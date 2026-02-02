沒有她就沒有埃及展！英國貴族ｘ黑人女僕，女女戀催生的埃及考古學

（內容／邱建一，編輯撰稿／一刻鯨選）

這個故事的開始，我們要回到西元1873年那一年。在1873年那一年的時候，有一個小說家，她的名字叫做艾蜜莉亞，她的家族是來自於愛爾蘭當地的一個軍人世家。

英國小說家艾蜜莉亞。（圖片來源：Wikimedia ）

在1873年那一年，艾蜜莉亞居然公開出櫃了，當然我們現在認為同性戀沒啥了不起的，可是在那個年代裡面，1873年的時候，同性戀是很驚世駭俗的，更何況艾蜜莉亞還是跟她的僕人出櫃，她的僕人叫做Lucy，還是個黑人，這件事情立刻在英國的貴族圈引起軒然大波。

當時艾蜜莉亞這件事情立刻引起輿論的壓力，大家開始攻擊她，艾蜜莉亞為了躲這場風波，也就是她為了要離開英國的這個輿論環境。所以當時她就跟她的Lucy兩個人就跑到了埃及去，到了現在的埃及首都的開羅。

艾蜜莉亞到了開羅之後，她跟所有觀光客一樣，開始乘著船從開羅出發，沿著尼羅河一路往南走。就在他這趟旅遊結束之後，艾蜜莉亞回到英國，她寫了一本書，這本書的書名叫做《尼羅河千里旅程》。

艾蜜莉亞首次埃及之旅抵達的終點站為「阿布辛貝」，圖為阿布辛貝大寺。（插圖出自《尼羅河千里旅程》，圖片來源：Wikimedia ）

後來艾蜜莉亞也因為這件事情，她對埃及更有興趣了，到了1882年的時候，當時艾蜜莉亞靠這本小說成名，她就利用這本小說的版稅，在英國成立了一個基金會，這個基金會後來又養了一支考古隊，這個考古隊叫做「倫敦埃及探險學會」。倫敦埃及探險學會它的簡稱為EES，這個EES探險學會成立的目的很簡單，就是對埃及進一步的探索，進一步的發現。

為什麼艾蜜莉亞這個事情這麼重要？為什麼在1873的這一個旅程，這本小說以及後來的EES的成立這麼重要？這個對於埃及的研究有什麼貢獻？很多人可能不知道，現在的埃及其實有個學科叫做「埃及學」，而埃及學的這個學科是由英國人先搞出來的，那為什麼是英國人先做出來的，不是埃及人，也不是其他國家人呢？

艾蜜莉亞所發起的這一個EES，一開始的時候，所有的經費跟預算都是由艾蜜莉亞個人支付，她傾注了所有的版稅，就是賣書賺的錢，來成立了這個EES倫敦埃及探險學會。

