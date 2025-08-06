2025臺灣文博會／史博館打造「史博星球」 6大主題島空開啟跨時空文創之旅

國立歷史博物館(下稱史博館)展現不設限的創意，以「史博星球（NMH Planet）–星際島嶼旅行記」為主題參展「2025臺灣文博會」，即日起至11日於南港展覽館一館島嶼風尚區（展位編號：K6-005），精選史博館歷年典藏文物3D掃描及數位化成果，逾80件史博授權文創商品盛大展出。以宇宙旅行為意象，呈現一段跨越時空、臺灣風景與想像的旅程，邀請民眾化身為旅人，漫遊六座文創星島，發現史博館豐富且多元的面貌。

史博館以「史博星球」為題參展「2025臺灣文博會」，即日起至11日於南港展覽館一館島嶼風尚區（展位編號：K6-005）。圖／國立歷史博物館官網

看見史博館文化底蘊

史博館成立於1955年，是戰後臺灣成立的第一座國家級博物館，除了保留戰後日本歸還之文物及河南博物館原藏文物外，藏品包括史前彩陶、商周甲骨青銅器、唐三彩、石刻佛雕、玉器、民初家具戲偶、豐富的錢幣與近現代繪畫等收藏，樣貌多元，古今兼備，並深具民間性與生活性，承載著臺灣深厚的文化底蘊與集體記憶。

史博館以「史博星球（NMH Planet）–星際島嶼旅行記」為主題參與「2025臺灣文博會」，展出館藏文物3D掃描與書畫類作品數位化的成果，結合運用館藏圖像授權設計轉化的文創產品，以通俗易懂、生動活潑的方式連結文物與觀眾，讓全民從有趣的視角認識史博館及館藏文物精華。

史博館館長洪世佑推薦民眾來台灣文博會史博館展位，其中展示高人氣的「搖錢樹（漢代銅器）」3D列印複製品，可愛的蟾蜍座形象極為吸睛。圖／國立歷史博物館

從文物到繪畫 「史博星球」以宇宙旅行貫穿6島展區

「史博星球」展場以宇宙旅行為意象，融合多媒體圖像與文創角色，引導民眾探索六座風格島嶼「史博島」、「搖錢島」、「繁華島」、「山水島」、「琉璃島」及「星選島」，並藉由「史博大富翁」遊戲設計，邀請觀眾搭乘「想像號」太空船，展開一場從史博館藏出發，通往創意生活的文化之旅。

「史博島」呈現修復館舍工程之退役大理石、木料、瓦片等舊建材再造的文創產品，發掘永續設計的能量；「搖錢島」特別展示史博館與松山奉天宮合辦之「歷史神展開特展」中獲得高人氣的「搖錢樹（漢代銅器）」3D列印複製品，可愛的蟾蜍座形象極為吸睛，亦展出由古文物轉化的集福開運現代設計品。

「山水島」表現藝術家馬白水描繪太魯閣山水的作品意境，延伸為器皿、杯盤、絲巾等物，是從畫布走進生活的風景；「繁華島」展現常玉畫作中的抒情藝術融入民眾生活的日常詩意；「琉璃島」展現臺灣傳統工藝的當代創新，將館藏馬白水《太魯閣之美》、常玉《荷花》與《馬》等作品，轉譯製成獨一無二的琉璃藝術品；遊歷各風格島嶼後，最後別忘了抵達「星選島」挑選最棒的旅行紀念品，除了看得見、玩得到，也將有故事的文創商品帶回家。 文化部政務次長王時思(右1)與嘉義市市長黃敏惠(右2)參觀國立歷史博物館2025台灣文博會展位。圖／國立歷史博物館

史博館展位內的「琉璃島」展現臺灣傳統工藝的當代創新，將館藏馬白水《太魯閣之美》轉譯製成獨一無二的琉璃藝術品。圖／國立歷史博物館

史博館展位規劃好玩的「宇宙交易所X史博大富翁」遊戲，打造一條從文物知識探索到創意轉譯的互動體驗路徑，歡迎民眾來體驗！現場提供多項購物優惠、打卡活動，完成任務即有機會獲得限定「史博星球旅行飄帶」文創禮（每日數量有限，送完為止），民眾10月31日前憑「史博星球」酷卡，重返史博館參觀，可享門票半價及商店九折優惠。

史博館展位規劃好玩的「宇宙交易所X史博大富翁」遊戲，打造一條從文物知識探索到創意轉譯的互動體驗路徑，現場提供多項購物優惠。圖／國立歷史博物館

展覽資訊： 2025臺灣文博會：史博星球NMH Planet–星際島嶼旅行記

展位編號：島嶼風尚（K6-005）

地點：南港展覽館一館（臺北市南港區經貿二路1號）

一般民眾時間：

8月7日(四)、8月10日(日)10:00－18:00

8月8日(五)、8月9日(六)10:00－20:00

8月11日(一)10:00－16:00