2025台中藝博會7/3登場！62家畫廊、特展、講座共振城市與當代藝術風貌

琅琅悅讀／ 中華民國畫廊協會
2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會
2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會

由社團法人中華民國畫廊協會（TAGA）主辦的 ART TAICHUNG 2025 藝術博覽會 將於 7月4日（五）至6日（日） 在台中日月千禧酒店盛大登場，並於 7月3日（四）舉行貴賓預展。今年展會共集結 51家台灣畫廊、11家海外畫廊，以及 2個特展展位，呈現多元媒材與世代觀點交織的當代藝術風景。

邁入第13屆的台中藝博，持續強化與城市節奏的連結，聚焦中部市場的藝術生態與觀眾輪廓，並回應日益年輕化、國際化的觀展結構。除了成熟收藏家的持續關注，也吸引許多年輕族群透過展會接觸藝術、建立收藏路徑。今年的展商陣容橫跨經典與實驗，涵蓋、雕塑等不同面向，週六（7月5日）也會有精彩的藝術講座，預計邀請年底即將開幕的臺中市立美術館首任館長賴依欣，分享籌館歷程、空間設計與策展理念，率先揭示這座台中文化新地標的願景與未來想像，提供觀者一場兼具深度與廣度的藝術旅程。

2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會

此外，台中藝博長年致力於促進青年的成長與市場接軌，2025年亦延續與三大青年藝術獎項的合作：包括由臺中市政府文化局主辦的藝術新聲、國立新竹生活美學館主辦的璞玉發光，以及由國立臺灣藝術大學與畫廊協會合作舉辦的臺藝新人獎。這三大平台匯聚全台各地的新銳能量，將在博覽會現場設立特展展位，讓觀眾能第一時間接觸當代創作的未來語彙。

2025年展商完整名單正式公布，後續也將陸續釋出畫廊亮點介紹、藝術家聚焦與講座資訊。更多展會消息，請持續關注 ART TAICHUNG 官方網站與社群平台

2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會
2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會
2024 台中藝博展覽現場。圖／中華民國畫廊協會

台中藝博會即將舉辦兩場藝術講座。

▍展商完整名單

1/2 新藝術藝文展演平台

333畫廊

99°藝術中心

阿波羅畫廊

藝術時代

藝星藝術中心

首爾馨藝術

首都藝術中心

敦煌藝術中心

長歌藝術傳播

敬園藝術空間

傳承藝術中心

青雲畫廊

大岡藝術空間

發現藝術

東籬畫廊

藝時代畫廊

飛皇畫廊

凡亞藝術空間

尼頌詩藝術

曜畫廊

田奈藝術

漢鄉藝術

宏藝術

日帝藝術

i599藝術空間

晴山藝術中心

御書房

城市美學新態度

科元藝術

神戶元町步步琳堂畫廊

尊彩藝術中心

藍瓦空間

高士畫廊

光之藝廊

月臨畫廊

海神畫廊

菲利浦畫廊

大雋藝術

大河美術

若木藝廊

松風閣畫廊

鶯歌光點

名冠藝術館

丹之寶

唐灣藝術中心

暮拉多元藝術空間

陶華灼藝廊

於藝畫廊

沂藝術

伊日藝術計劃

宛儒畫廊

▍青年藝術獎項：

璞玉發光-全國藝術行銷活動

Luminous Art Marketing

藝術新聲

Young Voices

臺藝新人獎

NTUA Young Talents Awards（與畫廊媒合展出）

ART TAICHUNG 2025 台中藝術博覽會
展覽時間｜2025/7/4 (五) - 7/6 (日)12:00-19:00（7/6僅開放至晚上6:00）
貴賓預展｜7/3（四）15:00 - 19:00
展覽地點｜台中日月千禧酒店（台中市西屯區市政路77號）8樓 - 11樓(請於5樓入場驗票)

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