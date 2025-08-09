懶人包／八月「松菸炒臺北」10大串燒活動：音樂節、文博會、瑜珈與展覽活動大集合

文／花編

炎炎夏日不知道要去哪裡消磨時間嗎？2025夏日松一下以「松菸炒臺北」為主題，端出「炒音樂」、「炒運動」、「炒市集」三大夜間體驗，連續兩個月、橫跨10個週末夜，熱力全開。不論你是擁有5歲的童心，還是88歲的活力，不管屬於Y世代還是Z世代，松菸都誠摯邀請你走出冷氣房，在夏日夜晚一起炒熱臺北！

隨著上周2025臺灣文博會正式加入，大松菸活動也將迎來高潮週。編輯特別整理10大必逛亮點，依類型分為「就要炒音樂」、「就要炒運動」、「就要炒市集」、「就要看展覽」、「就要拿好康」五大主題，收藏這份攻略，約好時間就來松菸玩到盡興吧！

【就要炒音樂】

1.夏日搖擺夜：臺捷爵士四重共演

地點：巴洛克花園

時間：

8/16 19:00-19:30 臺灣四重奏

8/16 19:30-20:00 臺捷共創即興演出

8/16 20:00-21:00 捷克四重奏



國際級音樂交流大會登場，來自捷克與臺灣的兩組四重奏首度同台競演！

由松菸與捷克中心臺北（Czech Center Taipei）邀請，榮獲2024年捷克音樂大獎Ceny Andel 最佳爵士專輯的 Alf Carlsson / Jiri Kotaca Quartet，攜手由小提琴黃渝沁、長笛丁艤樂、中提琴黎芷晴與大提琴黃尊義組成的臺灣四重奏，共創一場超越國界的夏季音樂盛會。

捷克四重奏Carlsson_Kotača Quartet by Jiří Lubojacký。圖／松山文創園區

2. 1500聲量音創

地點：巴洛克花園

時間：8/30-8/31 18:00-20:00

1500聲量音創學院培訓的多組樂團，用音樂串起青春與夢想。一場屬於新生代創作者的盛典，邀請你一起感受青春的聲音。

圖／松山文創園區

圖／松山文創園區

3. 國際音樂節：2025 潮臺北TRENDY TAIPEI

地點：臺北市

時間：8/25-9/7

壓軸登場的2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」為臺北量身打造的國際都會型音樂節，今年以「TRENDY TAIPEI：It’s now」為號召，將於8月25日至9月7日展開，橫跨音樂、時尚、科技、藝術、遊戲、視聽等六大面向，全城變身創意實驗場。展現未來潮流趨勢影響力打造橫跨「產業趨勢」、「演唱會經濟」與「城市行動」的三大領域，為期長達2週的音樂串聯活動，邀請大眾一起沉浸在城市音樂氛圍之中。

圖／潮臺北音樂節官網

【就要炒運動】

4. MATA軟木瑜珈

地點：巴洛克花園

時間：8/9、8/10、9/6、9/7 17:00-18:00

使用來自葡萄牙的ESG天然環保軟木結合瑜珈、皮拉提斯與啤酒瑜珈和其他隱藏版飲品主題課程，邀你在軟木瑜珈墊上感受身體的呼吸與流動。

圖／松山文創園區

5. 舞夜諾瑪

地點：巴洛克花園

時間：8/22-24 17:15-18:15、18:30-19:30、19:45-20:45

今年夏天以《舞夜諾瑪：不熱不歸》融合爵士舞與流動瑜珈，帶來「從潮流進入心流」的動感鬆弛體驗。

圖／松山文創園區

【就要炒市集】

6. 有趣市集：有趣沁涼市

地點：椰林大道

時間：7.05-9.07，每週六日，週六13:00-21:00，週日13:00-20:00

彷彿到城市綠洲，集結創意涼感美食，從視覺到味覺清爽透涼。逛市集、吃點心、拍拍照，享受一場沁涼又好逛的夏日午後。

圖／松山文創園區

7.有點市-台北限定店(胡子碰碰夏日祭典限定店)

地點：松菸 檢查哨

時間：8/5-8/31

說到夏天就會想到浪漫燦爛日本「夏日祭典」，來自日本的人氣插畫角色胡子碰碰和好朋友們都穿上祭典服裝，等不及要和大家一起熱熱鬧鬧逛祭典啦！

今年胡子碰碰誕生12周年，將現身 「有點市 2025 文博會（8/5-8/11）」 與 「台北限定店（8/5-9/30，松山文創園區檢查室）」，帶來期間限定周邊與拍照打卡亮點。粉絲不僅能近距離感受牠的萌力，還能把這份幸福感實體帶回家，與胡子碰碰一起延續那份溫暖的善意。

胡子碰碰 OHIGE no PON。圖／胡子碰碰官方社群

【就要看展覽】

8. 翡冷翠文創兩大國際級圖像特展

波隆那插畫國際大獎展

地點：松菸 2F 多功能展演廳

時間：7/12-10/6 週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

連續五年、史上規模最大《波隆那世界插畫大獎展》以「夢」為策展主題登陸松菸！一共設計6大展區：「夢境之門」、「入夢口」、「造夢所」、「夢之浮島」、「夢的回音」、以及「夢的樞紐」，也包含了《60週年紀念展》與《波隆那SM國際插畫大獎展》，總計匯集全球超過40個國家、101位插畫家，總計433件入選作品，邀請大家用掀開棉被方式，踏入夢幻的插畫世界，找回童年、重新相信想像的力量。

波隆那世界插畫大獎展。圖／翡冷翠文創

圖／翡冷翠文創

會動的浮世繪展

地點：松菸 1號倉庫

時間：7/12-10/6 週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

浮世繪是藝術史上最獨特，也是日本漫畫的根源！繼《印象派光影藝術展》、《會動的清明上河圖》之後，翡冷翠文創再度攜手國際團隊，推出全台首見、以「浮世繪」為核心的沉浸式數位藝術展一一《會動的浮世繪展》，九大展區不只集結近300件經典作品與珍稀原作，同時透過CG動畫、聲光特效、360度環場投影、原創音樂與 AI 互動等多媒體技術，絕美重現浮世繪經典之美，帶領觀眾感受在江戶時代的文化魅力！

圖／翡冷翠文創 圖／翡冷翠文創

9. 限時快閃展演

2025臺灣文博會 松菸展區

地點：松菸 2-5號倉庫

時間：8/2-8/11 10:00-18:00

臺灣文博會，又稱為「台灣文化創意博覽會 」自 2010 年首屆開始，經歷多次轉型以及展場規模逐年擴大，今年可說是我國國內史上規模最大也最重要的文創分享＆交易活動！今年共有兩大展區，以「水風景」為策展主題，以水型態的多樣性做為主要設計概念，也隱喻文化不受限制的多變樣態！

松菸展區聚焦「文化策展」，共有「接海之島」、「台灣萬水」、「有河之靈」、「穿霧之境」4 大主題，以及工藝禮品精華的「日常+」總計五大展區紛呈臺灣文化力。小編最愛「穿霧之境」，空氣中不只有檜木香，還許多值得探索的樹林小物，文博會倒數中，歡迎大家一起逛展深入瞭解臺灣自然文化與人文

圖／台灣設計研究院

圖／台灣設計研究院

2025台北新藝術博覽會《居然．藝術生活展》

地點：松菸 2-3號倉庫

時間：8/22-8/24 首日11：00～18：00，後兩日10：00～18：00

這不只是藝博會，而是一場沉浸式藝術生活體驗！「居然」展間由三位策展人打造，將藝術融入居家美學，打造幸福生活空間。現場體驗「五行色彩 × 藝術搭配」，找出屬於你的空間能量。品茗賞畫，如同置身羅浮宮午後，與藝術家近距離交流，感受藝術流動於生活的悸動。

誠摯邀您蒞臨，一同發現藝術的幸福日常，讓「居然」帶你重新定義藝術的存在方式──不只掛在牆上，而是住進生活、點亮日常。

圖／松山文創園區

【就要拿好康】

10. 遠東Garden City 大巨蛋店換好康

地點：影城棟1樓 光之花園、1樓食尚花園、B1-B2花園綠廊

時間：6/30-9/7

玩樂怎麼能少了美食！為了讓入園民眾都能在園區好好享用美食，松菸串聯周邊最新開幕的遠東Garden City共多家餐飲品牌，包含1F食尚庭園14家美食主題餐廳、B1/B2花園綠廊20家品牌特色商店餐飲，民眾只要活動期間內持《夏日松一下》DM，至指定品牌享9折、消費贈餐點等專屬優惠。多元美食、台式美味、人氣手搖飲、甜點烘焙、24小時餐廳，滿足美食的需求。

遠東Garden City在今年5月開幕，正式加入大松菸基地。圖／遠東Garden City官網

【隱藏版-園區限定活動】

1. 歡迎光臨 琅琅悅讀喫茶店

地點：松菸 東向與南向窗戶

時間：8/2-9/30

華文世界首屈一指的大眾文化媒體《琅琅悅讀》迎來三週年！呼應今年松菸炒臺北園區主題，在東向與南向窗戶二樓窗戶打造文學角落，此次推出專屬頻道擬人角色企劃——「歡迎光臨 琅琅悅讀喫茶店」，這次不只要打破新聞網站的距離感與嚴肅印象，更首度以趣味十足的五大頻道角色，邀你走進他們的故事，品嚐為今夏特製的閱讀調飲。別忘了參加拍照打卡與票選關鍵字活動，還有機會抽中萬元購物金喔！👉立即閱讀：五位角色大公開

尋找提示：東向、南向二樓窗戶。圖／琅琅悅讀編輯室

2. 超好拍藝術裝置

地點：文創大街、椰林大道、松菸大道、巴洛克主花園主舞台

時間：6/30-9/7

不曉得大家最近來松菸，有沒有在園區內發現不少吸睛的裝置呢？以下盤點幾處四處，包含臺北文創大樓與椰林大道與交叉路口是「有趣沁涼市」市集入口、鄰近從國父紀念館站的松菸大道入園入口處的霓虹燈裝置、文創大街上林立各式超萌的巨型充氣裝置等等。歡迎大家趁著雨後涼爽的夏夜來松菸散步，一起尋找這些可愛的藝術裝置吧！

找尋提示：巴洛克花園。圖／松山文創園區 找尋提示：松菸大道。圖／松山文創園區 找尋提示：椰林大道。圖／松山文創園區 尋找提示：文創大街。圖／松山文創園區

活動資訊： 2025夏日松一下：松菸炒臺北

時間：即日起至9/7

地點：松山文創園區