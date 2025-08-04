何曉玫舞團《林投姐，妳叫什麼名字？》首創VR沉浸式觀落陰 9月西門紅樓駐演

編舞家何曉玫領軍的「何曉玫MeimageDance」，9月將推出全臺首創的沉浸式VR舞蹈作品《林投姐，妳叫什麼名字？》進駐臺北西門紅樓，開啟長銷定目劇演出。這是一場關於科技與舞蹈的跨界革新，作品結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特殊化妝與現場舞蹈演出，打造出臺灣劇場首見的跨感官沉浸體驗。觀眾不再坐在觀眾席，而是成為作品的一部分，從「脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚」，到最終戴上VR頭盔親身「走入」林投姐的世界——這不只是觀看，而是進入與對望，是一次深層的感知與回應。

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

從國際驚艷回歸本土，以最終進化形態再現

本作前身為《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》，首度亮相即獲國藝會支持，並代表臺灣登上美國西南偏南藝術節（SXSW）與德國威瑪藝術節等國際舞台。威瑪藝術節藝術總監 Rolf C. Hemke 更是盛讚「來自臺灣的舞作在題材、科技結合與藝術表現上達到驚人高度。」此次重返臺灣，團隊歷經雕琢，在敘事、技術與體驗設計上全面升級，不只回家，更是一次再出發的文化提案。

《林投姐，妳叫什麼名字？》特別邀請音樂大師陳明章擔任音樂顧問，為作品注入厚實人文情感，同時結合現場演唱與聲音設計，讓整體聲場更靈動鮮明；舞台結構與觀眾動線也全面優化，帶來詩性引導與深度沉浸兼具的體驗；視覺設計則運用電影級特殊化妝與身體捕捉技術，使「林投姐」不再是遙遠的傳說，而是活生生地出現在你眼前，甚至與你對望。觀眾在演出中將實際穿越紅樓內部的神秘空間，隨引路人走過布幕、月琴聲響、舞者於米堆中重生，最終坐入環形觀演場並戴上VR裝置，進入林投姐的記憶幻境——看見她的臉、她的傷痕、她曾經愛過的樣子。

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供 何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供 何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

藝術，是對遺忘的抵抗

「我一直在想，作為一個女性，一個被貼上這麼多這麼多標籤的女性，還有沒有機會活成另外一種樣子，或者就這樣死得透透了？」藝術總監何曉玫的這句話，是本作的創作起點，也是情感燃點。林投姐——這個來自地方傳說、長年被幽暗言語糾纏的角色，在本作中被重新召喚，成為一個擁有記憶與情感的女性生命。她曾經歷等待、曾深愛過，也曾被遺棄，這段虛實交錯的敘事，讓觀眾在「與她對望」的過程中，也重新對話自己的記憶與身份。

而在這一切之後，真正想邀請觀眾留下的是一種信念——即便經歷創傷與流離，我們仍然願意相信愛。這不是一場哀悼，而是一次重新選擇去相信的過程。因此作品的核心雖為科技，但真正讓人難忘的，是舞者的身體語言、詩意空間與月琴聲裡流動的靈魂。她的凝視，也許比VR更真。

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

何曉玫舞團打造全臺首部VR觀落陰定目劇，9月6日至28日在西門紅樓劇場登場。圖／何曉玫提供

一場可以「帶走」的沉浸式臺灣敘事

除了主體演出，《林投姐，妳叫什麼名字？》更延伸出完整的五感互動體驗，讓觀眾不只是看見，更能把這段旅程帶離劇場、帶入生活。其中特別的是本次推出的「互動式紀念品體系」，將體驗延伸到演出之外：

籤詩 × 塔羅交織的命運裝置：每位觀眾皆可抽取一張詩籤，其內容來自林投姐故事與角色命運，成為一則寫給觀眾的訊息。詩籤背面結合塔羅設計，轉化為一個通往內在探索的小儀式。

通寧水 × 記憶香氣互動體驗：由專業團隊設計「林投姐的通寧水」，氣味、口感與視覺皆呼應作品意象。觀眾於演後啜飲，將記憶從耳目烙印進身體深處。

《林投姐，妳叫什麼名字？》7月30日首輪試演場剛落幕，不少觀眾在走出紅樓後久久無語，靜靜坐在場外消化情緒。一位觀眾說道：「我以為會害怕，但其實是很溫柔地被抱住了。」也有觀眾說：「她沒有嚇我，反而像在等我。這是我第一次看完演出之後，有點不想馬上回到現實。」整體口碑溫暖又深刻，為接下來的正式演出拉開序幕。

2025年9月6日至9月28日，一場關於身體、科技與愛的召喚，正在紅樓靜靜展開。「何曉玫MeimageDance」邀請你親自走進幻域，與她對望，也與自己對話。更多演出資訊請至何曉玫ＭeimageDance官方粉絲專頁查詢。

演出資訊： 《林投姐，妳叫什麼名字？》VR 現代觀落陰 沉浸場

演出時間｜2025年9月6日至9月28日

演出地點｜臺北 西門紅樓劇場

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