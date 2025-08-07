【抽獎】與印象派相遇：從光影經典到城市脈絡，限時抽《印象派光影藝術展》門票

你曾被莫內的光影迷住、好奇梵谷筆下的星夜，或想走進19世紀花都巴黎的街道嗎？這個夏天，一刻鯨選精選五門藝術好課，推出「與印象派相遇」專區，邀你從畫布出發，穿梭光影與歷史之間，重新理解藝術如何與生活交織。

五門課程，帶你多視角走進印象派世界

用聽的，也能感受到光的流動。帶你從〈日出・印象〉到〈星夜〉，一探印象派大師的創作起點與藝術心情。課程特別設計導覽劇場，讓五位藝術家以自述方式講述創作歷程，從莫內〈撐傘的女人〉的真實模樣，到梵谷與高更之間的藝術張力，讓你不只能「認得」這些名畫，更能理解其背後的情感與時代脈絡。適合喜歡沉浸式聆聽、渴望理解藝術家創作靈魂的你。

從拿破崙三世的大改造，到Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》，用城市發展的視角，描繪印象派的文化養分。由法國國家藝術導覽員黃忠勤老師領路，介紹19世紀巴黎的現代化進程與藝術發展如何相互影響，從建築、交通、廣場到畫布，層層堆疊出一座與藝術共生的城市。你會發現，馬奈與竇加筆下的日常不只是畫面，更是整個時代的縮影。這是一堂視野宏觀、故事細膩的巴黎城市美學課。

藝術，不只是靜止的畫面，也充滿戲劇性的人生。美學家「魯汶藝術花邊教主」以口述導覽帶你穿越古今，解構畫作背後的創作動機與歷史花邊。從《創世紀》如何啟發科幻電影，到《最後的晚餐》為何歷經災難仍屹立不搖，每個主題都是一趟知識與趣味並重的名畫深度之旅。適合想邊聽邊笑邊驚嘆、又喜歡從不同角度重新認識經典的你。

如果你想一次掌握從文藝復興到超現實主義的藝術脈絡，此課程是絕佳入門。由資深藝文導覽洪禮明主講，透過20幅名畫與19位藝術家的人生故事，剖析畫作構圖、象徵與風格轉變，讓你不再只看畫面，而能真正「讀懂」畫。從達文西的神秘微笑、梵谷的星夜瘋狂，到馬諦斯的野獸色彩與畢卡索的立體重構，每一筆都蘊含時代精神與藝術演化。適合希望建立完整藝術史觀、提升品味與思辨力的你。

藝術與生活，最好的結合可能是一杯好酒與一幅好畫。本課程由藝術背景與品酒認證兼具的Junie主講，從酒神巴克斯、凡爾賽宮香檳趴、到巴黎咖啡館裡的苦艾酒，每一集都是跨界小冒險。畫中人為什麼喝？他們喝的是什麼？畫外的時代氛圍又是什麼？透過名畫裡的酒桌場景，輕鬆聊起西方近現代藝術史與社交文化，也一併理解梵谷為何熱愛咖啡館、雷諾瓦又如何用一場午宴畫出友情與情感的交會。最適合愛生活、懂品味、想找畫中樂趣的你。