資源與成功輕易送上，孩子便在無形中被剝奪了克服困境的成就感，更失去了面對真實世界挑戰的能力。

為此，呂老師策劃了一場「拒絕申請補助」的自助環島旅行。孩子們必須靠自己走訪街頭，銷售信義鄉的優質農產品（如品質優良的梅子、葡萄與苦茶油）來籌措畢業旅行的經費。在火車站頂著高溫走賣的過程中，孩子們經歷了無數次的拒絕與挫折，卻也從中學會了為自己的夢想負責、解決眼前的問題。就像那句深刻的體悟：「雞蛋從外打破，是食物；從內打破，是生命。」 唯有讓孩子看見自己腳下的寶藏與內在潛力，才能真正帶領他們走出名為「偏鄉」的學習困境。

資優生的困境：別讓大人的期待，澆熄了孩子的熱情

偏鄉有弱勢孩子的煩惱，但如果是成績優異的「小學霸」呢？呂老師分享了一位極富責任感、順利考上台中一中的部落優等生的故事。這個孩子上了高中後，卻面臨成績遙遙落後、甚至可能留級的困境。正當大人們焦急地想盡辦法要幫他找資源、補習時，一位長輩點醒了大家：「其實是這一個孩子，在照顧我們這一群大人。」

這句話狠狠敲醒了許多家長與老師。我們常常以為自己在栽培孩子，卻沒發現孩子其實正犧牲著自己的夢想（比如他內心最喜歡的音樂），只為了滿足大人心目中的第一志願。教育的真正目的，應該是協助學生了解世界和自己的天分，並成為有熱情的公民。如果我們只在意分數，而澆熄了孩子對學習的興趣之火，那才是最令人惋惜的「假教育」。

外包出去的家庭教育：什麼都能換，唯有「家」不能

在這個繁忙的工商時代，很多大人因為工作勞累，不自覺地將教育功能「外包」了出去。陪伴寫作業交給安親班、接送交給娃娃車、甚至一家人難得聚在一起的時間，也都交給了手機與 3C 產品。

故事中的「阿兵哥」與「天公仔子」，因為原生家庭功能的缺席，被迫提早長大，甚至心裡破了一個洞。這深刻地提醒了家長，無論學校教育再怎麼努力，都無法取代家庭教育在孩子心中的地位。「教育無他，愛與榜樣。」 呂老師語重心長地建議家長們，請優先把自己照顧好、帶孩子一起做事、戒掉3C產品，並且把「家庭生活」當作最重要且最緊急的事。因為一旦孩子失去了家人的愛與父母的榜樣，那裡就是真正的偏鄉。

想知道如何培養具有獨立思維、對學習充滿熱情的孩子嗎？誠摯邀請你收聽由呂家賢老師主講的《從偏鄉孩子學到的一堂教育課》。透過這些真實而動人的生命故事，重新檢視我們陪伴孩子的方法。只要找對方法點燃孩子的興趣之火，他們自然能用自己的力量，打開世界的窗！

從偏鄉孩子學到的一堂教育課

限時免費資訊 活動期間：2026.6.26～2026.6.28 立即瀏覽：從偏鄉孩子學到的一堂教育課