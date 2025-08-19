聽見金句／面對待辦事項，從最難的那件直接起身去做。

18堂課 Ｘ 3大心法 Ｘ 10種情境 Ｘ 10個冥想練習。

焦慮，會生理遺傳嗎？如果不會，為什麼容易有代代相傳的焦慮？

你有個容易緊張的母親，遇到事情容易亂了分寸，某天你赫然發現自己也承襲這些行為？

你有個容易操煩的父親，一憂慮起來就開啟碎碎念模式，結果你不自覺長得相似？

你很想過得無憂無慮，優雅自信，做起事來有時卻毛毛躁躁，擔心起來甚至像無頭蒼蠅？

你希望自己可以靜下心來，但腦袋思緒紛飛，太多想法卻太難執行？

當社會來到快速變遷的年代，你我的心並沒有因為效率變得有序，反而因為變化萬千與資訊爆量而變得難以消化。當社群網絡大量連結，卻沒有真正拉近關係的距離，只有強化人與人之間的比較與疏離，當心變得煩亂，情變得薄弱，每一天的心情也就容易焦慮起伏了。

你也有這樣的經驗或感覺嗎？

經常感到緊張、擔心，難以集中精神，或害怕失去控制。覺得自己難以完成想做的事/被交付的任務，擔心自己做不好或會搞砸，生活中常覺得煩躁、易怒、不安，或感到憂慮、痛苦等。

常有呼吸困難、出汗、心悸、發抖、肚子不舒服或肌肉緊張等狀況。認為不會有人願意幫助和陪伴自己，感覺到孤單，常出現與他人競爭、比較的心理狀態，難以肯定自己。

在關係中習慣低姿態地討好他人、渴望尋得他人對自己的認同，這些因焦慮而生的身心反應，你是否曾有過？又或是正在經歷？

親愛的，焦慮是可以被你調節的，你需要的只是學習自我理解、自我安撫、最終自我調節。

在這系列音頻課中，吳姵瑩諮商心理師將逐步引導你覺察此刻身心狀態，使你用中性眼光看向你心中的焦慮，重新理解人為什麼會焦慮，接著，透過探討一個個生活中常見的焦慮時刻與情境，帶你從中找出可調整之處，並實踐面對焦慮的自我撫慰方法，讓你漸漸在一次又一次的自我梳理和調節中，越來越自在、安心，也越來越有能力去回應心裡升起的焦慮情緒，讓你更能專注地安在當下、自信地活出你理想的幸福生活藍圖！

《陳年焦慮》