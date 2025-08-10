從創傷記憶到社會書寫 北美館2025 TFAM年度個展四檔新作開展──徐瑞謙、李紫彤、彭弘智、柯良志

臺北市立美術館（以下稱北美館）「2025 TFAM年度個展」，自8月9日至11月16日於北美館3樓展覽室展出，8日（五）下午於北美館舉行聯合開幕，徐瑞謙、李紫彤、彭弘智、柯良志4位藝術家各自以獨特的創作視角，開展其對不同議題的探問。

2025TFAM年度個展_主視覺

1. 徐瑞謙個展「不發音字母—翻閱165頁厚度」

徐瑞謙個展「不發音字母—翻閱165頁厚度」主視覺，圖像由臺北市立美術館提供

徐瑞謙個展「不發音字母—翻閱165頁厚度」探索材料與物件的潛力，藝術家將物件比擬為單字，透過切削、燒熔、堆疊與散落等動作所留下的痕跡，使之轉化為可閱讀的切片，使我們觀察形體、光影與彼此的距離。如同閱讀時翻轉書頁的動作，在語句未竟與延續之中感知思緒的生成，開啟對物質不同的認知方式，體現生活中人與物交會之際，潛藏的未明意識。

徐瑞謙《空格》，2025，鋁合金、玻璃、蠟筆、鐵，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。 。

徐瑞謙《暗面》(局部)，2025，矽膠、鐵、不鏽鋼、環氧樹酯、磁鐵、鐵屑、布，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。

徐瑞謙《生活筆記》(局部)，2025，石膏、不鏽鋼、石頭、玻璃、鐵、布，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。

藝術家徐瑞謙，圖像由藝術家及臺北市立美術館提供。

2. 李紫彤個展「力求失真的嗓音」

李紫彤個展「力求失真的嗓音」主視覺，圖像由臺北市立美術館提供。

李紫彤個展「力求失真的嗓音」聚焦個人記憶、創傷與政治敘事。《時差書寫》以參與式影片方式和全女性劇組，關注原住民酷兒和女性在身分、性別及暴力議題下的失語經驗；《#迎靈者》則以開源協作的精神，邀集各國參與者分享親友經歷政治暴力的故事，並由作家、研究者為其創建社群帳號，以第一人稱同理發言，讓這些受壓迫的創傷被聆聽，構築如承載其靈魂與意志的數位記憶。

李紫彤《 時差書寫》，2021年版本，實驗紀錄片、參與式影片，73分鐘，圖像由臺北市立美術館提供。

李紫彤個展「力求失真的嗓音」展場圖，2025，圖像由臺北市立美術館提供。

李紫彤《#迎靈者》（局部），2025，參與式計畫，聲動動畫、寫手寫作日常素材、社群媒體，圖像由臺北市立美術館提供。

李紫彤個展「力求失真的嗓音」展場圖，2025，圖像由臺北市立美術館提供

藝術家李紫彤，圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

3. 彭弘智個展「未完成之作」

彭弘智個展「未完成之作」主視覺，圖像由臺北市立美術館提供。

彭弘智個展「未完成之作」，探究臺灣劇場界三位已逝開拓者田啟元、陳明才、周逸昌的影響，探問創作者的未竟之志與精神延續。藝術家透過靈媒、觀落陰的媒介，與已故的劇作家共同合作，並藉由表演團體的演繹，完成電影式的影像內容；展場亦運用機械裝置，建構象徵另一個世界的通道，觀者想像進入現實與彼岸的中介狀態，思考逝者與作品之間的精神續航。

彭弘智，《會飛的牆》，2025，機械裝置，現地製作，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。

彭弘智，《開光的吊燈》，2024，機械裝置，60 × 60 × 210 公分 × 2組件，圖像由臺北市立美術館提供。

彭弘智個展「未完成之作」展場圖，2025，圖像由臺北市立美術館提供。

藝術家彭弘智，圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

4. 柯良志個展「雙鉤廓填」

柯良志個展「雙鉤廓填」主視覺，圖像由臺北市立美術館提供。

柯良志個展「雙鉤廓填」，展名取自書畫技法中「先勾輪廓、再行填墨」的古典工序，藉此回應對社會表象的描摹，以及對內部荒謬的省思與填補。在《鐵皮書寫計畫》中，藝術家自工地外圍鐵皮常以油漆手寫工程資訊的景象中，觀察其既人工又機械化的矛盾書寫趣味。展覽透過各種多樣性現場文字模擬、互動式錄像與參與式書寫計畫，探索書法傳統與當代書寫的關係和表現樣貌。

柯良志《今不同璧》，2025，複合媒材，62件，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。

柯良志《鐵皮書寫計畫》，2025，鐵皮浪板，尺寸依場地而定，圖像由臺北市立美術館提供。

柯良志《集字聖教序》，2025，圖像由臺北市立美術館提供。

藝術家柯良志，圖像由藝術家與臺北市立美術館提供。

TFAM年度個展 北美館為鼓勵當代藝術創作，每年辦理TFAM年度個展（申請展）徵件，透過徵集、評審出國內優秀藝術創作者提案，企望帶給觀眾多樣創作型態與當代思辨。

展覽資訊： 2025 TFAM年度個展：徐瑞謙、李紫彤、彭弘智、柯良志

展期：2025/08/09- 2025/11/16

地點：臺北市立美術館3A、3B展覽室